- Summer Tour : లక్షలు కాదు కేవలం వెేల ఖర్చుతోనే ఫారిన్ టూర్.. ఈ 10 దేశాలు చాలా చీప్ గురూ..!
Summer Tour : లక్షలు కాదు కేవలం వెేల ఖర్చుతోనే ఫారిన్ టూర్.. ఈ 10 దేశాలు చాలా చీప్ గురూ..!
పిల్లలకు వేసవి సెలవులు మొదలయ్యాయి.. కాబట్టి ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడిపేందుకు విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా..? అయితే కేవలం రూ.60 వేలలోపే చుట్టిరాగల 10 దేశాల జాబితా ఇదిగో.
భారతీయులకు బడ్జెట్ ప్రెండ్లీ ఫారెన్ టూర్స్..
విదేశీ యాత్రలంటే లక్షల ఖర్చు అని చాలామంది భావిస్తారు… కానీ తక్కువ బడ్జెట్ లోనూ వెళ్లివచ్చే అనేక దేశాలున్నాయి. కాస్త ప్లాన్ చేసుకుంటే రూ.60,000 బడ్జెట్లోనే అద్భుతమైన దేశాలు చుట్టిరావచ్చు. బీచ్లు, పర్వతాలు, కల్చరల్ సిటీలు.. ఇలా అన్నీ తక్కువ ఖర్చులోనే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
రూ.50,000 లోపు బడ్జెట్ లో వెళ్ళివచ్చే దేశాలు..
- నేపాల్ :
భారతీయులకు అత్యంత చవకైన విదేశీ ప్రదేశం నేపాల్. వీసా అవసరం లేదు. ఖాట్మండులోని ఆలయాలు, పోఖారా సరస్సులు, హిమాలయాల అందాలు చూడొచ్చు.
సుమారు బడ్జెట్: ₹20,000–₹35,000.
2. శ్రీలంక :
శ్రీలంకలో బీచ్లు, వన్యప్రాణులు, చారిత్రక ప్రదేశాలు అన్నీ ఉన్నాయి. కొలంబో, క్యాండీ, ఎల్లా, అందమైన తేయాకు తోటలను సందర్శించవచ్చు.
సుమారు బడ్జెట్: ₹25,000–₹45,000.
రూ.60,000 లోపు బడ్జెట్ లో విదేశీ టూర్...
3. థాయిలాండ్ :
థాయ్లాండ్ అడ్వెంచర్, రిలాక్సేషన్ రెండింటికీ సరైనది. బ్యాంకాక్ నైట్లైఫ్, ఫుకెట్ బీచ్లు, క్రాబీ దీవులను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
సుమారు బడ్జెట్: ₹40,000–₹60,000.
4. వియత్నాం :
వియత్నాం సహజ సౌందర్యానికి, తక్కువ ప్రయాణ ఖర్చులకు ప్రసిద్ధి. హా లాంగ్ బే క్రూజ్లు, హనోయ్ వీధులు, హోయ్ ఆన్ పట్టణం తప్పక చూడాలి. సుమారు బడ్జెట్: ₹45,000–₹60,000.
ఈ దేశాల టూర్ కూడా కూడా బడ్జెట్ ప్రెండ్లీనే...
5. మలేషియా :
మలేషియాలో ఆధునిక నగర జీవితం, ప్రశాంతమైన దీవుల అనుభవం రెండూ దొరుకుతాయి. కౌలాలంపూర్, లంకావి, పెనాంగ్ ప్రధాన ఆకర్షణలు.
సుమారు బడ్జెట్: ₹40,000–₹60,000.
6. ఇండోనేషియా :
బాలి బీచ్లు, ఆలయాలు, అందమైన వరి పొలాలకు ప్రసిద్ధి. హనీమూన్ జంటలకు, ప్రశాంతంగా గడపాలనుకునేవారికి ఇది సరైన ప్రదేశం.
సుమారు బడ్జెట్: ₹45,000–₹60,000.
7. అజర్బైజాన్ :
బాకు నగరంలో ఆధునిక నిర్మాణాలు, పాతకాలపు అందాలు కలిసి ఉంటాయి. సమీపంలోని గబాలా వంటి పర్వత ప్రాంతాలు ప్రకృతి అందాలను అందిస్తాయి.
సుమారు బడ్జెట్: ₹50,000–₹60,000.
8. జార్జియా :
భారతీయ ప్రయాణికులలో జార్జియాకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. టిబిలిసి, కజ్బెగి, వైన్ ప్రాంతాలు అద్భుతమైన అనుభవాలను అందిస్తాయి.
సుమారు బడ్జెట్: ₹50,000–₹60,000.
9. సింగపూర్ :
కుటుంబం లేదా స్నేహితులతో చిన్న ట్రిప్ కోసం సింగపూర్ సరైనది. సెంటోసా ఐలాండ్, మెరీనా బే సాండ్స్, యూనివర్సల్ స్టూడియోస్ చూడొచ్చు.
సుమారు బడ్జెట్: ₹45,000–₹60,000.
10. దుబాయ్ :
కాస్త పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే, దుబాయ్ని కూడా రూ.60 వేల లోపే చుట్టేయొచ్చు. డెసర్ట్ సఫారీలు, షాపింగ్ మాల్స్, ఆకాశహర్మ్యాలను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
సుమారు బడ్జెట్: ₹45,000–₹60,000.
ప్రయాణ చిట్కాలు...
- ఫ్లైట్ టిక్కెట్లను 1-2 నెలల ముందుగానే బుక్ చేసుకోండి.
- బడ్జెట్ హోటళ్లు లేదా హాస్టళ్లను ఎంచుకోండి.
- తక్కువ ధరల కోసం ఆఫ్-సీజన్లో ప్రయాణించండి.
- వీసా రహిత లేదా ఇ-వీసా దేశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
- టాక్సీలకు బదులుగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉపయోగించండి.