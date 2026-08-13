- Home
- Feature
- Seven Sisters of India : ఈశాన్య రాష్ట్రాలను సెవెన్ సిస్టర్స్ అని ఎందుకంటారు? వీటికి ఓ బిగ్ బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు, ఎవరో తెలుసా?
Seven Sisters of India : ఈశాన్య రాష్ట్రాలను సెవెన్ సిస్టర్స్ అని ఎందుకంటారు? వీటికి ఓ బిగ్ బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు, ఎవరో తెలుసా?
భారతదేశానికి ఈశాన్యంగా గల ఏడు రాష్ట్రాలను ‘సెవెన్ సిస్టర్స్' అంటారని మనందరికీ తెలుసు. మరి వీటికి ఓ బ్రదర్ స్టేట్ కూడా ఉందని మీకు తెలుసా? ఈ ఏడుగురు అక్కాచెల్లెళ్లు, వారి బ్రదర్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
సెవెన్ సిస్టర్స్ కు ఏకైక బ్రదర్...
Seven Sisters : భారతదేశంలో ఈశాన్య ప్రాంతం అనగానే మన కళ్లముందు మెదిలేది దట్టమైన అడవులు, ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులు, పచ్చని తేయాకు తోటలు, కంటికి ఇంపుగా ఉండే జలపాతాలు, విలక్షణమైన తెగల సంస్కృతులు. ప్రకృతి ఇచ్చిన అద్భుతమైన వరంగా భావించే ఈ ప్రాంతంలోని ఏడు రాష్ట్రాలను యావత్ ప్రపంచం "సెవెన్ సిస్టర్స్" (ఏడుగురు సోదరీమణులు) అని ఆప్యాయంగా పిలుస్తుంటుంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరం, నాగాలాండ్, త్రిపుర... ఏడు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 'సెవెన్ సిస్టర్స్'. అయితే ఈ ఏడుగురి పక్కనే ఉండే సిక్కింను మాత్రం వీరికి ఏకైక సోదరుడు (ఓన్లీ బ్రదర్) గా అభివర్ణిస్తారు. అసలు ఈ పేర్లు ఎలా వచ్చాయి? ఈ ఏడు రాష్ట్రాలను అక్కాచెల్లెళ్లుగా, సిక్కింను సోదరుడిగా ఎందుకు పిలుస్తారు? ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు 'సెవెన్ సిస్టర్స్' అనే పేరు ఎలా వచ్చింది?
ఈశాన్య భారత్లోని ఏడు రాష్ట్రాలకు 'సెవెన్ సిస్టర్స్' అనే పేరు వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన చరిత్ర ఉంది. 1972లో ఈ ప్రాంతంలో నూతన రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగింది. ఆ సమయంలో త్రిపురకు చెందిన ప్రముఖ పత్రికా రచయిత, రేడియో వ్యాఖ్యాత 'జ్యోతి ప్రసాద్ సైకియా' ఒక కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ మొదటిసారిగా ఈ ఏడు రాష్ట్రాలను కలిపి "సెవెన్ సిస్టర్స్" అని సంబోధించారు.
ఆ తర్వాత ఆయన ఈ రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న భౌగోళిక, సామాజిక, ఆర్థిక అనుబంధాలు, పరస్పర ఆధారపడటం గురించి వివరిస్తూ 'ల్యాండ్ ఆఫ్ సెవెన్ సిస్టర్స్' అనే పుస్తకం రాశారు. ఒకే కుటుంబంలో పుట్టిన అక్కాచెల్లెళ్లు విడివిడిగా తమదైన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఒకరిపై ఒకరు ఎలా ఆధారపడతారో... ఈ ఏడు రాష్ట్రాలు కూడా అలాగే ఉంటాయని ఆయన అభివర్ణించారు. ఇలా ఆయన లాజికల్ గా ఈశాన్య రాష్ట్రాలను సెవెన్ సిస్టర్ అన్నారు… అప్పటినుండి ఈ పేరు ప్రాచుర్యంలో ఉండిపోయింది.
ఈశాన్య రాష్ట్రాలను అక్కాచెల్లెళ్లు అనడానికి ప్రధాన కారణాలివే..
భారత్ కు ఈశాన్యంగా ఏడు రాష్ట్రాలు కేవలం ఒకే ప్రాంతంలో ఉండటమే కాకుండా జీవన విధానంలోనూ, రవాణాలోనూ ఒకదానిపై ఒకటి తీవ్రంగా ఆధారపడి ఉంటాయి. వీటి జాగ్రఫీతో పాటు చరిత్ర, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఒకేలా ఉంటాయి.
భౌగోళిక బంధం : ఈశాన్య రాష్ట్రాలు భారత ప్రధాన భూభాగంతో కేవలం 21 కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఒక ఇరుకైన భూభాగం ద్వారా మాత్రమే అనుసంధానమై ఉన్నాయి. దీనినే 'సిలిగురి కారిడార్' లేదా 'చికెన్స్ నెక్' అని పిలుస్తారు. మిగిలిన మూడు వైపులా చైనా, భూటాన్, మయన్మార్, బంగ్లాదేశ్ వంటి అంతర్జాతీయ సరిహద్దులే ఉంటాయి. ఈ భౌగోళిక పరిస్థితి వల్ల ఇవి ఒక కూటమిగా మారాయి.
ఆర్థిక, రవాణా అనుబంధం : ఈ ఏడు రాష్ట్రాల్లో అస్సాం అతిపెద్దది, కేంద్ర బిందువులాంటిది. మిగిలిన ఆరు రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్లాలన్నా, లేదా అక్కడి ఉత్పత్తులు మిగతా భారత్కు చేరాలన్నా అస్సాం మార్గం గుండానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. విద్యుత్ సరఫరా, నీటి వనరులు, నిత్యావసరాల రవాణా విషయంలో ఈ రాష్ట్రాలు ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడతాయి.
సాంస్కృతిక వైవిధ్యం : ఈ ప్రాంతంలో వందలాది గిరిజన తెగలు, వేర్వేరు భాషలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రకృతిని పూజించడం, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ, హస్తకళలు, పండుగలు జరుపుకునే విధానంలో ఒక విలక్షణమైన సారూప్యత కనిపిస్తుంది.
ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రత్యేకతలు ఇవే...
అస్సాం : తేయాకు తోటలకు, ఏకకొమ్ము ఖడ్గమృగాలకు నిలయమైన కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్కు ప్రసిద్ధి.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : భారతదేశంలో సూర్యుడు మొదటగా ఉదయించే భూమి, తవాంగ్ మఠం ఇక్కడే ఉంది.
మేఘాలయ : 'మేఘాల నిలయం' గా పేరుగాంచింది. చిరపుంజీ, మౌసిన్రామ్ లాంటి అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే ప్రాంతాలు, జీవంతో ఉన్న వేళ్ల వంతెనలు (Living Root Bridges) ఇక్కడే ఉన్నాయి.
మణిపూర్ : మనోహరమైన మణిపురి నృత్యం, తేలియాడే ద్వీపాలు ఉండే 'లోక్ తక్' సరస్సుకు ప్రసిద్ధి.
మిజోరం : ఎత్తైన కొండలు, అధిక అక్షరాస్యత, ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి మారుపేరు.
నాగాలాండ్ : సంప్రదాయ గిరిజన సంస్కృతి, ప్రసిద్ధ 'హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్' కు నిలయం.
త్రిపుర : రాజభవనాలు, అద్భుతమైన వెదురు ఉత్పత్తులు, సుందరమైన ప్రకృతికి ప్రసిద్ధి.
సెవెన్ సిస్టర్స్ కి సిక్కిం సోదరుడు ఎలా అయ్యాడు?
'సెవెన్ సిస్టర్స్' కథ ఇలా ఉంటే సిక్కింను వీరికి 'సోదరుడు' అని పిలుస్తారు... దీనికి భౌగోళిక, రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయి. చారిత్రకంగా చూస్తే... సిక్కిం 1975 వరకు ఒక స్వతంత్ర రాచరిక రాజ్యంగా ఉండేది. 1975లో ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ ద్వారా భారత యూనియన్లో 22వ రాష్ట్రంగా చేరింది. భౌగోళికంగా చూస్తే సిక్కిం ఈ ఏడు రాష్ట్రాలకు నేరుగా ఆనుకుని ఉండదు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం సిక్కింను, మిగిలిన సెవెన్ సిస్టర్స్ను వేరు చేస్తుంది. అందుకే ప్రారంభంలో సిక్కింను 'సెవెన్ సిస్టర్స్' లో భాగం చేయలేదు.
అయితే 2002వ సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వం చట్ట సవరణ చేసి సిక్కింను అధికారికంగా 'ఈశాన్య మండలి' (North Eastern Council - NEC) లో ఎనిమిదో రాష్ట్రంగా చేర్చింది. నాటి నుండి ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి పథకాలు, నిధుల కేటాయింపుల్లో సిక్కిం భాగమైంది.
భౌగోళికంగా సెవెన్ సిస్టర్స్కు కాస్త దూరంగా ఉంటూ, వ్యూహాత్మకంగా చైనా సరిహద్దు (నాథూలా పాస్) వద్ద రక్షణ కవచంలా నిలబడే తీరును బట్టి దీనిని "ఏకైక సోదరుడు" (Only Brother) అని పిలవడం ప్రారంభించారు. ఏడుగురు సోదరీమణులను కాపాడుతూ, వారికి తోడుగా నిలిచే ఒక సోదరుడి పాత్రను సిక్కిం పోషిస్తుందని భావిస్తారు.
ఈ విధంగా 'సెవెన్ సిస్టర్స్', వారి ఏకైక 'బ్రదర్' సిక్కిం కలిసి భారతదేశపు ఈశాన్య కిరీటంలో వెలుగుతున్న ఎనిమిది అమూల్యమైన రత్నాలు. విభిన్న సంస్కృతులు, భిన్న భాషలు, రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నప్పటికీ... అనుబంధంలోనూ, అభివృద్ధి పయనంలోనూ ఇవి తోడబుట్టిన వారిలా కలిసి సాగుతున్నాయి. భారతదేశపు భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ఈ ఎనిమిది రాష్ట్రాల బంధం ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనం.