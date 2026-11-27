Bangle City: గాజుల తయారీలో దేశంలోనే నెంబర్ వన్ నగరం.. ఇక్కడి గాజులు చాలా స్పెషల్!
Bangle City: మహిళలు చేతులకు రంగురంగుల గాజులు వేసుకొని మురిసిపోతుంటారు. ఏ శుభకార్యమైనా గాజులు లేకుండా అలంకరణ పూర్తికాదు. మరి ఇంత అందమైన గాజులు ఎక్కడ తయారవుతాయో తెలుసా? దేశంలోనే గాజుల తయారీకి పెట్టింది పేరైన ఒక నగరం ఉంది. అదేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మన దేశపు బ్యాంగిల్ సిటీ ఏది?
మన సంస్కృతిలో గాజులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మహిళల అలంకరణలో గాజులు ముఖ్యమైన భాగం. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు ఇలా ఏ వేడుకైనా గాజులు ఉండాల్సిందే. అయితే మరి ఈ అందమైన గాజులు ఎక్కడ తయారవుతాయో తెలుసా? మన దేశంలో గాజుల తయారీకి ఫేమస్ నగరం ఒకటి ఉంది. అదే ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫిరోజాబాద్. ఈ నగరాన్ని బ్యాంగిల్ సిటీ అని పిలుస్తారు. అసలు ఈ నగరానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడి గాజులు ఎందుకు అంత ప్రత్యేకమో తెలుసుకుందాం.
ఫిరోజాబాద్కు గుర్తింపు ఎలా వచ్చింది?
ఫిరోజాబాద్ లో వందల సంవత్సరాలుగా గాజుల తయారీ కొనసాగుతోందని చరిత్ర చెబుతోంది. మొదట్లో చిన్న చిన్నగా ఉన్న గాజుల తయారీ కేంద్రాలు.. కాలక్రమేణా పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలుగా మారాయి. ముఖ్యంగా గాజు గాజుల తయారీ ఈ నగరానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. ఫిరోజాబాద్ అంటేనే గాజులు గుర్తుకు వచ్చే స్థాయిలో ఈ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందింది. అందుకే దీన్ని భారతదేశపు బ్యాంగిల్ సిటీగా పిలుస్తారు. ఇక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థలో గాజు పరిశ్రమ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
గాజుల తయారీ విధానం
గాజుల తయారీ ఎన్నో దశలతో కూడిన ప్రక్రియ. ముందుగా గాజు తయారీకి అవసరమైన సిలికా, సోడా యాష్ వంటి ముడి పదార్థాలను నిర్దిష్ట నిష్పత్తిలో కలుపుతారు. అనంతరం వాటిని భారీ కొలిమిల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద కరిగిస్తారు. గాజు ద్రవరూపంలోకి మారిన తర్వాత కార్మికులు.. వేడిగా ఉన్న గాజును ప్రత్యేక పద్ధతిలో చుట్టి పొడవైన గొట్టం లేదా స్ప్రింగ్ ఆకారంలోకి తీసుకొస్తారు. దాన్ని అవసరమైన పరిమాణంలో కత్తిరించి గాజులుగా తయారు చేస్తారు. అనంతరం గాజులకు రంగులు, డిజైన్లు, మెరుపులు జోడించి అందంగా తీర్చిదిద్దుతారు.
ఇక్కడి గాజులు ఎందుకు స్పెషల్?
ఫిరోజాబాద్ గాజులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడానికి ప్రధాన కారణం వాటిలో కనిపించే రంగుల వైవిధ్యం, డిజైన్ల ప్రత్యేకత, తయారీలోని నైపుణ్యం. ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం, పసుపు, గులాబీ, ఊదా, బంగారు రంగులతో పాటు ఎన్నో ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇక్కడ గాజులు తయారవుతాయి. రోజువారీ వినియోగానికి ఉపయోగించే గాజుల నుంచి పెళ్లిళ్లు, పండగలు, ప్రత్యేక వేడుకల కోసం వేసుకునే ఖరీదైన డిజైన్ల వరకు అన్ని రకాల గాజులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి.
వేలాది కుటుంబాలకు జీవనాధారం
ఫిరోజాబాద్ గాజుల పరిశ్రమ వ్యాపారం మాత్రమే కాదు. వేలాది కుటుంబాల జీవితాలతో ముడిపడిన జీవనాధారం. గాజుల తయారీ, వాటికి రంగులు అద్దడం, డిజైన్లు వేయడం, పాలిషింగ్, ప్యాకింగ్, రవాణా, విక్రయాలు వంటి అనేక పనుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు, కుటుంబ ఆధారిత యూనిట్లు ఈ రంగంలో కీలకంగా ఉన్నాయి. ఫిరోజాబాద్లో తయారయ్యే గాజులకు దేశవ్యాప్తంగానే కాదు.. విదేశీ మార్కెట్లలోనూ మంచి గుర్తింపు ఉంది.