ట్యాబ్లెట్స్ వేరువేరు రంగుల్లో ఎందుకు ఉంటాయి.? దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటంటే.?
Facts: మనకు జ్వరం వచ్చినా, జలుబు చేసినా, తలనొప్పి వచ్చినా వెంటనే మందులు వేసుకుంటాం. అయితే వీటిలో కొన్ని తెల్లగా, మరికొన్ని ఎరుపు, పసుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉంటాయి. ఇంతకీ ట్యాబ్లెట్స్ వేర్వేరు రంగుల్లో ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా.?
మందులను సులభంగా గుర్తించేందుకు..
ఒకేసారి రోజూ నాలుగైదు రకాల మందులు వేసుకునేవారు చాలామంది ఉంటారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు ప్రతిరోజూ వివిధ రకాల టాబ్లెట్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో మందుల పేర్లు చదివి గుర్తుపెట్టుకోవడం కొందరికి కష్టంగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు వాటి రంగు, ఆకారం, పరిమాణం ఆధారంగా గుర్తించడం కొంత సులభమవుతుంది. ఏ మందు ఉదయం వేసుకోవాలి? ఏది రాత్రి తీసుకోవాలి? అనే విషయాల్లో కూడా రంగులు గుర్తింపునకు సహాయపడతాయి. అయితే కేవలం రంగును చూసి మందులను గుర్తించడం సరైన పద్ధతి కాదు. మందుల పేరు, డోసు, వైద్యుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.
వైద్యులకు, మెడికల్ సిబ్బందికి ఉపయోగం
ఆసుపత్రుల్లో ఒకే సమయంలో ఎంతోమంది రోగులకు వివిధ రకాల మందులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మందుల రంగు, ఆకారం వాటిని త్వరగా గుర్తించడానికి కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. ఒకే రకమైన పేర్లు ఉన్న మందుల మధ్య తేడాను గుర్తించడంలో కూడా ఇవి సహాయపడవచ్చు. దీనివల్ల మందులు ఇచ్చే సమయంలో గందరగోళం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వైద్యులు, నర్సులు కేవలం రంగును ఆధారంగా చేసుకుని మందులు ఇవ్వరు. మందు పేరు, లేబుల్, మోతాదు, రోగి వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాతే ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఒకే రంగులో వేర్వేరు మందులు ఉండవచ్చు.
రంగులు మన మనసుపై ప్రభావం చూపుతాయి
మందుల రంగులకు మనస్తత్వానికి కూడా సంబంధం ఉంది. ఒక్కో రంగు మనలో ఒక్కో రకమైన భావనను కలిగిస్తుంది. ఉదాహరణకు నీలం రంగు ప్రశాంతతను సూచిస్తుందని చాలామంది భావిస్తారు. ఆకుపచ్చ రంగు ప్రకృతి, ఆరోగ్యానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తుంది. ఎరుపు రంగు శక్తి, ఉత్సాహాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొన్ని ఔషధ కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తుల రూపకల్పనలో రంగులను ఎంచుకుంటాయి. అయితే నీలం రంగు మాత్ర నిద్రకు సంబంధించినదని, ఎరుపు రంగు మాత్ర శక్తిని ఇస్తుందని నిర్ధారించలేం. మందు రంగుకు, దాని పనితీరుకు తప్పనిసరిగా సంబంధం ఉండదు.
మందుల చేదు రుచిని తగ్గించేందుకు..
చాలా మందులు చేదుగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, మాత్రలు మింగడానికి ఇబ్బంది పడేవారు ఇలాంటి మందులను తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే కొన్ని మందుల తయారీలో ప్రత్యేకమైన రంగులు, పూతలను ఉపయోగిస్తారు. వీటితో మాత్రలకు ఆకర్షణీయమైన రూపం రావడంతో పాటు, వాటి చేదు రుచిని కొంతవరకు దాచడానికి సహాయపడుతుంది. కొన్ని మాత్రలపై ఉండే ప్రత్యేక పూత వల్ల మందు నోటిలో కరిగిపోకుండా, సరైన సమయంలో కడుపులో లేదా పేగుల్లో విడుదలయ్యేలా కూడా తయారు చేస్తారు. అయితే ఈ పూతకు రంగుతో పాటు ఇతర ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి.
మందుల రంగులు వాటిలోని పదార్థాలను సూచిస్తాయా?
కొన్ని మందులు పసుపు, గోధుమ, నలుపు, ఎరుపు వంటి రంగుల్లో కనిపిస్తాయి. వాటి తయారీలో ఉపయోగించే ఔషధ పదార్థాలు, రంగులు కలిపే పదార్థాలు, ప్రత్యేక పూతల వల్ల ఈ రంగులు రావచ్చు. ఉదాహరణకు కొన్ని ఐరన్ మాత్రలు ముదురు రంగులో కనిపిస్తాయి. కొన్ని విటమిన్ మాత్రలు పసుపు లేదా నారింజ రంగుల్లో ఉంటాయి. అయితే మందు రంగును చూసి అందులో ఐరన్, విటమిన్లు లేదా ఇతర పోషకాలు ఉన్నాయని చెప్పలేం. వాటి అసలు వివరాలు మందుల ప్యాకెట్పై ఉండే కూర్పు (Composition)లో మాత్రమే తెలుస్తాయి.