హైదరాబాద్కు 50 కి.మీల దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం.. మరో అల్వాల్ కావడం ఖాయం
Real estate: హైదరాబాద్లో సొంతిల్లు కొనుగోలు చేయలేని వారి చూపు ఇప్పుడు నగరం చుట్టూ ఉన్న జిల్లాలపై పడుతోంది. అలాంటి బెస్ట్ రియల్ఎస్టేట్ హాట్స్పాట్లో గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్ ప్రాంతం ఒకటి.
ఓఆర్ఆర్, ట్రిపుల్ ఆర్ మధ్య గజ్వేల్కు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యం
హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల అభివృద్ధిలో రవాణా సదుపాయాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) అందుబాటులో ఉండగా, రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR) ప్రాజెక్టు కూడా నగర శివారు ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై అంచనాలను పెంచుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్ ప్రాంతం పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
హైదరాబాద్కు వెళ్లేందుకు రోడ్డు మార్గంలో అనుసంధానం ఉండటం ఈ ప్రాంతానికి అనుకూలమైన అంశం. భవిష్యత్తులో రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే, హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడం మరింత సులభమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, విద్య, వైద్యం కోసం నగరానికి రాకపోకలు సాగించే వారికి ఈ ప్రాంతం ప్రత్యామ్నాయ నివాస కేంద్రంగా మారవచ్చు.
సికింద్రాబాద్–షామీర్పేట మెట్రో.. గజ్వేల్కు కలిసొచ్చే అంశం
హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు విస్తరణకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు నగర శివారు ప్రాంతాల భవిష్యత్తుపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్లోని జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ (JBS) నుంచి షామీర్పేట వరకు మెట్రో విస్తరణ ప్రణాళిక అమలులోకి వస్తే, ఉత్తర హైదరాబాద్ వైపు రవాణా సదుపాయాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది
షామీర్పేట పరిసరాలు ఇప్పటికే విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రులు, పరిశోధనా కేంద్రాలు, ఇతర సంస్థల కారణంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ ప్రాంతానికి మెట్రో కనెక్టివిటీ ఏర్పడితే సమీపంలోని నివాస ప్రాంతాలకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్కు మెరుగైన రహదారి అనుసంధానం కూడా తోడైతే, హైదరాబాద్లో పనిచేస్తూ నగరానికి కొంత దూరంలో నివసించాలనుకునే కుటుంబాలకు ఈ ప్రాంతం ఆకర్షణీయంగా మారవచ్చు. ఇదే సమయంలో రాజీవ్ రహదారి వంటి ప్రధాన రహదారుల అనుసంధానం, ఇతర రవాణా ప్రాజెక్టుల పురోగతి కూడా కీలకమే.
మరో అల్వాల్గా మారుతుందా.?
హైదరాబాద్లో ఒకప్పుడు నగరానికి కొంత దూరంగా ఉన్న పలు ప్రాంతాలు కాలక్రమేణా నివాస కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చెందాయి. అల్వాల్ కూడా రవాణా సదుపాయాలు, విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రులు, మార్కెట్లు, ఇతర మౌలిక వసతుల కారణంగా అనేక కుటుంబాలకు నివాస ప్రాంతంగా మారింది. ఎంజీబీఎస్కు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అల్వాల్ ఇప్పుడు పట్టణంలో పూర్తిగా కలిసిపోయింది. అలాగే ప్రస్తుతం గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్ విషయంలోనూ ఇలాంటి అభివృద్ధి అవకాశాలపై చర్చ జరుగుతోంది.
గజ్వేల్లో ఇప్పటికే పట్టణ స్థాయి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రజ్ఞాపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నివాస ప్లాట్లు, వ్యవసాయ భూములపై ఆసక్తి పెరుగుతున్నట్లు రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడటంతో పాటు పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఆసుపత్రులు, సూపర్ మార్కెట్లు, ఇతర రోజువారీ అవసరాలకు సంబంధించిన సదుపాయాలు పెరిగితే కుటుంబాలు ఇక్కడ స్థిరపడేందుకు ఆసక్తి చూపవచ్చు.
