Midnight Sun: ప్రపంచంలో సూర్యుడే అస్తమించని 5 దేశాలు.. అద్భుతమైన ప్రదేశాలు..
Midnight Sun: ప్రకృతిలో ఎన్నో వింతలు, అద్భుతాలు దాగి ఉన్నాయి. సాధారణంగా పగలు, రాత్రి అనేవి భూభ్రమణం కారణంగా మారుతుంటాయి. అయితే, ప్రపంచంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని నెలల పాటు సూర్యుడు అస్తమించడు. దానినే 'మిడ్నైట్ సన్' (Midnight Sun) అంటారు.
1. స్వాల్బార్డ్, నార్వే (Svalbard, Norway)
నార్వే దేశాన్ని అధికారికంగా 'ల్యాండ్ ఆఫ్ ది మిడ్నైట్ సన్' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఉన్న స్వాల్బార్డ్ దీవుల్లో ఏప్రిల్ 20 నుంచి ఆగస్టు 20 వరకు సుమారు 120 రోజుల పాటు (నాలుగు నెలలు) సూర్యుడు అసలు అస్తమించడు. అంటే ఇక్కడ దాదాపు నాలుగు నెలల పాటు రాత్రి సమయం అనేది ఉండదు, ఎప్పుడూ పగటి వెలుతురుగానే ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతం మరో ప్రత్యేకతకు కూడా నిలయం; ఇక్కడ మనుషుల జనాభా కేవలం 2,500 మంది మాత్రమే ఉంటే, భయంకరమైన ధ్రువపు ఎలుగుబంట్ల (Polar Bears) సంఖ్య 3,000 కు పైగా ఉండటం విశేషం.
2. బారో, అలస్కా, అమెరికా (Barrow, Alaska)
అమెరికాలోని అలస్కా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ మంచు ప్రాంతం అత్యంత శీతలమైనది. ఇక్కడ మే నెల చివరి నుంచి జూలై చివరి వరకు అంటే సుమారు 84 రోజుల పాటు సూర్యుడు అస్తమించడు. ఈ సుదీర్ఘ కాలం అంతా ఇక్కడ పగలే కనిపిస్తుంది. అయితే దీనికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా నవంబర్ నెలలో ఇక్కడ సూర్యుడు అస్తమిస్తే, మళ్ళీ సుమారు 67 రోజుల పాటు సూర్యరశ్మి కనిపించదు. ఈ కాలాన్ని 'పోలార్ నైట్' (Polar Night) అని పిలుస్తారు.
3. ఫిన్లాండ్ (Finland)
అత్యద్భుతమైన సుందరమైన సరస్సులకు పేరుగాంచిన ఫిన్లాండ్ దేశంలో వేసవి కాలంలో అద్భుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇక్కడ వేసవిలో ఏకంగా 73 రోజుల పాటు సూర్యుడు అస్తమించకుండా ఆకాశంలోనే ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. రాత్రి రెండు గంటల సమయమైనా సరే బయట ప్రకాశవంతంగా ఎండ కాస్తూనే ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రజలు నిద్రపోవడానికి తమ ఇళ్లలోని కిటికీలకు మందపాటి నలుపు రంగు కర్టెన్లు (Blackout Curtains) వేసుకొని గదిని పూర్తిగా చీకటి చేసుకుని నిద్రపోవడం ఇక్కడ సర్వసాధారణం.
4. టునావుట్, కెనడా (Tununak, Canada)
ఆర్కిటిక్ సర్కిల్కు కేవలం 2 డిగ్రీల ఎత్తులో ఉండే ఈ కెనడియన్ ప్రాంతంలో ప్రకృతి వింతగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఏకంగా రెండు నెలల పాటు సూర్యుడు 24 గంటలూ ఆకాశంలోనే ఉంటాడు. దీనికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా శీతాకాలం ప్రారంభమైతే మాత్రం, వరుసగా 30 రోజుల పాటు ఇక్కడ చిమ్మచీకటి అలుముకుంటుంది. ఇక్కడ పగలు, రాత్రుల చక్రం పూర్తిగా విభిన్నంగా మారుతుంటుంది.
5. ఐస్లాండ్, యూరప్ (Iceland)
యూరప్ ఖండంలోని ప్రముఖ ద్వీప దేశమైన ఐస్లాండ్లో జూన్ నెల వచ్చిందంటే చాలు సూర్యుడు అస్తమించడు. ఆకాశం ఎప్పుడూ పగటి వెలుతురుతోనే కళకళలాడుతూ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చీకటి పడే అవకాశం లేకపోవడంతో, రాత్రి 12 గంటలు దాటినప్పటికీ పర్యాటకులు బయట రోడ్లపై తిరుగుతూ, గోల్ఫ్ ఆడుతూ, హైకింగ్ చేస్తూ ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతుంటారు.