ఈ ఊళ్లో ఏ ఇంటికీ తలుపులు, తాళాలు ఉండవు, అయినా దొంగతనాలు జరగవు.. కారణమేంటో తెలుసా?
సాధారణంగా మనం ఇళ్లు ఎంత దృఢంగా ఉండాలనుకుంటామో తలుపులు అంతకంటే ఎక్కువ దృఢంగా ఉండాలనుకుంటాం. కానీ మహారాష్ట్రలో ఒక వింత గ్రామం ఉంది… ఇక్కడ ఇళ్లకు అసలు తలుపులు ఉండవు… బ్యాంకులకు సైతం తాళాలు ఉండవు. మరి దొంగతనాలు జరగవా?
ఇళ్లకు తలుపులే ఉండని గ్రామం ఏది?
మనం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ముందుగా చేసేపని తలుపులు మూసి తాళం వేయడం. ఇంట్లో బాగా డబ్బులు దాచుకున్నా, విలువైన వస్తువులు ఉన్న అదనంగా గ్రిల్స్, సీసీ కెమెరాలు, అలారాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. కానీ మహారాష్ట్రలో ఇందుకు పూర్తి భిన్నమైన సంప్రదాయాన్ని పాటించే ఓ గ్రామం ఉంది. అక్కడి ఇళ్లకు తలుపులే ఉండవు... దుకాణాలు, కార్యాలయాలకు కూడా తాళాలు కనిపించవు. ఇంకా ఆశ్చర్యకరమై విషయం ఏంటంటే బ్యాంకులు కూడా తాళాలు లేకుండా కనిపిస్తాయి.
ఇంతకీ ఈ గ్రామం మహారాష్ట్రలో ఎక్కడ ఉంది? అసలు ఇక్కడి ప్రజలు తలుపులు, తాళాలు ఎందుకు ఉపయోగించరు? దొంగతనాలు జరగకుండా ఈ గ్రామానికి ఉన్న రక్షణ ఏంటి? ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం.
తలుపులు, తాళాలు లేని ఊరు.. శని శింగ్ణాపూర్
మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్నగర్ జిల్లాలో ఉన్న ఈ వింత గ్రామం పేరు శని శింగ్ణాపూర్ (Shani Shingnapur). ఇది రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. శని దేవుడి ఆలయం కారణంగా ఈ గ్రామానికి దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది.
శని శింగ్ణాపూర్ను సాధారణంగా ‘తాళాలు లేని గ్రామం’గా పిలుస్తుంటారు. ఇక్కడి సంప్రదాయం ప్రకారం ఇళ్లకు తలుపులు ఉండవు... కేవలం పాత ఇండ్లకే కాదు కొత్తగా కట్టిన ఇళ్లకు కూడా తలుపులు, తాళాలు ఉండవు. గుమ్మం వద్ద దుమ్ము, దూళి నుండి రక్షణ కోసం పరదాలు లేదా ఇతర తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు కనిపిస్తాయి.
శని దేవుడే తమకు రక్షకుడని నమ్మకం
శని శింగ్ణాపూర్ గ్రామ ప్రత్యేకత వెనుక ప్రధాన కారణం ఇక్కడి ప్రజల విశ్వాసం. గ్రామానికి స్థానిక ఆలయంలోని శని దేవుడే రక్షకుడని స్థానికులు బలంగా నమ్ముతారు. తమ ఇళ్లు, ఆస్తులు, కుటుంబ సభ్యులను శని దేవుడి సంరక్షణలో ఉంచామని వారు భావిస్తారు. అందుకే తలుపులు వేసి తాళాలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదనే నమ్మకం తరతరాలుగా కొనసాగుతున్నట్లు స్థానిక కథనాలు చెబుతున్నాయి.
ఎవరైనా దొంగతనం లేదా ఇతర తప్పు చేయాలని ప్రయత్నిస్తే శని దేవుడి ఆగ్రహానికి గురవుతారని గ్రామస్తుల్లో నమ్మకం ఉంది. ఈ విశ్వాసమే గ్రామంలో తాళాలు ఉపయోగించకపోవడానికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పబడుతుంది. ఇలా తలుపులు, తాళాలు లేకున్నా ఇక్కడ దొంగతనాలు జరిగిన ఘటనలు లేవంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది.
బ్యాంకులకు కూడా తాళం వేయరా?
శని శింగ్ణాపూర్ ప్రత్యేకత ఇళ్లతోనే ఆగిపోదు. గ్రామంలోని కొన్ని దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థలు కూడా సాధారణంగా తాళాలు వేయకుండా ఉండటం ఇక్కడ కనిపించే మరో ఆసక్తికరమైన విషయం. ఇలాంటి సంప్రదాయం గురించి తెలుసుకున్నవారు ఈ గ్రామాన్ని చూసేందుకు ప్రత్యేకంగా ఆసక్తి చూపుతారు. మనం సాధారణంగా ఊహించలేని విధంగా తలుపులు, తాళాలు లేకుండా జీవనం సాగించడం పర్యాటకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
చివరికి ఇక్కడి బ్యాంకులకు కూడా తాళాలు ఉండవట. అయితే భద్రతకు సంబంధించిన ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులు, బ్యాంకింగ్ నిబంధనలు పాటిస్తారట. ‘తాళాలు లేవు’ అనే సంప్రదాయాన్ని పూర్తిగా ‘ఎలాంటి భద్రతా చర్యలు లేవు’ అని అర్థం చేసుకోవడం సరైంది కాదు.
