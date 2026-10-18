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- Stars: ఆకాశంలో కాదు... భూమి మీద నక్షత్రాలు కనిపించే ఏకైక ప్రదేశం ఇది, ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
Stars: ఆకాశంలో కాదు... భూమి మీద నక్షత్రాలు కనిపించే ఏకైక ప్రదేశం ఇది, ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
Stars: ఆకాశంలో నక్షత్రాలు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. వాటిని దూరం నుంచి మాత్రమే చూడగలం. కానీ, భూమి మీద నక్షత్రాలను అది కూడా మనం దగ్గర నుంచి చూసే అవకాశం ఉందని మీకు తెలుసా?
భూమిపై నక్షత్రాలు..
రాత్రిపూట ఆకాశంలో మెరుస్తూ కనిపించే నక్షత్రాలు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఒకేసారి, ఆకాశంలోని నక్షత్రాలు భూమిపైకి వస్తే ఎలా ఉంటుంది? అది కూడా సముద్ర తీరంలో మీ పాదాల కింద మెరుస్తూ కనిపిస్తే ఇంకెంత అందంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్లేస్ నిజంగానే భూమిపై ఉంది.
సాధారణంగా మనం బీచ్ కి వెళ్తే.. తెల్లటి ఇసుక, చిన్న చిన్న పెంకులు, గవ్వలు కనిపిస్తాయి. కానీ, జపాన్ లోని ఓ బీచ్ కి వెళ్తే.. మనకు ఇసుకలో నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి. ఆ బీచ్ ఇసుక సాధారణంగా అన్ని బీచ్ ల్లా ఉండదు. అచ్చం చిన్న చిన్న నక్షత్రాల ఆకారంలో ఆ బీచ్ లోని ఇసుక మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. అందుకే, ఈ బీచ్ ని స్టార్ శాండ్ అని పిలుస్తారు. జపనీస్ లో హోషిజునా అని కూడా పిలుస్తారు. అసలు, నక్షత్రాలు భూమి మీద ఎలా కనిపిస్తాయి? ఒకటి, రెండు కాదు.. ఆ బీచ్ లోని ఇసుక మొత్తం ఈ నక్షత్రాలతోనే కనిపిస్తుంది.. అదెలా సాధ్యం..? దీని వెనక సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
అసలు ఆ ఇసుక వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి?
సైన్స్ ప్రకారం ఇవి ఏ రాళ్లు రప్పలు నలగడం వల్ల ఏర్పడినవి కావు. ఇవి సముద్రంలో నివసించే 'ఫోరామినిఫెరా' (Foraminifera) అనే సూక్ష్మ జీవుల అస్థిపంజర అవశేషాలు. ఈ చిన్న జీవులు చనిపోయిన తర్వాత వాటి గట్టి కెంపైన పైభాగం లేదా పెంకులు అలల తాకిడికి కొట్టుకొచ్చి తీరానికి చేరుకుంటాయి. చూడటానికి అచ్చం చిన్న నక్షత్రాల లాంటి ఆకారంలో ఉండే ఈ రేణువులు ఆ ప్రాంతంలోని నీటిని కూడా ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ (పచ్చని) రంగులో కనిపించేలా చేస్తాయి.
స్థానిక పురాణ గాథ:
ఇక స్థానికుల నమ్మకం ప్రకారం.. సముద్రంలో భారీ సర్పం తిని వదిలేసిన స్టార్ ఫిష్ పిల్లల ఎముకలే ఈ రూపంలో తీరానికి కొట్టుకొస్తాయని ఒక అందమైన నమ్మకం ప్రచారంలో ఉంది.
ఈ బీచ్ ఎక్కడుంది?
జపాన్లోని ఒకినావా ప్రిఫెక్చర్లోని యాయామా దీవులలో ఉన్న తకేటోమి ద్వీపంలోని కైజి బీచ్ (Star Sand Beach) దీనికి చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని చూడటానికి ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి టూరిస్టులు పెద్ద ఎత్తున వస్తుంటారు. అయితే ప్రకృతి అందాన్ని, ఆ వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవడానికి టూరిస్టులు అక్కడి ఇసుకను తమతో పాటు ఇంటికి తీసుకెళ్లడాన్ని అక్కడి ప్రభుత్వం కఠినంగా నిషేధించింది. ప్రకృతి తనలో దాచుకున్న ఈ అద్భుతమైన వింత నిజంగా ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది కదూ!