Facts : హైవేలపై సైన్బోర్డులు ఆకుపచ్చ రంగులోనే ఎందుకుంటాయో తెలుసా?
మీరు నేషనల్ హైవే లేదా ఎక్స్ప్రెస్వేపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఆకుపచ్చ రంగు సైన్బోర్డులను కచ్చితంగా చూసే ఉంటారు. మరి ఆ బోర్డులు ప్రత్యేకంగా ఆకుపచ్చ రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
హైవేలపై సైన్ బోర్డులు ఆకుపచ్చగానే ఎందుకు?
జాతీయ రహదారులు, రాష్ట్ర రహదారులు, ఎక్స్ప్రెస్వేలపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఆకుపచ్చ రంగు సైన్బోర్డులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ బోర్డులపై నగరాల పేర్లు, దూరం, ఎగ్జిట్ (Exit) దారి, రోడ్డు నంబర్ వంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని తెల్లని అక్షరాలతో రాసి ఉంటుంది. ఇది కేవలం డిజైన్ కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు… రహదారి భద్రత, సమాచార మార్పిడిని సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన ఒక అంతర్జాతీయ పద్ధతి.
హైవేలపై ఏరంగు బోర్డు దేన్ని సూచిస్తుంది?
రోడ్డు సంకేతాలలో ప్రతి రంగుకు ఒక ప్రత్యేక అర్థం ఉంటుంది. ఎరుపు రంగు ప్రమాదాన్ని, ఆగమని లేదా నిషేధాన్ని సూచిస్తుంది. పసుపు రంగు హెచ్చరికలను లేదా జాగ్రత్తగా వెళ్లాల్సిన ప్రదేశాలను చూపిస్తుంది. నీలం రంగు ఆసుపత్రులు, పెట్రోల్ బంకులు, రెస్ట్ ఏరియాల వంటి ప్రజా సౌకర్యాలను సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇక ఆకుపచ్చ రంగును మార్గదర్శక సమాచారం, దిశను సూచించే బోర్డుల కోసం వాడతారు.
ఆకుపచ్చ సైన్ బోర్డు వెనక దాగున్న సైన్స్ ఇదే..
ఆకుపచ్చ రంగును ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం మానవ కళ్ల పనితీరు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆకుపచ్చ రంగు కళ్లకు తక్కువ అలసటను కలిగిస్తుంది. ఎక్కువ సేపు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రంగు వల్ల కంటికి పెద్దగా ఒత్తిడి ఉండదు. అంతేకాకుండా ఆకుపచ్చ రంగు ప్రకృతితో ముడిపడి ఉండటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతతను, ఏకాగ్రతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతో డ్రైవర్లు రోడ్డుపై మరింత శ్రద్ధతో ప్రయాణించగలుగుతారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆకుపచ్చ సైన్ బోర్డుల వినియోగం..
అంతేకాదు, ఆకుపచ్చ బ్యాక్గ్రౌండ్పై తెల్లని అక్షరాలను ఉపయోగించడం వల్ల అధిక కాంట్రాస్ట్ (Contrast) లభిస్తుంది. దీనివల్ల పగలు, రాత్రి సమయాల్లో దూరం నుంచి కూడా సమాచారాన్ని స్పష్టంగా చదవడం సాధ్యమవుతుంది.
ఇక చాలా హైవే సైన్బోర్డులలో రెట్రో-రిఫ్లెక్టివ్ మెటీరియల్ను ఉపయోగిస్తారు. దీనివల్ల వాహనాల హెడ్లైట్ కాంతి పడినప్పుడు అక్షరాలు స్పష్టంగా మెరుస్తాయి. ఇది డ్రైవర్లు సరైన సమయంలో మార్గాన్ని అర్థం చేసుకుని, సురక్షితమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
వేగంగా వెళ్లేటప్పుడు స్పష్టమైన నిర్ణయం
హైవేలపై వాహనాలు 80 నుండి 120 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంటాయి. అంత వేగంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు డ్రైవర్కు సైన్ బోర్డు చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కొన్ని సెకన్ల సమయం మాత్రమే ఉంటుంది. ఆకుపచ్చ బోర్డులు దూరంగా ఉన్నప్పుడే స్పష్టంగా కనిపించి, ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా సరైన దారి ఎంచుకోవడానికి సహాయపడతాయి. అందుకే భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో హైవే గైడ్ బోర్డుల కోసం ఆకుపచ్చ రంగునే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు.