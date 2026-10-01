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- బయట మూడు దేశాలతో బార్డర్, దేశంలో మాత్రం ఒకే రాష్ట్రంతో సరిహద్దు.. ఈ ఇండియన్ స్టేట్ ఏదో తెలుసా?
బయట మూడు దేశాలతో బార్డర్, దేశంలో మాత్రం ఒకే రాష్ట్రంతో సరిహద్దు.. ఈ ఇండియన్ స్టేట్ ఏదో తెలుసా?
ఇండియా చుట్టూ పాకిస్థాన్, చైనా, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, భూటాన్ వంటి దేశాలున్నాయి. అనేక రాష్ట్రాలు ఈ దేశాలతో సరిహద్దును పంచుకుంటారు. కానీ ఓ రాష్ట్రం ఏకంగా మూడు దేశాలతో బార్డర్ పంచుకుంటుంది.. ఆ రాష్ట్రమేదో తెలుసా?
మూడు దేశాలతో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రం ఏది?
భారత్లో మొత్తం 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ప్రతి రాష్ట్రానికి దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు ఉంటుంది. కొన్ని రాష్ట్రాలు చుట్టుపక్కల రెండుమూడు రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు పంచుకుంటే.. మరికొన్ని రాష్ట్రాలకు అంతకంటే ఎక్కువ పొరుగు రాష్ట్రాలు ఉంటాయి. కానీ ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రం దేశంలోని ఒకే ఒక్క రాష్ట్రంతో సరిహద్దు ఉంటుంది... అదే సమయంలో మూడు దేశాలతో అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు ఉన్నాయి. ఇంత ప్రత్యేకమైన భౌగోళిక స్థానం ఉన్న రాష్ట్రం ఏదో తెలుసా? అదే సిక్కిం.
హిమాలయాల ఒడిలో ఉన్న ఈ చిన్న రాష్ట్రం ప్రకృతి అందాలకు మాత్రమే కాదు భౌగోళికంగా, చారిత్రకంగా, వ్యూహాత్మకంగా కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఒక వైపు నేపాల్, మరో వైపు భూటాన్, ఇంకోవైపు చైనా సరిహద్దులతో సిక్కిం నిలిచి ఉంటుంది. దక్షిణం వైపు మాత్రం భారతదేశంలోని పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం మాత్రమే సరిహద్దుగా ఉంటుంది.
సిక్కింకు ఏఏ దేశాలతో సరిహద్దు ఉంది?
సిక్కిం భారతదేశ ఈశాన్య ప్రాంతంలో, తూర్పు హిమాలయాల్లో ఉంది. ఉత్తరం, ఈశాన్య దిశల్లో చైనా సరిహద్దు (టిబెట్ స్వయంప్రతిపత్తి ప్రాంతం), పశ్చిమాన నేపాల్, ఆగ్నేయంలో భూటాన్ దేశాలు ఉన్నాయి. కేవలం దక్షిణం వైపు మాత్రమే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఉంటుంది. ఇలా మూడు దేశాలతో అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు కలిగిన సిక్కిం వ్యూహాత్మకంగా చాలా కీలకమైన రాష్ట్రం.
ఈ భౌగోళిక స్థానం సిక్కింకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. చిన్న రాష్ట్రం అయినప్పటికీ.. భారత్కు వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన ప్రాంతంలో ఇది ఉంది. ముఖ్యంగా చైనా, భూటాన్, నేపాల్లకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల సిక్కిం భౌగోళిక ప్రాధాన్యం మరింత పెరుగుతుంది.
దేశంలో రెండో అతి చిన్న రాష్ట్రం
విస్తీర్ణం పరంగా కూడా సిక్కిం చాలా చిన్న రాష్ట్రం. దీని మొత్తం వైశాల్యం సుమారు 7,096 చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే. దేశంలో అత్యల్ప జనాభా ఉన్న రాష్ట్రంగా కూడా సిక్కింకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. విస్తీర్ణం, జనాభా పరంగా చిన్నదే అయినా.. ప్రకృతి సంపద, పర్వతాలు, నదులు, సరస్సులు, అడవులు, జీవవైవిధ్యం, విభిన్న సంస్కృతి సాంప్రదాయల విషయంలో మాత్రం సిక్కిం ఎంతో సంపన్నమైన ప్రాంతం.
