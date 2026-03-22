Motivational story: చెడపకురా చెడేవు.. ఈ కథ చదివితే మీ ఆలోచన మారడం ఖాయం
Motivational story: అసూయ సర్వసాధారణమైన ఎమోషన్. కానీ కొందరిలో మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పక్కవారు బాగుపడితే అస్సలు చూసి ఓర్వలేరు. వారికి ఎలాగైనా నష్టం చేయాలని చూస్తుంటారు. అయితే ఈ కథ చదివితే మీ ఆలోచన విధానం మారడం ఖాయం.
చిన్న గ్రామంలో ఇద్దరు రైతులు
ఒక చిన్న గ్రామంలో రామయ్య, సుబ్బయ్య అనే ఇద్దరు రైతులు ఉండేవారు. ఇద్దరికీ పక్కపక్కనే పొలాలు ఉన్నాయి. రామయ్య చాలా కష్టపడే రైతు. తెల్లవారుజామునే పొలానికి వెళ్లి పని చేసి, మంచి పంట పండించేవాడు. కానీ సుబ్బయ్య మాత్రం రామయ్య పంట చూసి అసూయ పడేవాడు. “రామయ్య పంట ఎందుకు ఇంత బాగా వస్తోంది? నా పొలం కంటే అతని పొలం ఎందుకు మెరుగ్గా ఉంది?” అని ఎప్పుడూ బాధపడేవాడు. తన పొలం మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నం చేయకుండా, రామయ్యకు నష్టం జరిగితే బాగుంటుందని అనుకునేవాడు.
అసూయతో చెడు ఆలోచన
ఒక సంవత్సరం వర్షాలు బాగా పడ్డాయి. రామయ్య పొలంలో పంట చాలా చక్కగా పెరిగింది. గ్రామంలో అందరూ అతన్ని ప్రశంసించారు. ఇది చూసి సుబ్బయ్యకు ఇంకా అసూయ పెరిగింది. “ఇలా ఉంటే గ్రామంలో అందరూ అతనినే గొప్ప రైతు అంటారు” అని అనుకున్నాడు. ఒక రాత్రి చెడు ఆలోచన వచ్చింది. రామయ్య పొలానికి వెళ్లి నీటి కాలువను మూసేస్తే పంట ఎండిపోతుందని భావించాడు. రాత్రి చీకట్లో వెళ్లి కాలువను మట్టితో మూసేశాడు. తనకు చాలా తెలివిగా పని చేసినట్టు అనిపించింది.
అనుకోని పరిణామం
కానీ ప్రకృతి ముందు ఎవరి కుట్రలు పనిచేయవు. కాలువ మూసేసిన చోట నీరు ఎక్కువగా నిలిచిపోయింది. అందులోనూ వర్షం కురవడంతో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువైంది. దీంతో ఆ నీరు వేరే దారిలో వేగంగా ప్రవహించింది. ఆ నీరంతతా ముందుగా సుబ్బయ్య పొలానికే చేరింది. రాత్రంతా నీరు పారడంతో సుబ్బయ్య పొలానికి మొత్తం ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. ఉదయం గ్రామస్థులు వచ్చి పరిస్థితి చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
నిజం బయటపడిన రోజు
గ్రామ పెద్దలు విచారణ చేశారు. రాత్రి సుబ్బయ్య అటుగా వచ్చినట్లు కొందరు సాక్ష్యులు తెలిపారు. అప్పుడు నిలదీయగా సుబ్బయ్య తన తప్పు ఒప్పుకున్నాడు. “రామయ్య పంట పాడవాలని అనుకున్నాను. కానీ నా పంటే నాశనం అయింది” అని ఏడ్చేశాడు. రామయ్య మాత్రం కోపపడలేదు. అతనిని చూసి.. “సుబ్బయ్యా, ఇతరుల పంట పాడవాలని కోరుకుంటే మన పొలం ఎలా పండుతుంది? మనం కష్టపడితేనే పంట వస్తుంది.” అన్నాడు. దీంతో సుబ్బయ్యకు అసలు విషయం అర్థమైంది. తాను చేసిన తప్పును తెలుసుకున్నాడు.
గొప్ప సందేశం
ఆ రోజు తర్వాత సుబ్బయ్య పూర్తిగా మారిపోయాడు. అసూయను వదిలి కష్టపడటం ప్రారంభించాడు. రామయ్యతో కలిసి పొలంలో పని చేసి, మంచి పంట పండించడం నేర్చుకున్నాడు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అతనూ గ్రామంలో మంచి రైతుగా పేరు సంపాదించాడు. ఇతరుల నష్టం కోరుకోవడం మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లదు. అసూయ కంటే కష్టం, నిజాయితీ మనిషిని విజయవంతం చేస్తాయి. ఇతరులకు మంచి కోరితే మన జీవితంలో కూడా మంచి జరుగుతుందనే గొప్ప సందేశాన్ని ఈ కథ చెబుతోంది.