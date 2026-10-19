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- Parenting: పిల్లలు బుద్ధిగా మీ మాట వినాలంటే ..ఈ సూత్రాలు ఫాలో అయిపోండి
Parenting: పిల్లలు బుద్ధిగా మీ మాట వినాలంటే ..ఈ సూత్రాలు ఫాలో అయిపోండి
Parenting: ఉదయం స్కూల్కు వెళ్లే హడావుడి..ఆఫీసుకు లేటవుతుందనే టెన్షన్..ఇలాంటి టైంలోనే పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారా? షూస్ వేసుకోమని, టీవీ ఆఫ్ చేయమని ఏడుస్తున్నారా? ఇదంతా మొండితనమే అనుకుంటున్నారా? పిల్లల ఆ ప్రవర్తన వెనుక కారణమేంటో తెలుసా?
పిల్లలు పదే పదే మారాం చేస్తున్నారా?
ఉదయం స్కూల్కు వెళ్లే హడావుడి..మరోవైపు ఆఫీసుకు ఆలస్యమవుతోందనే టెన్షన్..పిల్లలకు షూస్ వేయించాలనుకుంటే మాత్రం వారు మారాం చేస్తుంటారు. వాటర్ బాటిల్ కావాలని, కాసేపు ఆడుకుంటామని ఏడుస్తుంటారు. తల్లిదండ్రులు ఎంత తొందరపెడితే పిల్లలు అంతగా మొండికేస్తారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు చాలా ఇళ్లలో కనిపిస్తుంటాయి. అయితే పిల్లలు కావాలనే ఇలా చేస్తున్నారా? లేక దీని వెనుక మరో కారణం ఉందా? పిల్లల ప్రవర్తనపై జరిగిన పరిశోధనలో కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి.
పిల్లలు ఎందుకు చిన్న విషయాలకే ఏడుస్తారు?
పిల్లలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్లమంటే ఏడవడం, టీవీ ఆఫ్ చేయమంటే కోపం తెచ్చుకోవడం, స్కూల్కు వెళ్లే సమయంలో బట్టలు వేసుకోవడానికి నిరాకరించడం.. ఇలాంటి సందర్భాల్లో చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలను మొండివాళ్లుగా భావిస్తారు. కానీ చిన్నపిల్లల ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవాలంటే వారి వయసు, ఆలోచనా విధానం, భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకునే సామర్థ్యాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
పెద్దవాళ్లకు ఒక పని ఆపి మరో పని చేయడం సాధారణంగా అనిపించవచ్చు. కానీ చిన్నపిల్లలకు మధ్యలో ఆపడం కష్టంగా ఉంటుంది. పార్కులో స్నేహితులతో ఆడుకుంటున్న పిల్లలకు వెంటనే ఇంటికి వెళ్లిపోవాలని చెప్పడం, బొమ్మలతో ఆడుకుంటున్న సమయంలో వాటిని పక్కన పెట్టి స్కూల్కు వెళ్లమని చెప్తుంటే వినరు.
దీనికి మరో కారణం పిల్లల్లో మెదడు అభివృద్ధి చెందుతున్న తీరు. ఒక పనిపై దృష్టిని మార్చుకోవడం, తమ కోరికలను అదుపులో ఉంచుకోవడం, మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించడం వంటి నైపుణ్యాలను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్ అంటారు. చిన్న వయసులో ఈ సామర్థ్యాలు పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చెందవు. పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ వీటిని క్రమంగా నేర్చుకుంటారు. అలసిపోయినప్పుడు, నిరాశకు గురైనప్పుడు లేదా తమకు ఇష్టమైన పనిని అకస్మాత్తుగా ఆపాల్సి వచ్చినప్పుడు పిల్లలు తమ భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవడంలో ఇబ్బంది పడవచ్చు.
పేరెంట్స్ తొందరపెడితే పరిస్థితి ఎందుకు కష్టమవుతుంది?
ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. స్కూల్ బస్సు వచ్చే సమయం దగ్గరపడుతోంది. తల్లిదండ్రులకు ఆఫీసులో ముఖ్యమైన పని ఉంది. పిల్లలు మాత్రం యూనిఫాం వేసుకోవడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. మొదట నచ్చజెప్పే తల్లిదండ్రులు.. సమయం గడిచేకొద్దీ గట్టిగా మాట్లాడటం మొదలుపెడతారు. దీంతో పిల్లలు మరింత ఏడవడం లేదా మొండిగా ప్రవర్తించడం చేయవచ్చు. ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఆలస్యమవుతోందనే ఆందోళనలో ఉంటే, పిల్లలు తమకు ఇష్టమైన పనిని ఆపాల్సి వస్తోందనే అసంతృప్తితో ఉండవచ్చు. ఇద్దరూ ఒత్తిడికి గురైతే సమస్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు బాధపడుతున్నప్పుడు వారి భావాలను గుర్తించాలి, ప్రశాంతంగా మాట్లాడటం, అవసరమైన హద్దులను స్పష్టంగా చెప్పాలి.
ఉదాహరణకు..నీకు ఇంకా ఆడుకోవాలని ఉందని నాకు తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లాలి..అని చెప్తూ వాళ్ల ఎమోషన్స్ ని అర్థం చేసుకుని ప్రవర్తించాలి. అప్పుడే చెప్పిన మారాం వింటారు. లేదా గట్టిగా అరిస్తే మాత్రం పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్చుకోలేరు.
పిల్లల టాంట్రమ్స్పై పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
చిన్నపిల్లల్లో కోపంతో ఏడవడం, అరవడం, నేలపై పడిపోవడం వంటి ప్రవర్తనలు సాధారణంగా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే వాటి తీవ్రత, వ్యవధి, తరచుదనం ఒక్కో పిల్లల్లో ఒక్కోలా ఉంటాయి.
2022లో జర్నల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ అండ్ బిహేవియరల్ పీడియాట్రిక్స్ లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనంలో ఒకటి నుంచి ఐదేళ్ల వయసున్న 861 మంది పిల్లల టాంట్రమ్స్ గురించి తల్లిదండ్రులు అందించిన వివరాలను పరిశోధకులు పరిశీలించారు. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ టాంట్రమ్స్ తరచుదనం సాధారణంగా తగ్గినప్పటికీ, వాటి వ్యవధిలో మార్పులు కనిపించాయని గుర్తించారు. టాంట్రమ్స్ తరచుగా రావడం, ఎక్కువసేపు కొనసాగడం వంటి అంశాలు పిల్లల ఇతర ప్రవర్తనా సమస్యలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని అధ్యయనం సూచించింది.
అలాగే, 2023లో రిసెర్చ్ ఆన్ చైల్డ్ అండ్ అడోలెసెంట్ సైకోపాథాలజీ జర్నల్లో ప్రచురితమైన మరో అధ్యయనం 94 మంది చిన్నపిల్లలను ఏడాది పాటు పరిశీలించింది. పిల్లలను క్రమశిక్షణలో పెట్టే సమయంలో తల్లిదండ్రులు అనుసరించే పద్ధతులు, టాంట్రమ్స్ తీవ్రత మధ్య సంబంధాన్ని పరిశోధకులు అధ్యయనం చేశారు. పిల్లలపై అధికంగా ఒత్తిడి తీసుకురావడం, క్రమశిక్షణ విషయంలో స్థిరత్వం లేకపోవడం వంటి అంశాలు కాలక్రమేణా టాంట్రమ్స్ తీవ్రత పెరగడంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని గుర్తించారు.
అయితే ఈ అధ్యయనాల్లోని ఫలితాలను ప్రతి పిల్లవాడికీ వర్తింపజేయలేం. ఒక్కోసారి పిల్లలు ఏడ్చినంత మాత్రాన వారిలో ఏదో సమస్య ఉందని భావించకూడదు. పిల్లల వయసు, ప్రవర్తనలో మార్పులు, టాంట్రమ్స్ తరచుదనం, రోజువారీ జీవితంపై వాటి ప్రభావం వంటి అంశాలను కలిపి పరిశీలించాలి.
పిల్లలు మారాం చేస్తున్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఏం చేయాలి?
1. పిల్లల భావాలను గుర్తించండి
ఏడుపు ఆపు.. అని చెప్పడానికి బదులుగా.. నీకు ఇంకా ఆడుకోవాలని ఉందని తెలుసు. ఇప్పుడు వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చింది అని చెప్పండి. పిల్లలు బాధపడుతున్నారని అంగీకరిస్తూనే, నిర్ణయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయండి.