సిక్కిం పేరు చెప్పగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది మంచుతో కప్పుకున్న పర్వతాలు, పచ్చని లోయలు, జలపాతాలు, సరస్సులు, మేఘాలను తాకే కొండలు. ఇక్కడ ఒకే రాష్ట్రంలో ఉష్ణమండల వాతావరణం నుంచి ఆల్పైన్ ప్రాంతాల వరకు భిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి. తక్కువ దూరంలోనే ఎత్తు విపరీతంగా మారడం సిక్కిం భౌగోళిక ప్రత్యేకతల్లో ఒకటి.
రాష్ట్రంలోని పర్వత ప్రాంతాలు, దట్టమైన అడవులు, నదులు, సరస్సులు కలిసి సిక్కింను ప్రకృతి ప్రేమికులకు ప్రత్యేక గమ్యస్థానంగా మార్చాయి. ముఖ్యంగా హిమాలయాల అందాలను దగ్గరగా చూడాలనుకునే పర్యాటకులకు ఈ రాష్ట్రం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
భారతదేశంలోనే ఎత్తైన శిఖరం ఇక్కడే...
సిక్కిం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కాంచనగంగ (Kanchenjunga) గురించి తప్పక చెప్పాలి. ప్రపంచంలో మూడో ఎత్తైన పర్వత శిఖరంగా గుర్తింపు పొందిన కాంచనగంగ ఈ రాష్ట్రంలోనే ఉంది.. ఇది భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన పర్వత శిఖరం. ఈ పర్వతం సిక్కిం ప్రకృతి దృశ్యాల్లో ముఖ్యమైన భాగంగా నిలుస్తుంది. కాంచనగంగ కేవలం ఒక పర్వతం మాత్రమే కాదు... సిక్కిం ప్రజల సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల్లో కూడా దీనికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. స్థానిక సంప్రదాయాల్లో ఈ పర్వతాన్ని పవిత్రమైన రక్షకుడిగా భావిస్తారు.
సిక్కింలో ప్రవహించే ప్రధాన నది ఏది?
సిక్కిం భౌగోళిక వ్యవస్థలో తీస్తా నదికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ఉత్తర సిక్కింలోని ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో పుట్టే ఈ నది రాష్ట్రంలోని పర్వత ప్రాంతాల గుండా ప్రవహిస్తూ చివరకు పశ్చిమ బెంగాల్ వైపు వెళ్తుంది. తీస్తాతో పాటు రాంగీత్ కూడా సిక్కింలోని ముఖ్యమైన నదుల్లో ఒకటి. ఈ రెండు నదులు రాష్ట్రంలోని వ్యవసాయం, ప్రకృతి, పర్యావరణ వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
సిక్కింలో పర్వతాలతో పాటు అనేక అందమైన సరస్సులు కూడా ఉన్నాయి. గురుడోంగ్మార్, చో లామూ, ఖేచియోపల్రి వంటి సరస్సులు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. పర్వతాల మధ్య ఉన్న ఈ సరస్సులు మంచు ప్రాంతాల అందాలను మరింత పెంచుతాయి. సిక్కింలో అనేక శాశ్వత సరస్సులు ఉన్నాయి... వీటితో పాటు జలపాతాలు, హిమనదాలు, వేడి నీటి బుగ్గలు కూడా ఇక్కడి ప్రకృతి ప్రత్యేకతల్లో భాగం.