శని దేవుడి ఆలయం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకం
శని శింగ్ణాపూర్కు ఇంతటి గుర్తింపు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడి శని దేవాలయం. ఈ ఆలయంలోని శని దేవుడి విగ్రహానికి కూడా ప్రత్యేకత ఉంది. నల్లటి రాతితో స్వయంభువుగా వెలసిన శని దేవుడి రూపం ఆరుబయట కనిపిస్తుంది. సంప్రదాయ దేవాలయాల్లో కనిపించే విధంగా పెద్ద గర్భగుడి లేదా పూర్తిగా మూసివేసిన నిర్మాణం కాకుండా, శని దేవుడి శిలను బహిరంగ ప్రదేశంలోనే ప్రతిష్ఠించినట్లు ఇక్కడి ఆలయ సంప్రదాయం చెబుతుంది. ఎండ, వాన, చలి వంటి ప్రకృతి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూనే శని దేవుడు భక్తులకు దర్శనమిస్తారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ఇదే ఈ ఆలయాన్ని ఇతర శని దేవాలయాల కంటే ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది.
శని శింగ్ణాపూర్కు ఎలా వెళ్లాలి?
శని శింగ్ణాపూర్ మహారాష్ట్రలోని అహ్మద్నగర్ ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ ప్రాంతానికి మరో ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రమైన షిరిడి సాయిబాబా ఆలయం కూడా సమీపంలోనే ఉంటుంది. అందుకే షిరిడి సాయిబాబాను దర్శించుకోవడానికి మహారాష్ట్రకు వెళ్లే భక్తుల్లో చాలామంది శని శింగ్ణాపూర్ను కూడా తమ ప్రయాణ ప్రణాళికలో చేర్చుకుంటారు. షిరిడి నుంచి శని శింగ్ణాపూర్కు రోడ్డు మార్గంలో సులభంగా చేరుకోవచ్చు. దీంతో ఒకే ప్రయాణంలో రెండు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించే అవకాశం భక్తులకు లభిస్తుంది.
శని దేవుడిపై ఉన్న విశ్వాసంతో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఈ గ్రామానికి వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా శనివారం, శని జయంతి వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆలయ దర్శనంతో పాటు గ్రామంలోని తాళాలు లేని ఇళ్ల సంప్రదాయం గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపుతారు. ఒక చిన్న గ్రామం తన ప్రత్యేకమైన ఆచారం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందడం శని శింగ్ణాపూర్ ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు.
సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కథ
శని శింగ్ణాపూర్లోని సంప్రదాయాల వెనుక స్థానికంగా ప్రచారంలో ఉన్న అనేక కథలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైన కథనం ప్రకారం… చాలా కాలం క్రితం వరదల తర్వాత నల్లరాతితో కూడిన ఒక పెద్ద శిల గ్రామ పరిసరాల్లో కనిపించిందని చెబుతారు. దానిని కదిలించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు రక్తం వచ్చినట్లు స్థానిక కథనం చెబుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ శిల శని దేవుడి స్వరూపమని భావించి, దానిని అక్కడే ప్రతిష్ఠించి పూజలు ప్రారంభించారని స్థానిక విశ్వాసం. ఈ కథకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రధానంగా స్థానిక పురాణాలు, నమ్మకాల రూపంలో తరతరాలుగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
శని శింగ్ణాపూర్ కేవలం ఒక దేవాలయం ఉన్న గ్రామం మాత్రమే కాదు. అక్కడి ప్రజల విశ్వాసం, తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయాలు, శని దేవుడిపై ఉన్న భక్తి కలిసి ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొచ్చాయి. ఇళ్లకు తలుపులు లేకపోవడం, తాళాలు ఉపయోగించకపోవడం, బహిరంగ ప్రదేశంలో శని దేవుడి దర్శనం వంటి అంశాలు ఈ గ్రామాన్ని దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి భిన్నంగా నిలబెడుతున్నాయి. అందుకే మహారాష్ట్రకు వెళ్లే భక్తులు, ముఖ్యంగా షిరిడి సాయిబాబా ఆలయాన్ని దర్శించుకునే వారు శని శింగ్ణాపూర్ను కూడా సందర్శించేందుకు ఆసక్తి చూపుతుంటారు.
అయితే ఈ గ్రామం ప్రత్యేకతను అర్థం చేసుకునేటప్పుడు స్థానికుల విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాలు ఒక భాగమైతే.. ఆధునిక కాలంలో భద్రతా పద్ధతులు, చట్టపరమైన నిబంధనలు మరో భాగం అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఏదేమైనా ‘ఇళ్లకు తలుపులు, తాళాలు లేని గ్రామం’గా శని శింగ్ణాపూర్కు వచ్చిన గుర్తింపు మాత్రం దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికీ ప్రజల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.