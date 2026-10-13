జెన్జీలు ఇలాంటి సిప్పర్లలో నీళ్లు ఎందుకు తాగుతున్నారు.? అసలు వీటి ఉపయోగం ఏంటి?
Water Sipper: ప్రస్తుతం చాలామంది చేతిలో వాటర్ సిప్పర్లు కనిపిస్తున్నాయి. సామాన్యులు మొదలు, సెలబ్రిటీల వరకు వీటితోనే నీళ్లు తాగుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ సిప్పర్ల ప్రత్యేకత ఏంటి.? వీటి ఉపయోగాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1.2 లీటర్ల సామర్థ్యం.. రోజంతా నీటిని వెంట తీసుకెళ్లొచ్చు
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్లో SOLARA Echo పేరుతో అందుబాటులో ఉన్న సిప్పర్ అసలు ధర రూ. 1999కాగా 44 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 1115కి లభిస్తోంది. ఈ సిప్పర్లో ఒకేసారి 1.2 లీటర్ల నీటిని నింపుకోవచ్చు. అంటే తరచూ బాటిల్లో నీటిని నింపుకోవాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, ఆఫీసులో పనిచేసేటప్పుడు, జిమ్కు వెళ్లినప్పుడు లేదా ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ రోజువారీ అవసరాలకు అనుగుణంగా దీన్ని రూపొందించారు. నీటిని తరచూ తాగడం మర్చిపోయేవారు కూడా సిప్పర్ను తమ పక్కనే ఉంచుకుని నీరు తాగే అలవాటును పెంచుకోవచ్చు.
వేడి, చల్లని పానీయాలకు ఉపయోగపడే ఇన్సులేటెడ్ సిప్పర్
ఈ సిప్పర్లో డబుల్ వాల్ వాక్యూమ్ ఇన్సులేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. కంపెనీ వివరాల ప్రకారం, ఇందులోని పానీయాలు 8 గంటల వరకు వేడిగా, 12 గంటల వరకు చల్లగా ఉంటాయి. అయితే వాతావరణం, డ్రింక్ ప్రారంభ ఉష్ణోగ్రత, మూతను ఎంత తరచుగా తెరుస్తామనే అంశాల ఆధారంగా ఈ సమయం మారవచ్చు. చల్లని నీరు, జ్యూస్ వంటి పానీయాలను తీసుకెళ్లడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కాఫీ, టీ వంటి వేడి డ్రింక్స్ను నిల్వ చేసుకోవచ్చు. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేసిన ఈ సిప్పర్ రోజువారీ వినియోగానికి అనువుగా ఉంటుంది.
లీక్ ప్రూఫ్ మూత.. స్ట్రాతో సులభంగా నీరు తాగొచ్చు
ఈ సిప్పర్లో గట్టిగా అమర్చే మూత, రీయూజ్ చేసుకునే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్ట్రా ఉన్నాయి. కంపెనీ వివరాల ప్రకారం, దీనికి లీక్ ప్రూఫ్, యాంటీ స్ప్లాష్ డిజైన్ ఉంది. అంటే సాధారణ వినియోగంలో నీరు చిందకుండా ఉండేందుకు ఈ డిజైన్ సహాయపడుతుంది. అయితే పూర్తిగా నీరు కారదని భావించి బ్యాగులో అడ్డంగా పెట్టడం కంటే, నిటారుగా తీసుకెళ్లడం మంచిది. కారు ప్రయాణాల్లో ఉపయోగపడేలా దీని అడుగు భాగం 9.5 సెంటీమీటర్ల వెడల్పుతో రూపొందించారు. చాలా సాధారణ కార్ కప్ హోల్డర్లలో ఇది సరిపోవచ్చు. అయితే మీ కారు హోల్డర్ పరిమాణాన్ని బట్టి మారవచ్చు.
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారీ.. శుభ్రం చేసుకోవడం సులభం
ఈ సిప్పర్ను ఫుడ్ గ్రేడ్ 304 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది తుప్పును తట్టుకునే లక్షణం కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఉత్పత్తి వివరాల ప్రకారం, ఇందులో BPA లేని పదార్థాలను ఉపయోగించారు. ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లకు బదులుగా స్టీల్ సిప్పర్ను ఎంచుకోవాలనుకునేవారికి ఇది ఒక ప్రత్యామ్నాయం. ఈ ప్యాకేజీలో ఒక సిప్పర్, స్ట్రాతో కూడిన మూత, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ స్ట్రా, స్ట్రాను శుభ్రం చేసే బ్రష్ ఉంటాయి.
సిప్పర్ల వినియోగం ఎందుకు పెరుగుతోంది?
ప్రస్తుతం చాలామంది సిప్పర్లను ఉపయోగించడానికి ప్రధాన కారణం సౌకర్యం. ఒకే బాటిల్లో ఎక్కువ నీటిని తీసుకెళ్లవచ్చు. స్ట్రా ద్వారా సులభంగా తాగవచ్చు. దీంతో పాటు నేటితరం యువత, ముఖ్యంగా జెన్ జీ వాళ్లకు కావాల్సింది కేవలం నీళ్లు తాగడం మాత్రమే కాదు.. ట్రెండ్లో ఉండటం కూడా! Gen Z యువతకు వాటర్ బాటిల్ అంటే సాధారణ వస్తువు కాదు. అది హ్యాండ్బ్యాగ్లా, షూస్లా తమ స్టైల్ను, వ్యక్తిత్వాన్ని చూపించే ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీ. తమ దుస్తులకు మ్యాచ్ అయ్యే బాటిళ్లను ఎంచుకోవడం, వాటితో రీల్స్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం, పర్యావరణంపై తమకున్న శ్రద్ధను చాటుకోవడం.. ఇలా వాటర్ బాటిళ్లు కూడా ఒక ట్రెండ్గా మారిపోయాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే.. వాటర్ బాటిల్ అనేది ఇప్పుడు దాహం తీర్చే వస్తువు మాత్రమే కాదు.. స్టేటస్ సింబల్ కూడా.