సిక్కిం రాజధాని గాంగ్టక్. పర్వతాల మధ్య అందంగా కనిపించే ఈ నగరం రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రాల్లో ఒకటి. ఆధునిక సౌకర్యాలతో పాటు సిక్కిం సంప్రదాయ సంస్కృతి, బౌద్ధ మఠాలు, స్థానిక మార్కెట్లు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. గాంగ్టక్ నుంచి సిక్కింలోని అనేక ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే రాష్ట్రాన్ని సందర్శించే పర్యాటకులకు ఇది ముఖ్యమైన బేస్గా ఉంటుంది.
నాథులా పాస్కు కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు
సిక్కిం అంటే నాథులా పాస్ గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి. భారత్–చైనా సరిహద్దులో ఉన్న ఈ ప్రాంతం వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగినది. గతంలో సిక్కిం, టిబెట్ మధ్య ప్రయాణానికి ఉపయోగించిన ముఖ్యమైన పర్వత మార్గాల్లో నాథులా కూడా ఒకటి. సిక్కిం అధికారిక భౌగోళిక వివరాల్లో నాథులా, జెలెప్-లా వంటి పర్వత మార్గాలు చారిత్రకంగా ముఖ్యమైన రవాణా మార్గాలుగా పేర్కొనబడ్డాయి.
అయితే సరిహద్దు ప్రాంతాలు సాధారణ పర్యాటక ప్రాంతాల మాదిరిగా ఉండవు. అక్కడ ప్రత్యేక అనుమతులు, భద్రతా నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. భారతీయ పర్యాటకులు కూడా కొన్ని రక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
జీవవైవిధ్యానికి నిలయం
సిక్కిం చరిత్ర కూడా ఎంతో ఆసక్తికరమైనది. ఒకప్పుడు ఇది ప్రత్యేక రాజకీయ వ్యవస్థతో ఉన్న హిమాలయ రాజ్యంగా ఉండేది. 1950లో భారత్ లో విలీనమైన సిక్కిం 1975లో 22వ రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి సిక్కిం భారతదేశంలో ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా కొనసాగుతోంది.
సిక్కిం కేవలం పర్వత ప్రాంతం మాత్రమే కాదు. ఇక్కడ ఆల్పైన్ ప్రాంతాల నుంచి ఉపఉష్ణమండల ప్రాంతాల వరకు భిన్నమైన పర్యావరణ వ్యవస్థలు కనిపిస్తాయి. అరుదైన మొక్కలు, పూలు, పక్షులు, సీతాకోకచిలుకలు, జంతువులు ఈ ప్రాంత జీవవైవిధ్యాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న ఖాంగ్చెండ్జొంగా నేషనల్ పార్క్ కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన ప్రకృతి ప్రాంతం. ఇది యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు పొందిన ప్రాంతాల్లో ఒకటి.
సిక్కిం ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం?
ఒక చిన్న రాష్ట్రానికి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉండటం నిజంగా ఆసక్తికరమే. మూడు దేశాలతో అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు.. భారతదేశంలో కేవలం పశ్చిమ బెంగాల్తో రాష్ట్ర సరిహద్దు.. ప్రపంచంలో మూడో ఎత్తైన కాంచనగంగ.. తీస్తా, రాంగీత్ వంటి నదులు.. అరుదైన జీవవైవిధ్యం.. బౌద్ధ సంస్కృతి.. ఇవన్నీ కలిసి సిక్కింకు ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇచ్చాయి.
అందుకే సిక్కింను కేవలం అందమైన పర్యాటక ప్రాంతంగా చూడటం కంటే.. భౌగోళికంగా, చారిత్రకంగా, ప్రకృతి పరంగా, వ్యూహాత్మకంగా ప్రత్యేకమైన భారతీయ రాష్ట్రంగా అర్థం చేసుకోవాలి. మూడు దేశాలను తాకుతూ, దేశంలో మాత్రం ఒకే రాష్ట్రంతో సరిహద్దు పంచుకునే ఈ చిన్న హిమాలయ రాష్ట్రం భారతదేశ పటంలో నిజంగా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం కలిగి ఉంది.