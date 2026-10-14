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- ఈ సెంటర్ ఫ్రెష్ యాడ్ చూస్తే.. మీ ఆలోచన విధానమే మారుతుంది, ఇకపై అస్సలు ఓవర్ థింక్ చేయరు
ఈ సెంటర్ ఫ్రెష్ యాడ్ చూస్తే.. మీ ఆలోచన విధానమే మారుతుంది, ఇకపై అస్సలు ఓవర్ థింక్ చేయరు
Motivational: జీవితంలో జరిగే చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా కొన్నిసార్లు చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాం. అయితే ఓవర్ థింకింగ్ ఎంత సిల్లీగా ఉంటుందో చెప్పేలా సెంటర్ ఫ్రెష్ ఓ యాడ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇది చూస్తే జీవితంపై మీ ఆలోచన మారడం ఖాయం.
ఉదయాన్నే ఫోన్లో డిలీట్ చేసిన మెసేజ్.. మొదలైన టెన్షన్
ఓ యువ ఉద్యోగి ఉదయం నిద్రలేచి ఎప్పటిలాగే ఆఫీసుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుంటాడు. నిద్రలేచిన వెంటనే ఫోన్ చూస్తాడు. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయగానే తన బాస్ నుంచి వచ్చిన ఓ డిలీట్ మెసేజ్ కనిపిస్తుంది. అంతే.. అప్పటివరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న అతడి మనసులో ఒక్కసారిగా అలజడి మొదలవుతుంది. అసలు బాస్ అర్థరాత్రి తనకు మెసేజ్ ఎందుకు చేశాడు? పంపించిన తర్వాత దాన్ని ఎందుకు డిలీట్ చేశాడు? ఆ మెసేజ్లో ఏముంది? ఇలాంటి ప్రశ్నలు అతడి మనసులో మొదలవుతాయి. సాధారణంగా అయితే ఇలాంటి విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బాస్ ఏదో కారణంతో మెసేజ్ పంపించి, తర్వాత డిలీట్ చేసి ఉంటాడని అనుకోవచ్చు. కానీ ఆ యువ ఉద్యోగి మాత్రం ఆ విషయాన్ని అంత తేలిగ్గా తీసుకోలేకపోతాడు. ఆ చిన్న డిలీట్ మెసేజ్ చుట్టూ అతడి ఆలోచనలు తిరగడం మొదలవుతుంది. అసలు విషయం తెలియకపోయినా, ఏదో జరిగిపోయిందనే భయం అతడిని వెంటాడుతుంది. దీంతో రోజువారీ పనులు చేసుకోవాల్సిన సమయంలోనూ అతడి మనసంతా ఆ మెసేజ్పైనే ఉంటుంది.
ఉద్యోగం పోతుందా? ఆఫీస్ పార్టీలో చేసిన పనులు గుర్తొస్తున్నాయా?
బాస్ డిలీట్ చేసిన మెసేజ్ గురించి ఆలోచిస్తున్న యువకుడికి ఒక్కో అనుమానం కలుగుతుంది. మొదట తన ఉద్యోగం గురించి భయపడతాడు. తనను ఉద్యోగం నుంచి తీసేయాలని బాస్ నిర్ణయించుకున్నాడా? ఆ విషయాన్ని చెప్పడానికే మెసేజ్ చేసి ఉంటాడా? అని ఊహించుకుంటాడు.
ఆ ఆలోచన నుంచి బయటపడకముందే మరో అనుమానం మొదలవుతుంది. ఇటీవల జరిగిన ఆఫీస్ పార్టీ గుర్తుకొస్తుంది. ఆ పార్టీలో తాను చేసిన అల్లరి గురించి బాస్కు తెలిసిపోయిందా? సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీ చూసి ఉంటాడా? అందుకే తనకు మెసేజ్ చేసి ఉంటాడా? అని ఆందోళన చెందుతాడు.
ఇంతటితో అతడి ఆలోచనలు ఆగవు. బాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కేక్పై ఆయన పేరును తప్పుగా రాసిన విషయం గుర్తుకొస్తుంది. ఆ తప్పు గురించే అడగడానికి మెసేజ్ చేసి ఉంటాడేమోనని మరో అనుమానం మొదలవుతుంది. ఇలా అసలు ఏం జరిగిందో తెలియకుండానే తనకు తానే ఎన్నో సమస్యలను సృష్టించుకుంటాడు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పెద్ద సమస్యగా ఊహించుకుంటూ టెన్షన్ పడుతుంటాడు.
బాస్ నుంచి ఫోన్ రావడంతో మరింత పెరిగిన భయం
ఒకవైపు ఆఫీసుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నా, మరోవైపు యువ ఉద్యోగి ఆలోచనలు మాత్రం ఆగవు. ఏదో తప్పు చేశాననే భావన అతడిని ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వదు. ఇంతలోనే బాస్ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది. బాస్ కాల్ చూడగానే అతడి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలవుతుంది. అప్పటివరకు మనసులో ఊహించుకున్న అనుమానాలన్నీ ఒక్కసారిగా గుర్తుకొస్తాయి. ఇప్పుడు బాస్ ఏం చెబుతాడోననే భయం అతడిని మరింత ఇబ్బంది పెడుతుంది.
