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- Diwali Vacation: దీపావళి లాంగ్ వీకెండ్కు అదిరిపోయే ట్రిప్.. 10 బెస్ట్ డెస్టినేషన్లు.. లైఫ్ టైం మెమొరీ
Diwali Vacation: దీపావళి లాంగ్ వీకెండ్కు అదిరిపోయే ట్రిప్.. 10 బెస్ట్ డెస్టినేషన్లు.. లైఫ్ టైం మెమొరీ
Diwali Vacation: దీపావళి సెలవుల్లో కుటుంబంతో కలిసి ఓ ట్రిప్ వేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే దేశంలో దీపాల వెలుగులతో మెరిసే నగరాల నుంచి ప్రకృతి అందాల మధ్య సేదతీరే ప్రాంతాల వరకు.. 10 బెస్ట్ ప్లేసేస్ గురించి తెలుసుకుందాం.
ఈ 10 ప్రాంతాలు మీ ట్రావెల్ లీస్టులో చేరాల్సిందే
దీపావళి అంటే దీపాల వెలుగులు, బాణసంచా సందడి, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపే సమయం. పండగ సందర్భంగా వరుస సెలవులు రావడంతో చాలామంది విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీపాల అలంకరణలు, ప్రత్యేక పూజలు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని ఇస్తాయి. మరికొన్ని చోట్ల ప్రకృతి అందాలు, కొండలు, నదులు మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. ఈ దీపావళికి పండగ సంబరాలతో పాటు కొత్త ప్రదేశాలను చూడాలనుకుంటే దేశంలోని ఈ పది ప్రాంతాలను మీ ట్రావెల్ లిస్ట్లో చేర్చుకోవచ్చు.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని అయోధ్య..
దీపావళి సమయంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇక్కడి దీపావళి వేడుకలను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు వస్తుంటారు. సరయూ నది ఘాట్లపై దీపాల వెలుగులు, ఆలయాల అలంకరణలు, రామలీలా ప్రదర్శనలు పండగ వాతావరణాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తాయి. ఇంకా ఇక్కడ చూడదగిన ప్రదేశాలు..చూడదగిన ప్రదేశాలు.. రామజన్మభూమి ఆలయం, హనుమాన్ గఢీ, సరయూ నది ఘాట్లు.
వారణాసి.. గంగా హారతితో ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి
గంగానది తీరంలోని వారణాసి ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి ఘాట్లు, పురాతన ఆలయాలు, సాయంత్రం జరిగే గంగా హారతి పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. దీపావళి సమయంలో నగరం దీపాల వెలుగులతో కళకళలాడుతుంది. దీపావళి తర్వాత కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించే దేవ్ దీపావళి వేడుకలు కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి. చూడదగిన ప్రదేశాలు దశాశ్వమేథ ఘాట్, కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం, అస్సీ ఘాట్.
రిషికేశ్..
ఉత్తరాఖండ్లోని రిషికేశ్ ఆధ్యాత్మికతతో పాటు సాహస క్రీడలను ఆస్వాదించాలనుకునేవారికి అనువైన ప్రదేశం. గంగానది ఒడ్డున జరిగే హారతి, ప్రశాంతమైన ప్రకృతి వాతావరణం పర్యాటకులకు ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తాయి. రివర్ రాఫ్టింగ్, ప్రకృతి నడకలు, యోగా కేంద్రాలు ఈ ప్రాంతంలోని ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. అయితే రాఫ్టింగ్ అందుబాటు వాతావరణం, స్థానిక అనుమతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడదగిన ప్రదేశాలు..త్రివేణి ఘాట్, లక్ష్మణ్ ఝులా పరిసరాలు, బీచ్ ప్రాంతాలు, ఆశ్రమాలు.
అమృత్సర్.. స్వర్ణ దేవాలయంలో దీపాల వెలుగులు
పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో దీపావళి వేడుకలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇదే సమయంలో సిక్కులు బందీ ఛోర్ దివస్ను కూడా జరుపుకుంటారు. స్వర్ణ దేవాలయం దీపాలు, విద్యుత్ అలంకరణలతో ప్రకాశిస్తూ సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఆలయం చుట్టూ ఉన్న పవిత్ర జలాశయంలో ప్రతిబింబించే దీపాల వెలుగులు చూడముచ్చటగా ఉంటాయి. చూడదగిన ప్రదేశాలు..స్వర్ణ దేవాలయం, జలియన్వాలా బాగ్, వాఘా సరిహద్దు.
జైపూర్.. రాజసం
రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్ను పింక్ సిటీ అని పిలుస్తారు. దీపావళి సమయంలో ఇక్కడి మార్కెట్లు, పురాతన భవనాలు, వీధులు రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించి ఉంటారు. సంప్రదాయ ఆభరణాలు, దుస్తులు, హస్తకళా వస్తువులు కొనాలనుకునేవారికి ట్రావెలింగ్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. చారిత్రక కోటలు, రాజభవనాలు కూడా పర్యాటకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తాయి. చూడదగిన ప్రదేశాలు..హవా మహల్, అంబర్ కోట, నహర్గఢ్ కోట, జోహరి బజార్.