2. చిన్న చిన్న ఎంపికలు ఇవ్వండి
పిల్లలకు ప్రతిదీ తమ ఇష్టానుసారం జరగాలని అనిపించవచ్చు. అలాంటప్పుడు వారికి కొంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చేలా రెండు ఎంపికలు ఇవ్వండి. “నీలం రంగు షూస్ వేసుకుంటావా? ఎరుపు రంగువి వేసుకుంటావా?” అని అడగవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలకు తమ నిర్ణయానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఉందనే భావన కలుగుతుంది. అయితే మీరు అంగీకరించగలిగే ఎంపికలనే ఇవ్వాలి.
3. ముందుగానే హెచ్చరించండి
పార్కు నుంచి బయలుదేరాల్సిన సమయంలో అకస్మాత్తుగా వెళ్లిపోదామని చెప్పకుండా, ఐదు నిమిషాల ముందే పిల్లలకు తెలియజేయండి. “ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఆడుకుందాం. ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్దాం” అని చెప్పండి. సమయం దగ్గరపడినప్పుడు మరోసారి గుర్తుచేయండి. దీనివల్ల పిల్లలు ఆ పనిని ఆపడానికి మానసికంగా సిద్ధమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
4. ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడకండి
పిల్లలు తీవ్రంగా ఏడుస్తున్నప్పుడు వారికి పెద్ద పెద్ద వివరణలు ఇవ్వడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండకపోవచ్చు. ఆ సమయంలో చిన్న మాటలతోనే భరోసా ఇవ్వండి. “నీకు కోపంగా ఉందని తెలుసు. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. మనం ఇప్పుడు సిద్ధం కావాలి” అని చెప్పవచ్చు. ముందుగా పిల్లలు ప్రశాంతంగా మారేందుకు సహకరించండి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో వివరించండి.
5. ఉదయం హడావుడిని తగ్గించండి
స్కూల్ బ్యాగ్ సర్దడం, యూనిఫాం సిద్ధం చేయడం, వాటర్ బాటిల్ నింపడం వంటి పనులను వీలైనంతవరకు ముందు రోజే పూర్తి చేయండి. ఉదయం బయలుదేరడానికి కొంత అదనపు సమయం కేటాయించండి. దీనివల్ల ప్రతి చిన్న పనికీ తొందరపెట్టాల్సిన పరిస్థితులు తగ్గవచ్చు.
నలుగురిలో పిల్లలు ఏడిస్తే ఏం చేయాలి?
పిల్లలు నలుగురిలో ఏడ్చే సందర్భాల్లో చుట్టూ ఉన్నవారు ఏమనుకుంటారోనని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఆ ఒత్తిడితో పిల్లలను ఏడుపు ఆపాలని గట్టిగా అరిచి, కొట్టేస్తుంటారు.
అలాంటి సమయంలో ఇతరుల అభిప్రాయాల కంటే పిల్లల పరిస్థితిపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. వీలైతే వారిని సురక్షితమైన, ప్రశాంతమైన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లండి. వారు ఏడుస్తున్నారనే కారణంతో ప్రతి నిర్ణయాన్నీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. నెమ్మదిగా చెప్పి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లాలి.
పిల్లలు ప్రశాంతంగా మారిన తర్వాత, ఆ సమయంలో ఎందుకు కోపం వచ్చిందో మాట్లాడండి. తర్వాత అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఎలా స్పందించాలో నెమ్మదిగా నేర్పించండి.
ఎప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి?
పిల్లల్లో అప్పుడప్పుడు టాంట్రమ్స్ రావడం సాధారణమే. అయితే అవి తరచుగా తీవ్రమైన రూపంలో కనిపిస్తుంటే, అసాధారణంగా ఎక్కువసేపు కొనసాగుతుంటే, పిల్లలు తమను తాము లేదా ఇతరులను పదేపదే గాయపరుచుకుంటుంటే, రోజువారీ కార్యకలాపాలకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగిస్తుంటే వైద్యుడిని లేదా పిల్లల మానసిక ఆరోగ్య నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది. అభివృద్ధికి సంబంధించిన ఇతర ఆందోళనలు ఉన్నా నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. పిల్లల మారాం వెనుక కారణాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.
పిల్లలు తల్లిదండ్రులు హడావుడిలో ఉన్నప్పుడే మారాం చేస్తున్నట్లు అనిపించవచ్చు. కానీ ప్రతి సందర్భంలోనూ వారు కావాలనే ఇబ్బంది పెడుతున్నారని భావించకూడదు. వాళ్ల పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ప్రతీది వివరిస్తే...వాళ్లంతట వాళ్లే తెలుసుకుంటారు.