Did you know: రామాయణంలో పిడకల వేట అంటే ఏమిటి? మీకు తెలుసా?
Did you know: చాలాసార్లు రామాయణంలో పిడకల వేట అనే సామెత వినిపిస్తుంది. అసలు దానికి అర్థం ఏమిటి? రామాయణంలో పిడకల గురించి ఎలాంటి సందర్భం ఉంది? ఈ సామెత ఎలా పుట్టిందో తెలుసుకోండి.
రామాయణంలో పిడకల వేట అంటే?
‘రామాయణంలో పిడకల వేట’ అనే సామెత మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు. అసలు దీనికి అర్థం ఏమిటి? రామాయణానికి, పిడకలకు ఏంటి సంబంధం? ఇలా మీకు కూడా సందేహం వచ్చే ఉంటుంది. దీని వెనుక ఎంతో ఆసక్తికరమైన గ్రామీణ నేపథ్యం దాగి ఉంది. పూర్వకాలంలో గ్రామాల్లో వంట చేసుకోవడానికి కట్టెల పొయ్యిలను మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. ఈ పొయ్యిలో పిడకలను వేసి వెలిగించేవారు. ఆ పిడకల కోసం పశువుల పేడ అవసరం పడేది. అయితే సొంతంగా పశువులు ఉన్నవారు తమ ఇంట్లోనే పిడకలు చేసుకునేవారు. కానీ పశువులు లేనివారు మాత్రం పిడకల కోసం గ్రామాల్లో ఎక్కుడైనా పశువులు పేడ వేశాయేమో అని వెతికేవారు. గ్రామంలోని పశువులన్నీ సాయంత్రం వేళ మేత మేసి తిరిగి వస్తునప్పుడు దారి పొడవునా పేడ వేస్తూ వెళ్లేవి. అలా నేలపై పడిన పేడను ‘పేడకళ్లు’ అని పిలిచేవారు. పశువులు లేని గ్రామస్థులు తమ ఇంటి అవసరాల కోసం దారిలో పడిన ఆ పేడకళ్లను ఏరుకుని తెచ్చుకుని పిడకలు చేసుకునేవారు.
రామాయణంతో ఏంటి సంబంధం?
రామాయణంలో పిడకల వేటకు.. గ్రామాల్లో పెట్టే పిడకలకు చిన్న సంబంధం ఉంది. పూర్వం పండుగలు లేదా ప్రత్యేక రోజుల్లో ఊరి ఆలయంలో పండితులు రామాయణ ప్రవచనాలు చెప్పేవారు. ఊరి ప్రజలంతా అక్కడ చేరి ఎంతో ఆసక్తిగా ఆ శ్రీరాముని కథను వింటూ ఉండేవారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో మేత మేసిన ఆవులు, బర్రెలు గుంపులుగా వీధుల గుండా ఇళ్లకు వెళ్తుండేవి. అలా వెళుతూ అవి దారిలో పేడ వేస్తూ వెళ్లేవి. వాటిని చూసిన కొందరు భక్తులు, పిడకల కోసం రామాయణ కథను వినడం మధ్యలోనే ఆపేసి, ఆ పశువులు వేసే పేడకళ్లు ఏరుకోవడానికి వెళ్ళిపోయేవారు.
పండితుల బాధ నుంచి పుట్టిన సామెత
రామాయణ కథను వినడం వదిలేసి పేడ ఏరుకోవడానికి వెళుతున్నారేంట్రా అని ఆ పండితుడు బాధ పడేవారు. అలా పండితులు రామాయణం మధ్యలో ఈ పేడకళ్ల పేడకళ్ల వేట ఏమిటిలో అనేవారు. ఆ మాటే కాలక్రమంలో ప్రజల వాడుకలో 'పిడకల వేట'గా మారింది. చివరికి అదే ‘రామాయణంలో పిడకల వేట’ అనే సామెతగా నిలిచిపోయింది. ముఖ్యమైన పనిని పక్కన పెట్టేసి, చిన్నచిన్న అవసరాల వెంటపడటాన్ని సూచించడానికి నేటికీ ఈ సామెతను వాడుతూ ఉంటారు.