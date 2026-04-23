- Home
- Feature
Real Estate : రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి రహస్యాలు... ఇలా చేశారో మీరు కోటీశ్వరులు కావడం ఖాయం..!
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో సరైన ప్రణాళికతో పెట్టుబడి పెడితే మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. అయితేే కొత్తగా ఈ రంగంలోకి వచ్చేవారు కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలి… లేదంటే దెబ్బతినే అవకాశాలుంటాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి దిగుతున్నారా..? మీ కోసమే ఈ టిప్స్
డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా మార్గాలున్నాయి. కానీ దీర్ఘకాలంలో సంపదను సృష్టించే శక్తి ఉన్న రంగాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఒకటి. ముఖ్యంగా ప్లాట్లపై పెట్టే పెట్టుబడి, సరైన ప్లానింగ్తో చేస్తే కొన్ని రెట్ల లాభాన్ని ఇస్తుంది. కానీ 'కొంటే చాలు' అనే ఆలోచనతో ఇందులో దిగితే లాభాల కన్నా చిక్కులే ఎక్కువగా వస్తాయి. అందుకే రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిలో ప్రాథమికంగా అనుసరించాల్సిన విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
ఫ్యూచర్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ను గుర్తించాలి..
ఒక రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి విజయాన్ని నిర్ణయించే ముఖ్య కారణం దాని లొకేషన్. విస్తరిస్తున్న నగర శివార్లు, కొత్తగా వస్తున్న పారిశ్రామిక వాడలు, ఐటీ పార్కులు, మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ కొనడం తెలివైన నిర్ణయం. ఈ రోజు ఖాళీగా ఉన్న ప్రదేశాలు రేపు పెద్ద నగరాలుగా మారవచ్చు. అందుకే 'ఫ్యూచర్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్' ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించాలి.
పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఆసుపత్రులు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు దగ్గరలో ఉంటే ఆ ప్రాంతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ముఖ్యమైన రోడ్లు, జాతీయ రహదారుల దగ్గర ఉన్న భూమికి ఎప్పుడూ మంచి విలువ ఉంటుంది. లొకేషన్ ఎంచుకునేటప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితిని మాత్రమే కాకుండా 5 నుంచి 10 ఏళ్లలో ఆ ప్రాంతం ఎలా మారుతుందో అంచనా వేసి పెట్టుబడి పెట్టాలి.
చట్టపరమైన అంశాల్లో జాగ్రత్త..
రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిలో అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం చట్టపరమైన భద్రత. DTCP లేదా CMDA వంటి ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన లేఅవుట్లలోని ప్లాట్లను మాత్రమే కొనడం సురక్షితం. అనుమతి లేని ప్లాట్లు తక్కువ ధరకు వచ్చినా, భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలను తెచ్చిపెడతాయి. బ్యాంకు రుణాలు రాకపోవడం, కోర్టు కేసులు, చట్టపరమైన చిక్కులు మీ పెట్టుబడిని ప్రమాదంలో పడేస్తాయి. అందుకే పట్టా, చిట్టా, అడంగల్, ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ (EC) వంటి అన్ని డాక్యుమెంట్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలి.
భూమి కొనే ముందు ఒక లీగల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం ఉత్తమం. అలాగే ఆ భూమి ఏ కేటగిరీకి (రెసిడెన్షియల్, అగ్రికల్చరల్, కమర్షియల్) చెందిందో నిర్ధారించుకోవాలి. చట్టబద్ధంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడే దీర్ఘకాలంలో మనశ్శాంతిని, కచ్చితమైన లాభాన్ని ఇస్తుంది.
ఎక్కడ కొనకూడదు... ఎక్కడ కొనాలి..
ఒక ఆస్తి విలువను దాని పరిసరాలు చాలా ప్రభావితం చేస్తాయి. ప్లాట్ దగ్గర మురికి కాలువ, చెత్తకుప్ప, ఫ్యాక్టరీ కాలుష్యం, హై-టెన్షన్ విద్యుత్ తీగలు లేదా స్మశానం వంటివి ఉంటే కొనేవారు వెనకడుగు వేస్తారు. దీనివల్ల దాని ధర తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో స్కూల్, హాస్పిటల్, సూపర్ మార్కెట్, బ్యాంకుల వంటి సౌకర్యాలు దగ్గరలో ఉంటే ఆ స్థలానికి డిమాండ్, విలువ పెరుగుతాయి. ప్రశాంతమైన, సురక్షితమైన నివాస ప్రాంతం అయితే కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.