కేరళ
ప్రకృతి అందాల మధ్య ప్రశాంతంగా సెలవులు గడపాలనుకునేవారికి కేరళ మంచి ఎంపిక. అలెప్పీ బ్యాక్వాటర్స్లో హౌస్బోట్ ప్రయాణం, మున్నార్లో తేయాకు తోటలు, కొచ్చిలోని చారిత్రక ప్రాంతాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. కేరళలో దీపావళి వేడుకలు దేశంలోని కొన్ని ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే భిన్నంగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ ప్రకృతి, స్థానిక వంటకాలు, సంస్కృతిని ఆస్వాదించేందుకు ఈ రాష్ట్రం అనువైనది. అంతేకాకుండా అలెప్పీ, మున్నార్, కొచ్చి, కుమరకోమ్ చూడొచ్చు.
హిమాచల్ ప్రదేశ్..
కొండలు, లోయలు, చల్లని వాతావరణం ఇష్టపడేవారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ను ఎంచుకోవచ్చు. షిమ్లా, మనాలి, ధర్మశాల వంటి ప్రాంతాలు ప్రకృతి అందాలకు ప్రసిద్ధి. పర్వతాల మధ్య నడకలు, స్థానిక మార్కెట్లు, పురాతన ఆలయాలు, అందమైన దృశ్యాలు ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రత్యేకంగా మారుస్తాయి. వాతావరణాన్ని బట్టి మంచు కురుస్తుంది కాబట్టి..ఇంకా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. షిమ్లా మాల్ రోడ్, రిడ్జ్, మనాలిలోని హడింబా ఆలయం, ధర్మశాలను చాలా బాగుంటాయి.
జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలు.. భక్తితో కూడిన ప్రయాణం
దీపావళి సెలవులను ఆధ్యాత్మిక యాత్రకు ఉపయోగించుకోవాలనుకునేవారు జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలను సందర్శించవచ్చు. దేశంలోని 12 జ్యోతిర్లింగాలు శివభక్తులకు ఎంతో పవిత్రమైనవి. గుజరాత్లోని సోమనాథ్, మధ్యప్రదేశ్లోని మహాకాళేశ్వర్, మహారాష్ట్రలోని భీమశంకర్, త్రయంబకేశ్వర్ వంటి క్షేత్రాలు చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అన్ని క్షేత్రాలను ఒకే ప్రయాణంలో సందర్శించడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి, సమయం, ప్రయాణ సౌకర్యాలను బట్టి ఒకటి లేదా రెండు ప్రాంతాలను ఎంచుకోవచ్చు. సోమనాథ్, ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర్, త్రయంబకేశ్వర్, భీమశంకర్ క్షేత్రాలను దర్శించవచ్చు.
మైసూరు
కర్ణాటకలోని మైసూరు చారిత్రక కట్టడాలు, రాజభవనాలు, సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి. మైసూరు దసరా వేడుకల సమయంలో రాజభవనాన్ని వేలాది బల్బులతో అలంకరించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణ. అయితే ఆ ప్రసిద్ధ విద్యుద్దీపాల అలంకరణ దసరా వేడుకలకు సంబంధించింది; దీపావళి సమయంలోనూ అదే స్థాయిలో అలంకరణ ఉంటుందని ముందుగా నిర్ధారించుకోవాలి. మైసూరు పట్టు చీరలు, స్థానిక మార్కెట్లు, చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ సెలవులను ఆనందంగా గడపవచ్చు. అంతేకాకుండా మైసూరు ప్యాలెస్, చాముండేశ్వరి ఆలయం, సెయింట్ ఫిలోమినా చర్చి, స్థానిక మార్కెట్లు కూడా మెరిసిపోతుంటాయి.
ఈశాన్య భారతం.. ప్రకృతి అందాల మధ్య కొత్త అనుభూతులు
సాధారణ పర్యాటక ప్రాంతాలకు భిన్నంగా కొత్త అనుభూతిని కోరుకునేవారు ఈశాన్య భారతంలోని రాష్ట్రాలను సందర్శించవచ్చు. అసోంలోని కాజిరంగా జాతీయ పార్క్, మేఘాలయలోని జీవ వేర్ల వంతెనలు, సిక్కింలోని పర్వత దృశ్యాలు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని ప్రకృతి అందాలు ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ. స్థానిక గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయ ఆహారం, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తాయి. చూడదగిన ప్రదేశాలు...కాజిరంగా, చిరపుంజి, షిల్లాంగ్, గ్యాంగ్టక్.
దీపావళి ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకునే ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
టికెట్లు ముందుగానే బుక్ చేసుకోండి. పండగ సెలవుల్లో రైళ్లు, విమానాలు, హోటళ్లకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్తే చలికి తగిన దుస్తులు తీసుకెళ్లండి. దీపోత్సవం, దేవ్ దీపావళి వంటి తేదీలు ప్రతి సంవత్సరం మారవచ్చు. తెలుసుకుని వెళ్లండి. బడ్జెట్ను ముందే నిర్ణయించుకోండి. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఉంటే ప్రయాణ సమయం, వాతావరణం, వైద్య సదుపాయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోండి. దీపావళి సెలవులను ఇంట్లోనే గడపకుండా కొత్త ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ముందస్తు ప్లాన్ ఉంటే ఈ దీపావళి సెలవులను కుటుంబంతో కలిసి మధుర జ్ఞాపకాలుగా మార్చుకోవచ్చు.