చివరికి భయపడుతూనే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తాడు. అప్పుడు బాస్ చెప్పిన మాటలు విని అతడు ఆశ్చర్యపోతాడు. రాత్రి తన భార్యకు పంపించాల్సిన మెసేజ్ను పొరపాటున అతడికి పంపించానని, వెంటనే ఆ విషయాన్ని గుర్తించి డిలీట్ చేశానని బాస్ వివరిస్తాడు.
అంతేకాదు.. ఆ మెసేజ్ను నువ్వు చూడలేదుగా అంటూ సరదాగా మాట్లాడతాడు. ఇంతసేపూ ఉద్యోగం పోతుందేమోనని, ఆఫీస్ పార్టీలో చేసిన పనులు బయటపడ్డాయేమోనని, పుట్టినరోజు కేక్పై పేరు తప్పుగా రాసిన విషయం తెలిసిపోయిందేమోనని భయపడిన యువకుడికి అసలు విషయం తెలిసిపోతుంది. తాను ఊహించుకున్న సమస్యల్లో ఒక్కటి కూడా నిజం కాదని అర్థమవుతుంది.
ఒక్కసారిగా మాయమైన టెన్షన్..
బాస్ చెప్పిన అసలు విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే యువ ఉద్యోగి ముఖంలో చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది. ఇంతసేపూ మనసులో పేరుకుపోయిన భయం, ఆందోళన ఒక్కసారిగా తొలగిపోతాయి. పెద్ద సమస్య ఎదురైనట్లు భావించిన అతడికి, అసలు సమస్యే లేదని తెలిసి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
దీంతో ఆనందంతో గెంతులు వేస్తాడు. కాసేపటి క్రితం వరకు ఉద్యోగం పోతుందనే భయంతో ఉన్న వ్యక్తి, ఇప్పుడు ఎంతో ప్రశాంతంగా కనిపిస్తాడు. ఈ మార్పును సెంటర్ ఫ్రెష్ యాడ్లో చాలా సరదాగా చూపించారు. ఈ సమయంలో సెంటర్ ఫ్రెష్ నమలడం ద్వారా మనసుకు తాజాదనాన్ని ఇచ్చుకోవాలనే ప్రకటన సందేశం తెరపైకి వస్తుంది. చిన్న విషయాల గురించి పదేపదే ఆలోచిస్తూ మనల్ని మనమే ఇబ్బంది పెట్టుకోవద్దనే భావనను ఈ యాడ్ వినోదాత్మకంగా చూపించింది.
చిన్న విషయాలకే అతి ఆలోచనా?
నిజానికి ఈ యాడ్లో చూపించిన పరిస్థితి చాలా మందికి తమ జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలను గుర్తుచేస్తుంది. వాట్సాప్లో ఎవరో మెసేజ్ చేసి డిలీట్ చేస్తే ఏమై ఉంటుందా అని ఆలోచించడం, ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి మాట్లాడే వరకు ఏదో సమస్య ఉందని భయపడటం, ఎవరైనా సరిగ్గా మాట్లాడకపోతే మన గురించి ఏదో అనుకుంటున్నారని భావించడం.. ఇలాంటివి మనలో చాలామందికి ఎదురైన అనుభవాలే.
కొన్నిసార్లు చిన్న సమస్య ఎదురైనా దాని గురించి పదేపదే ఆలోచిస్తూ మనశ్శాంతిని కోల్పోతుంటాం. జరగని విషయాలను కూడా మనసులో ఊహించుకుంటూ బాధపడతాం. కానీ చివరికి వాస్తవం తెలిసినప్పుడు, ఇంత చిన్న విషయానికి ఇంతలా ఆందోళన చెందామా అని అనిపిస్తుంది. ఈ ప్రకటనలోని యువ ఉద్యోగి కూడా ఇదే చేస్తాడు. బాస్ డిలీట్ చేసిన ఒక్క మెసేజ్ కారణంగా తన ఉద్యోగం పోతుందని, గతంలో చేసిన తప్పులు బయటపడతాయని ఎన్నో ఊహించుకుంటాడు. కానీ అసలు విషయం చాలా చిన్నది. పొరపాటున పంపిన మెసేజ్ను బాస్ డిలీట్ చేశాడంతే! జీవితాన్ని మనం అనుకున్నంత క్లిష్టంగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేదే ఈ యాడ్లోని ప్రధాన సందేశం.
మొత్తం మీద అన్ని విషయాలనూ సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు మనం భయపడుతున్న దానికంటే వాస్తవం చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అనవసరమైన ఆలోచనలకు కళ్లెం వేసి, ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి.
ఈ యాడ్ వీడియో చూడడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.