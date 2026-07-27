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- Telugu Saying: పొట్టివాడిని పొడుగువాడు కొడితే, పొడుగువాడిని పోచమ్మ కొట్టిందట! సామెత అసలు కథ ఇదే!
Telugu Saying: పొట్టివాడిని పొడుగువాడు కొడితే, పొడుగువాడిని పోచమ్మ కొట్టిందట! సామెత అసలు కథ ఇదే!
Telugu Saying: సామెతలు.. మన పెద్దల జీవిత అనుభవాల నుంచి పుట్టిన విలువైన పాఠాలు. అలాంటి అర్థవంతమైన సామెతల్లో ఒకటి "పొట్టివాడిని పొడుగువాడు కొడితే.. పొడుగువాడిని పోచమ్మ కొట్టిందట!". ఈ సామెత వెనుక ఉన్న కథ ఏంటి? దీని అసలు అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పొట్టివాడిని పొడుగువాడు కొడితే సామెత అర్థం
మన పెద్దలు తమ జీవిత అనుభవాల నుంచి ఎన్నో సామెతలను మనకు అందించారు. అలాంటి అర్థవంతమైన సామెతల్లో ఒకటి "పొట్టివాడిని పొడుగువాడు కొడితే, పొడుగువాడిని పోచమ్మ కొట్టిందట!". ఈ సామెతలో ఉన్న మాటల వెనుక పెద్ద జీవిత పాఠం దాగి ఉంది. బలహీనులపై బలాన్ని చూపించే వారికి, ఎప్పటికైనా తగిన సమాధానం దొరుకుతుందని ఈ సామెత తెలియజేస్తుంది.
బలహీనుడిపై ఆధిపత్యం చూపిస్తే..
ఈ సామెతలో ఒక పొడుగువాడు తనకంటే తక్కువ శక్తి ఉన్న పొట్టివాడిని కొట్టాడు. తనకు బలం ఉందనే అహంకారంతో బలహీనుడిపై ఆధిపత్యం చూపించాడు. కానీ చివరకు ఆ పొడుగువాడిని కూడా తనకంటే గొప్ప శక్తి అయిన పోచమ్మ శిక్షించిందనే అర్థాన్ని ఈ సామెత చెబుతుంది. అంటే మనిషి ఎంత బలవంతుడైనా, తనకంటే పై స్థాయిలో ఉన్న శక్తి లేదా పరిస్థితి ఎప్పుడైనా ఎదురవుతుందని ఈ సామెత గుర్తు చేస్తుంది.
అహంకారం మంచిది కాదు..
ఈ సామెతలోని ప్రధాన సందేశం అహంకారం మంచిది కాదు అనేది. మనకు అధికారం, డబ్బు, హోదా, బలం ఉన్నప్పుడు వాటిని ఇతరులను బాధించడానికి ఉపయోగించకూడదు. బలహీనులను ఆదుకోవాలి కానీ వారిపై దౌర్జన్యం చేయకూడదు. ఈ రోజు మనం చూపించే బలం, రేపు మన మీదకు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వినయంగా, న్యాయంగా ప్రవర్తించాలని ఈ సామెత సూచిస్తుంది.
నేటి కాలంలో సామెత ప్రాధాన్యం
ప్రస్తుత సమాజంలో ఈ సామెతకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. కొంతమంది తమ స్థానం, అధికారం లేదా పలుకుబడిని ఉపయోగించి తమ కంటే బలహీనమైన వారిని ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. ఉద్యోగాల్లో పైస్థాయిలో ఉన్నవారు కిందిస్థాయి ఉద్యోగులను తక్కువగా చూడటం, కుటుంబాల్లో బలహీనుల మాటకు విలువ ఇవ్వకపోవడం, సమాజంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారిని చిన్నచూపు చూడటం వంటి సందర్భాల్లో ఈ సామెతను ఉదాహరణగా చెబుతారు. అన్యాయం చేసిన వ్యక్తికి ఎప్పటికైనా దాని ఫలితం ఎదురవుతుందని ఈ సామెత వివరిస్తుంది.
మనం ఎంత గొప్పవాళ్లమని భావించినా, మనకంటే ఎక్కువ జ్ఞానం, శక్తి లేదా సామర్థ్యం ఉన్నవారు ఎక్కడో ఒకచోట ఉంటారు. కాబట్టి ఇతరులను తక్కువగా అంచనా వేయడం సరైంది కాదు. వినయం ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడూ గౌరవాన్ని పొందుతాడు. అహంకారంతో ప్రవర్తించే వ్యక్తి మాత్రం ఏదో ఒక సమయంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటాడని ఈ సామెత స్పష్టం చేస్తుంది.