హైదరాబాద్లో ఇంటి ధరలు, అద్దెలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తక్కువ బడ్జెట్లో సొంత ఇల్లు నిర్మించుకోవాలనుకునేవారు నగర శివారు ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్కు అనుకూలంగా మారవచ్చు. అయితే అల్వాల్తో సమానమైన అభివృద్ధి సాధించాలంటే కేవలం భూముల ధరలు పెరగడం సరిపోదు. ఉపాధి అవకాశాలు, ప్రజా రవాణా, తాగునీరు, డ్రైనేజీ, వైద్య సదుపాయాలు, పట్టణ ప్రణాళిక కూడా సమాంతరంగా అభివృద్ధి చెందాలి.
పరిశ్రమలు, ఉద్యోగాలు పెరిగితే రియల్ ఎస్టేట్కు మరింత ఊతం
ఒక ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధి చెందడానికి రోడ్లు, రవాణా సదుపాయాలతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా అవసరం. హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, వ్యాపార కేంద్రాల విస్తరణతో సమీప ప్రాంతాల్లో నివాసాలకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్కు కూడా ఈ అంశం కీలకం కానుంది.
భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతానికి సమీపంలో పరిశ్రమలు, కంపెనీలు, వాణిజ్య సంస్థలు ఏర్పాటైతే స్థానికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగవచ్చు. దీంతో ఉద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులు, కుటుంబాలు నివాసాల కోసం గజ్వేల్ వైపు చూడొచ్చు. అద్దె ఇళ్లకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అదే సమయంలో దుకాణాలు, కార్యాలయాలు, ఇతర వాణిజ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా భవనాల నిర్మాణం పెరిగే అవకాశముంది.
మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన నియోజకవర్గంగా గజ్వేల్ గతంలో పలు అభివృద్ధి పనులతో వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రస్తుతం, భవిష్యత్తులో చేపట్టే మౌలిక వసతుల పనులు, పరిశ్రమల ఏర్పాటు, రవాణా ప్రాజెక్టుల పురోగతి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేయనున్నాయి.
ప్రస్తుతం భూముల ధరలు ఎలా ఉన్నాయి.?
గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్ ప్రాంతంలో భూములు, నివాస ప్లాట్ల ధరలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతున్నాయి. అందుబాటులో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ అంచనాల ప్రకారం, గజ్వేల్ పరిసరాల్లో ఎకరం భూమి ధర గత రెండేళ్లలో సుమారు రూ.1.2 కోట్ల నుంచి రూ.2.2 కోట్ల వరకు పెరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ప్రజ్ఞాపూర్ సమీపంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నివాస ప్లాట్ల ధరలు గజానికి సుమారు రూ.15 వేల నుంచి రూ.28 వేల వరకు ఉన్నట్లు అంచనా. ఇవి సూచనాత్మక ధరలు మాత్రమే. తాజా రిజిస్ట్రేషన్ విలువలు, వాస్తవ లావాదేవీలు, ప్లాట్ ఉన్న ప్రదేశాన్ని బట్టి ధరల్లో తేడాలు ఉండవచ్చు.
రాబోయే ఐదేళ్లలో రవాణా ప్రాజెక్టులు, మౌలిక వసతులు, పరిశ్రమలు ఆశించిన స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందితే గజ్వేల్–ప్రజ్ఞాపూర్ పరిసరాల్లో స్థిరాస్తులకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే కొందరు రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు ఈ ప్రాంతాన్ని భవిష్యత్తు పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన ప్రాంతంగా భావిస్తున్నారు. అయితే ధరలు తప్పకుండా పెరుగుతాయని హామీ ఇవ్వలేం. ప్రాజెక్టుల అమలులో జాప్యం, మార్కెట్ పరిస్థితులు, భూముల సరఫరా వంటి అంశాలు ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సూచనలు సైతం పరిగణలోకి తీసుకోవడం ఉత్తమం.