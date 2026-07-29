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- Snake Bite First Aid: పాము కరిస్తే నిమిషాల్లో చేయాల్సిన పని ఇదే.. చాలామందికి తెలియని నిజాలు !
Snake Bite First Aid: పాము కరిస్తే నిమిషాల్లో చేయాల్సిన పని ఇదే.. చాలామందికి తెలియని నిజాలు !
Snake Bite First Aid Guide: పాము కరిచినప్పుడు వెంటనే చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఎయిడ్, ఆసుపత్రికి వెళ్లేముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, చేయకూడని ప్రమాదకరమైన పొరపాట్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పాము కరిస్తే 2 నిమిషాల్లో ఈ పని చేయండి.. లేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం!
మన దేశంలో ప్రతి ఏటా వేలాది మంది పాము కాటుకు గురవుతుంటారు. అయితే పాము కరిచిన వెంటనే పానిక్ అవ్వకుండా, సరైన సమయానికి సరైన ఫస్ట్ ఎయిడ్ అందిస్తే బాధితుడి ప్రాణాలను సులభంగా కాపాడుకోవచ్చు. చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ కొన్ని పాత పద్ధతులు, మూఢనమ్మకాలను నమ్ముతుంటారు. కానీ అవి ప్రాణాల మీదికి తెస్తాయి. పాము కరిచిన వెంటనే నిమిషాల వ్యవధిలో ఏమి చేయాలి, ఏ పనులు అస్సలు చేయకూడదో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మొదటి 2 నిమిషాల్లో చేయాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన పనులు
పాము కరిచిన వెంటనే సమయాన్ని అస్సలు వృథా చేయకూడదు. బాధితుడు, చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు వెంటనే ఈ క్రింది చర్యలు తీసుకోవాలి:
• పాము నుండి దూరంగా వెళ్లండి: పాము కాటు వేసిన వెంటనే దాని నుండి కనీసం 15 నుంచి 20 అడుగుల దూరంగా జరగాలి. దానిని పట్టుకోవడానికి లేదా చంపడానికి ప్రయత్నించకూడదు.
• బాధితుడిని ప్రశాంతంగా ఉంచండి: భయం, కంగారు వల్ల గుండె వేగం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల రక్తం ద్వారా విషం శరీరంలోకి చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. కాబట్టి బాధితుడిని పడుకోబెట్టి లేదా కూర్చోబెట్టి పూర్తి ప్రశాంతంగా ఉంచాలి.
• అంబులెన్స్కు కాల్ చేయండి: వెంటనే 108 లేదా స్థానిక అత్యవసర నంబర్కు కాల్ చేయాలి. యాంటీ స్నేక్ వెనమ్ అందుబాటులో ఉండే దగ్గరలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వీలైనంత త్వరగా తరలించాలి. ప్రతి పాము కాటును విషపూరితమైనదిగానే భావించి చికిత్స అందించాలి.
ఆసుపత్రికి వెళ్లేముందు చేయాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఆసుపత్రికి వెళ్లే దారిలో లేదా అంబులెన్స్ వచ్చే వరకు ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు పాటించాలి..
• కరిచిన భాగాన్ని కదల్చవద్దు: పాము కరిచిన చేయి లేదా కాలును అస్సలు కదల్చకూడదు. దానికి ఒక కర్ర లేదా బట్టను సపోర్ట్గా కట్టి కదలకుండా ఉంచాలి.
• ఆభరణాలు, బిగుతు దుస్తులు తొలగించాలి: కరిచిన భాగంలో వాపు వేగంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఉంగరాలు, గాజులు, కాళ్ల గజ్జెలు, వాచ్, బిగుతుగా ఉన్న దుస్తులను వెంటనే తీసివేయాలి.
• గాయాన్ని మెల్లగా శుభ్రం చేయాలి: వీలైతే సబ్బు, నీళ్లతో గాయాన్ని మెల్లగా కడగాలి. గట్టిగా రుద్దకూడదు. ఆ తర్వాత పొడి బట్టతో తేలికగా కప్పాలి.
• వాపు సరిహద్దును మార్క్ చేయాలి: పెన్ను లేదా మార్కర్తో వాపు ఎంతవరకు ఉందో చుట్టూ లైన్ గీసి, పక్కన సమయం రాయాలి. ప్రతి 15 నిమిషాలకు ఒకసారి ఈ లైన్ను మళ్లీ చెక్ చేస్తూ ఉంటే, డాక్టర్లకు విషం ఎంత వేగంగా వ్యాపిస్తుందో అర్థమవుతుంది.