అంతేకాకుండా తాగునీటి సౌకర్యం, విద్యుత్, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ వంటి కనీస సౌకర్యాలు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. చుట్టుపక్కల అభివృద్ధి నిరంతరం జరుగుతుందా అని కూడా గమనించాలి. మంచి వాతావరణం సౌకర్యం కోసమే కాదు, మీ పెట్టుబడి విలువ పెరగడానికి కూడా ఒక ముఖ్య కారణం.
కార్నర్ ప్లాట్లకు మంచి గిరాకీ..
కార్నర్ ప్లాట్ అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోడ్లు కలిసే మూలలో ఉన్న ప్లాట్. ఇలాంటి ప్లాట్లకు ఎప్పుడూ ధర ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కారణం ఇందులో గాలి, వెలుతురు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు రెండు వైపులా గేట్లు పెట్టుకోవచ్చు. వ్యాపార అవసరాలకు కూడా ఇది ఉత్తమ ఎంపిక, ఎందుకంటే విజిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కొందరు వాస్తు (Vastu)ను కూడా ముఖ్యంగా పరిగణిస్తారు… ఉత్తరం లేదా తూర్పు ముఖంగా ఉన్న ప్లాట్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఏదేమైనా, పెట్టుబడిదారులకు ముఖ్యమైనది రీసేల్ విలువ. కార్నర్ ప్లాట్లకు ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మొదట్లో కొంచెం ఎక్కువ ధర పెట్టి కొన్నా, భవిష్యత్తులో అధిక లాభం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఓపిక ఉండాలి..
నేరుగా రియల్ ఎస్టేట్ చేయకున్నా లాభం పొందండిలా...
ప్రస్తుతం అందరికీ నేరుగా ప్లాట్ లేదా ఇల్లు కొనేంత డబ్బు ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి వారికి ప్రత్యామ్నాయ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు ఉపయోగపడతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీల షేర్లు, REITs (రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్స్), రియల్ ఎస్టేట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల వంటివి తక్కువ మొత్తంతోనే పెట్టుబడిని ప్రారంభించడానికి సహాయపడతాయి. వీటి ద్వారా నేరుగా ఆస్తిని కొనకుండానే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో లాభం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా REITs ద్వారా అద్దె ఆదాయం వంటి రాబడి లభిస్తుంది. అయితే ఇవి మార్కెట్ ఒడిదొడుకులకు లోబడి ఉంటాయి కాబట్టి రిస్క్ ఉంటుంది. అందువల్ల పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీ పనితీరు, చరిత్ర వంటివి పరిశీలించాలి. సరైన ఎంపిక చేసుకుంటే ఇది ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడి అవకాశం అవుతుంది.
ప్లాట్ లేదా ఇల్లు... ఏది ఉత్తమం..?
రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిలో రెండు ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు ఉంటాయి - నెలవారీ ఆదాయం (రెంటల్ ఇన్కమ్), ఆస్తి విలువ పెరుగుదల (క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్). ప్లాట్ కొంటే సాధారణంగా విలువ పెరుగుదల మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఇల్లు లేదా కమర్షియల్ భవనం కొంటే అద్దె ఆదాయం కూడా వస్తుంది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ లక్ష్యం ఏమిటో స్పష్టంగా నిర్ణయించుకోవాలి. దీర్ఘకాలంలో పెద్ద లాభం కావాలంటే ప్లాట్లపై పెట్టుబడి సరైనది. నెలవారీ ఆదాయం కావాలంటే అద్దెకు ఇచ్చే ఆస్తులు ఉత్తమం. ఈ రెండు అంశాలను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ పెట్టుబడి పెడితే మంచి ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడే మీ భవిష్యత్తును కాపాడుతుంది.
రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి జీవితంలో పెద్ద సంపదను సృష్టించే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కానీ అది సరైన ప్రణాళిక, చట్టపరమైన అవగాహన, ఓపికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 'తక్కువ ధర' అనే ఆశతో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, 'సరైన లొకేషన్ + సరైన డాక్యుమెంట్లు + దీర్ఘకాలిక దృష్టి' అనే మూడు సూత్రాలను పాటిస్తే, మీ పెట్టుబడి కచ్చితంగా వృద్ధి చెందుతుంది.