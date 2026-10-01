Population: మనదేశంలో ముస్లిం సోదరుల జనాభా ఎంతో తెలుసా?
Population: మనదేశంలో ముస్లింలు, హిందువులు కలిసి సోదరుల్లా కలిసి జీవిస్తారు. అయితే ముస్లిం జనాభా ఎంత ఉందో తెలుసా? వారి జనాభా పెరుగుతూ వస్తున్నట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
భారతదేశంలో జనాభా గణాంకాలు
భారతదేశంలో మతాల వారీ జనాభా గణాంకాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూనే ఉంటాయి. దేశంలో చివరగా 2011 సంవత్సరంలో అధికారిక జనగణన జరిగింది. ఆ సమయానికి దేశ మొత్తం జనాభా నూట ఇరవై ఒక్క కోట్లుగా నమోదైంది. అందులో ముస్లిం వర్గానికి చెందిన ప్రజల సంఖ్య సుమారు పదిహేడు కోట్ల ఇరవై లక్షలకు పైగా ఉంది. శాతం పరంగా చూస్తే ఇది మొత్తం దేశ జనాభాలో సుమారు పద్నాలుగు శాతానికి పైగా ఉంటుంది. ఇండోనేషియా తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం జనాభా కలిగిన రెండో దేశంగా భారత్ ఆ లెక్కల్లో నిలిచింది. మన దేశ సాంస్కృతిక వైవిధ్యంలో ఈ గణాంకాలు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఇప్పుడు ఎంత జనాభా ఉంది?
గత దశాబ్ద కాలంగా దేశంలో కొత్తగా అధికారిక జనగణన జరగలేదు. దీంతో వివిధ అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు ప్రస్తుత గణాంకాలపై అంచనాలు రూపొందిస్తున్నాయి. ప్యూ రీసెర్చ్ వంటి ప్రముఖ సంస్థల నివేదికల ప్రకారం ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ముస్లింల సంఖ్య ఇరవై కోట్ల నుంచి ఇరవై రెండు కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. మొత్తం జనాభాలో వీరి శాతం దాదాపు పదిహేను శాతానికి చేరుకుందని ఈ విశ్లేషణలు అంచనా వేస్తున్నాయి. విద్య, జీవన ప్రమాణాలు పెరగడం వల్ల అన్ని వర్గాల్లోలాగే ఈ వర్గంలో కూడా సంతానోత్పత్తి రేటు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతోందని పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
భిన్నత్వంలో ఏకత్వం
ఈ సంఖ్యలన్నీ కేవలం గత గణాంకాలు, శాస్త్రీయ పద్ధతుల ఆధారంగా వేసిన అంచనాలు మాత్రమే. దేశంలో కచ్చితమైన వివరాలు తెలియాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే రాబోయే సరికొత్త అధికారిక డిజిటల్ జనగణన పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సిందే. ఆ అధికారిక నివేదికలు విడుదలైనప్పుడే ప్రతి మతం, ప్రతి వర్గం స్పష్టమైన జనాభా లెక్కలు వెలుగులోకి వస్తాయి. సంక్షేమ పథకాల రూపకల్పన, వనరుల పంపిణీకి ఇలాంటి అధికారిక లెక్కలే ప్రామాణికంగా నిలుస్తాయి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచే మన దేశంలో ప్రతి పౌరుడి భాగస్వామ్యం అభివృద్ధిలో ఎంతో కీలకం.