ఇవి అస్సలు చేయకూడదు
పాము కరిచినప్పుడు చాలామంది చేసే పొరపాట్లే ప్రాణాల మీదకు తెస్తాయి. క్రింది పనులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయకూడదు..
• గాయాన్ని కోయకూడదు: కాటు వేసిన చోట బ్లేడుతో కోయడం లేదా కాల్చడం చేయకూడదు. దీనివల్ల ఇన్ఫెక్షన్, రక్తం ఎక్కువగా పోవడం తప్ప విషం బయటకు రాదు.
• నోటితో విషాన్ని పీకకూడదు: సినిమా స్టైల్లో నోటితో లేదా విషం తీసే పరికరాలతో పీకడానికి ప్రయత్నించకూడదు. ఇది ఎటువంటి ప్రయోజనం ఇవ్వదు.
• గట్టిగా తాడు కట్టకూడదు: రక్తం సరఫరా కాకుండా గట్టిగా తాడు లేదా దుస్తులు కట్టకూడదు. దీనివల్ల ఆ భాగంలో కణాలు చనిపోయి, చేయి లేదా కాలు తీసివేయాల్సి రావచ్చు.
• ఐస్ లేదా నిప్పు పెట్టకూడదు: గాయంపై ఐస్ ముక్కలు పెట్టడం, వేడి నీళ్లు పోయడం చేయకూడదు.
• లిక్కర్, కాఫీ లేదా మందులు ఇవ్వకూడదు: లిక్కర్ లేదా కెఫిన్ ఉన్న పానీయాలు ఇస్తే గుండె వేగం పెరిగి విషం వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. అలాగే పెయిన్ కిల్లర్స్ సొంతంగా ఇవ్వకూడదు.
• నాటు వైద్యం, మంత్రాల వద్దకు వెళ్లవద్దు: నాటు మందులు లేదా మంత్రాల వద్ద సమయం వృథా చేస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదం.
ప్రమాదకరమైన పాము కాటు లక్షణాలు
పాము కరిచినప్పుడు కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి:
• కరిచిన చోట వేగంగా వాపు రావడం, తీవ్రమైన నొప్పి ఉండడం.
• నల్లటి మచ్చలు లేదా రక్తం కారడం.
• కంటి రెప్పలు వాలిపోవడం, చూపు మసకబారడం.
• శ్వాస తీసుకోవడం లేదా మింగడం కష్టంగా మారడం.
• వికారం, వాంతులు, తలతిరగటం, స్పృహ తప్పడం.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఎమర్జెన్సీ వార్డుకు తరలించాలి. కొన్నిసార్లు కాటు వేసినప్పుడు నొప్పి లేదా వాపు లేకపోయినా అంటే ఉదాహరణకు త్రాచుపాము లేదా కట్లపాము కాటు నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపి పక్షవాతం రావచ్చు.
సింపుల్ "BITE" రూల్.. షాకింగ్ నిజాలు
పాము కాటు అత్యవసర సమయంలో గుర్తుంచుకోవడానికి BITE అనే సింపుల్ రూల్ పాటించండి..
• B (Be calm & don't move): ప్రశాంతంగా ఉండండి, బాధితుడిని కదలకుండా ఉంచండి.
• I (Immediately go to hospital): వెంటనే 108కి కాల్ చేసి ఆసుపత్రికి వెళ్లండి.
• T (Tie nothing, cut nothing): ఏదీ కట్టవద్దు, కోయవద్దు, నోటితో పీకవద్దు.
• E (Empty jewelry & tight things): ఆభరణాలు, బిగుతు దుస్తులను వెంటనే తొలగించండి.
చాలామందికి తెలియని నిజాలు
• డ్రై బైట్స్: విషసర్పాలు కరిచిన ప్రతిసారీ విషాన్ని శరీరంలోకి వదలవు. 25% నుండి 50% వరకు పాము కాట్లు విషం లేని డ్రై బైట్స్ అయి ఉంటాయి. అయినా సరే ఆసుపత్రికి వెళ్లేవరకు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
• చనిపోయిన పాముతో జాగ్రత్త: పాము చనిపోయినట్లు కనిపించినా లేదా దాని తల నరికినా, సుమారు ఒక గంట వరకు దానికి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి చనిపోయిన పాము తలను కూడా పట్టుకోకూడదు.
• మన దేశంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా లేదా తక్కువ ఖర్చుతో యాంటీ స్నేక్ వెనమ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి మూఢనమ్మకాలు పక్కన పెట్టి వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లడమే ప్రాణాలను కాపాడుతుంది.