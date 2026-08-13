School: స్కూల్ అనే పదానికి అర్ధం ఏంటి? ఏ భాష నుంచి పుట్టిందో తెలుసా?
School: ఈ స్కూల్ ఎవరు కనిపెట్టాడురా బాబోయ్ అని బాధపడుటుతంటారు కొంత మంది స్టూడెంట్స్. ఉదయాన్నే లేవాలి.. రెడీ అయ్యి స్కూల్ కు వెళ్లాలంటే బద్దకిస్తుంటారు. అసలు స్కూల్ అనే పదం ఎలా పుట్టిందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
స్కూల్ అంటే ఒత్తిడిగా భావిస్తున్నారు..
ఆధునిక కాలంలో 'స్కూల్' (పాఠశాల) అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేవి కఠినమైన రూల్స్, పరీక్షలు, హోమ్వర్క్, క్రమశిక్షణ, రోజూ ఉదయాన్నే పరుగులు, టైమ్ కు వెళ్లాలని ఆరాటం, ఇవే గుర్తుకు వస్తుంటాయి. చదువును చాలామంది విద్యార్థులు ఒక పెద్ద బాధ్యతగా భావిస్తుంటారు. అందుకోసం చాలా ఒత్తిడిని భరిస్తుంటారు. అయితే అసలు 'స్కూల్' అనే పదానికి అర్ధం ఏంటో తెలుసా? ఇది ఎలా పుట్టిందనేది తెలిస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే! మనం ప్రస్తుతం భావించే నియంత్రణలకు, ఒత్తిళ్లకు పూర్తి భిన్నంగా... ఈ పదం 'ఖాళీ సమయం' లేదా 'విశ్రాంతి సమయం' (Leisure Time) అనే అర్థం నుండి పుట్టింది.
స్కూల్ (School) అనే పదం ఎలా పుట్టింది?
'స్కూల్' (School) అనే ఇంగ్లీష్ పదం ప్రాచీన గ్రీకు భాషలోని 'స్కోలే' (Schole / Skhole) అనే పదం నుండి వచ్చింది. ప్రాచీన గ్రీకులో 'స్కోలే' అంటే "విశ్రాంతి సమయం", "సమయాన్ని ఆహ్లాదకరంగా గడపడం" లేదా "స్వేచ్ఛా సమయం" అని అర్థం. ఆ తర్వాత ఈ పదం గ్రీకు నుండి లాటిన్ భాషలోకి 'స్కోలా' (Schola) గా మారిపోయింది. లాటిన్లో దీనికి "ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు కలిసి నాలెడ్జ్ కోసం చర్చలు జరిపే ప్రదేశం" అనే అర్థం ఏర్పడింది. అక్కడి నుండి ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చే సరికి 'స్కూల్' (Scol) గా మారి.. చివరకు ఇప్పుడు 'School' గా స్థిరపడింది.
ప్రాచీన గ్రీకులో విద్యా విధానం
ప్రాచీన గ్రీకు సమాజంలో ప్రజలు తమ రోజువారీ పనులు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఖాళీ టైమ్ ను 'స్కోలే'గా పిలిచేవారు. ఆ ఖాళీ సమయాన్ని ఊరికే వృథా చేయకుండా, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఉపయోగించేవారు. అప్పటి ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ వంటి గొప్ప తత్వవేత్తలు, ఆలోచనాపరులు ఒకచోట చేరి ప్రకృతి, రాజనీతి, తత్వశాస్త్రం వంటి అంశాలపై మేధోమథనం చేసేవారు. అప్పట్లో చదువు నేర్చుకోవడం అనేది ఒక నిర్బంధం కాదు, అది స్వేచ్చగా, ఖాళీ టైమ్ లో ఇష్టపూర్వకంగా చేసే వ్యాపకం. కానీ అది నేటి సమాజంలో ఎంత ఒత్తడిని పనిగా మారిందో అందరికి తెలుసు.
సూల్క్ ఎలా ఏర్పడ్డాయి..?
ఒకప్పుడు ఖాళీ సమయంలో నాలెడ్జ్ కోసం కేటాయించిన సమయం కాలక్రమంలో నిర్భంధంగా మారింది. మేధావులు, విద్యార్థులు కలిసి చర్చించుకునేందుకు ఉపయోగించిన ప్రదేశాలు క్రమబద్ధమైన విద్యాసంస్థలుగా రూపాంతరం చెందాయి. పారిశ్రామిక విప్లవం, ఆధునిక సమాజ అవసరాల వల్ల పాఠశాలల స్వభావం మారింది. స్వేచ్ఛగా సాగే చర్చల స్థానంలో ప్రత్యేక సిలబస్, టైమ్ రూల్స్, పరీక్షలు, తరగతి గదులు, గ్రేడుల వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చాయి. దీనివల్ల 'స్కోలే' అనే పదానికి అర్ధం పూర్తిగా మారిపోయింది. స్కోలే లో స్వేచ్ఛగా ఇష్టంతో నాలెడ్జ్ ను నేర్చుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు అది ఒక క్రమశిక్షణా కేంద్రంగా మారింది.
స్కూల్ అనే పదానికి అర్థం 'స్వేచ్ఛా విశ్రాంతి సమయం' కాలక్రమేణా ఇలా తయారవుతుందని అప్పటి వారు అనుకోని ఉండరు. 'స్కూల్' పదం యొక్క ఈ మూలాలను గుర్తుచేసుకోవడం వల్ల మనకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం అర్థమవుతుంది.. చదువు అనేది కేవలం పరీక్షల ఒత్తిడి కోసం చేసేది కాదు, అది మనస్సును వికసింపజేసే ఒక ఆహ్లాదకరమైన స్వేచ్ఛా జ్ఞాన ప్రయాణం కావాలి.