Cashew: అసలు జీడిపప్పు..పలాసకు ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడి పంట కాదా?
Cashew: జీడిపప్పు అనగానే మనకుశ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాస ఒకటి. ఇక్కడ జీడిపప్పు వ్యాపారం ఎంత ప్రసిద్ధి చెందిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు విదేశాల నుంచి మన దేశానికి వచ్చిన జీడిపప్పు.. ఈ ప్రాంతంలో ఇంతగా విస్తరించడానికి కారణమేంటి?
ఉద్దానం ప్రాంతంలోనే ఎందుకింత ప్రత్యేకం?
పలాసలో అడుగుపెడితే ఎక్కడ చూసినా జీడిపప్పు పరిశ్రమలు, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, వ్యాపార కార్యకలాపాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ఒకప్పుడు విదేశాల నుంచి మన దేశానికి వచ్చిన జీడిపప్పు.. ఈ ప్రాంతంలో ఇంతగా విస్తరించడానికి కారణమేంటి? ఉద్దానం ప్రాంతం జీడిపంటకు ఎందుకు అనుకూలంగా మారింది? దీని వెనుక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర, భౌగోళిక పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
విదేశాల నుంచి భారత్కు జీడిపప్పు ప్రయాణం
జీడిపప్పు మన దేశంలో పుట్టిన పంట కాదు. దీని మూలాలు దక్షిణ అమెరికాలోని బ్రెజిల్ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. సుమారు 16వ శతాబ్దంలో పోర్చుగీసు వారు జీడిమామిడిని భారత్కు తీసుకొచ్చినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి. తొలినాళ్లలో నేల కోతను నివారించడం, తీరప్రాంతాల్లో పచ్చదనాన్ని పెంచడం వంటి అవసరాల కోసం వీటిని నాటారు. ఆ తర్వాత క్రమంగా జీడిచెట్లు వాణిజ్య పంటగా మారాయి. ముఖ్యంగా భారత తీర ప్రాంతాల్లో వీటి సాగు విస్తరించింది.
ఉద్దానంలో జీడిపంటకు అనుకూల పరిస్థితులు
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఉద్దానం ప్రాంతం జీడిపప్పు సాగుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. పలాస, మందస, వజ్రపుకొత్తూరు, సోంపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున జీడితోటలు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలోని వాతావరణం, నేల స్వభావం జీడిచెట్ల పెరుగుదలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా తీరప్రాంత వాతావరణం, తగినంత ఉష్ణోగ్రతలు, నీరు నిల్వ ఉండకుండా చేసే నేల స్వభావం జీడిచెట్ల సాగుకు ఉపయోగపడతాయి. తక్కువ నీటి లభ్యత ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ జీడిచెట్లు పెరిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉండటం ఉద్దానం రైతులకు మరో ప్రయోజనంగా మారింది. అందుకే ఈ ప్రాంతంలో జీడితోటలు విస్తారంగా ఏర్పడ్డాయి.
జీడిపప్పు వ్యాపారానికి కేంద్రంగా పలాస
ఉద్దానం ప్రాంతంలో పండే జీడిపండ్లను ప్రాసెస్ చేసి జీడిపప్పుగా మార్చే పరిశ్రమలు పలాసలో పెద్ద సంఖ్యలో ఏర్పడ్డాయి. దీంతో ఈ పట్టణం జీడిపప్పు వ్యాపారానికి ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదిగింది. స్థానిక రైతుల నుంచి ముడి జీడిగింజలను సేకరించడం, వాటిని ప్రాసెస్ చేయడం, వివిధ రకాల జీడిపప్పుగా మార్కెట్లకు పంపించడం ఇక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది.
జీడిపప్పు పరిశ్రమలు స్థానికంగా వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. రైతులతో పాటు కార్మికులు, వ్యాపారులు, రవాణా రంగానికి చెందినవారికి కూడా ఈ వ్యాపారం జీవనాధారంగా నిలుస్తోంది.
జీడిపప్పు ఉత్పత్తిలో భారతదేశ స్థానం
జీడిపప్పు సాగు, ప్రాసెసింగ్ విషయంలో భారతదేశానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. దేశంలోని మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాలు జీడిపప్పు ఉత్పత్తిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మీరు అందించిన వివరాల ప్రకారం, మహారాష్ట్ర మొదటి స్థానంలో ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండో స్థానంలో, ఒడిశా మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీకాకుళం జిల్లా, ముఖ్యంగా ఉద్దానం ప్రాంతం జీడిపంటకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అందుకే పలాసను జీడిపప్పు వ్యాపారానికి ప్రసిద్ధి చెందిన పట్టణంగా పిలుస్తారు.
విదేశాల నుంచి భారత్కు వచ్చిన ఒక పంట.. తీరప్రాంత రైతుల జీవనాధారంగా మారి, ఒక పట్టణానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. బ్రెజిల్ నుంచి మొదలైన జీడిపప్పు ప్రయాణం.. ఉద్దానం మీదుగా పలాసకు ఎలా చేరిందో తెలుసుకుంటే ఈ ప్రాంతం ప్రత్యేకత మరింత అర్థమవుతుంది.