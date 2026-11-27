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- 10 నెలలు ఆకాశంలో ఎగురుతూ బతికే పక్షి గురించి మీకు తెలుసా? గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగిరే పక్షి ఏది?
10 నెలలు ఆకాశంలో ఎగురుతూ బతికే పక్షి గురించి మీకు తెలుసా? గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగిరే పక్షి ఏది?
Common Swift: భూమి మీద అసలు అడుగు పెట్టకుండా.. ఆకాశంలోనే బ్రతికే జీవి గురించి మీకు తెలుసా? ఏడాదికి 10 నెలలు ఎగురుతూ బ్రతికే పక్షి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ పక్షిలో ఇంకా ప్రత్యేకతలేంటంటే?
పగలు రాత్రి ఎగిరే పక్షి..
ప్రకృతిలో మనం చూసే ఎన్నో జీవుల జీవనశైలి మన ఊహలకు కూడా అందదు. అలాంటి అరుదైన వింతల్లో ఒకటి కామన్ స్విఫ్ట్ (Common Swift) పక్షి. దీని శాస్త్రీయ నామం Apus apus. ఈ పక్షి ఒక్కసారి కూడా నేలను తాకకుండా ఏకంగా 10 నెలలపాటు గాలిలోనే జీవించగలదు. ఆకాశాన్నే తన నిజమైన ప్రపంచంగా మార్చుకున్న ఈ పక్షి పగలైనా, రాత్రైనా ఎడతెగకుండా ఎగురుతూనే ఉంటుంది.
గాలిలోనే ఆహారం, నీరు
కామన్ స్విఫ్ట్ తన రోజువారీ అవసరాల కోసం నేలపై దిగాల్సిన అవసరం దాదాపు లేదనే చెప్పాలి. ఆకాశమే తన వేట మైదానంగా మార్చుకుని, ఎగురుతూనే చిన్న పురుగులను ఆహారంగా పట్టుకుంటుంది. అలాగే నీటి ఉపరితలాన్ని తాకుతూ ఎగురుతూనే తన దాహాన్ని కూడా తీర్చుకుంటుంది.
రెక్కల ఇంజనీరింగ్, కాళ్ల పరిమితి
ఈ పక్షి అసలు బలం దాని కొడవలిలా వంగిన పొడవైన రెక్కలే. రెక్కలను గ్లైడర్లా విస్తరించి గాలి ప్రవాహంలో తేలుతూ, తక్కువ శక్తితోనే వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. ఇది ప్రకృతిలోని అద్భుత ఇంజనీరింగ్కు నిదర్శనం. అంతేకాదు, గాలిని చీల్చుకుంటూ గంటకు 100 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో ఎగరగలదు. అయితే, దీనికి చాలా చిన్న కాళ్లు ఉండటం వల్ల నేల మీద నడవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే పిల్లలను పెట్టే సమయం మినహా, తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఆకాశంలోనే గడుపుతుంది.
నిద్ర రహస్యం, వలస ప్రయాణం
ఇంతసేపు ఎగురుతూనే ఉండే ఈ పక్షి ఎప్పుడు నిద్రపోతుంది.. అనే అనుమానం అందరికి వస్తుంది. కొన్ని పక్షులు మెదడులో సగభాగంతో నిద్రపోగలవు; మరి కామన్ స్విఫ్ట్ కూడా అలాగే నిద్రపోతుందా లేదా అన్నది ఇప్పటికీ శాస్త్రీయ రహస్యంగానే ఉంది. మరోవైపు, చలికాలంలో ఆహారం, అనుకూల వాతావరణం కోసం ఈ పక్షి యూరప్ నుంచి ఆఫ్రికా వరకు వేల కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ వలస ప్రయాణం చేస్తుంది. మనం రోజూ చూసే ఆకాశంలో ఇలాంటి అద్భుతాలు ఎన్నో దాగి ఉన్నాయనడానికి ఈ పక్షి జీవితమే ఒక గొప్ప ఉదాహరణ.