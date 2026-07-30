Masala Spices: ఇక్కడ బిర్యానీ మసాలాలు చాలా చీప్ గా దొరుకుతాయి..!
Masala Spices: బిర్యానీ దగ్గర నుంచి చాలా రకాల వంటలకు రుచిని పెంచే బిర్యానీ మసాలాలు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి. కానీ, అత్యంత తక్కువ ధరకి, అది కూడా.. సూపర్ క్వాలిటీలో ఎక్కడ దొరుకుతాయో తెలుసా?
ప్రీమియం మసాలాలు..
భారతీయ వంటకాలకు కమ్మని రుచి, వాసన రావాలి అంటే.. కచ్చితంగా అందులో మసాలా పడాల్సిందే. కేవలం బిర్యానీ మాత్రమే కాదు.. చాలా రకాల వంటలకు మసాలానే ప్రాణం. ముఖ్యంగా యాలకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, జాజికాయ, జాపత్రి ఇవన్నీ మనకు ఏ మార్కెట్ లో అయినా ఈజీగా దొరికేస్తాయి. అయితే.. వీటి ధర మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ మసాలాలు అన్నీ అత్యంత తక్కువ దొరికే ప్లేస్ ఒకటి ఉంది. అక్కడ ధర తక్కువగా ఉండటమే కాదు.. అసలు సిసలైన క్వాలిటీవి దొరుకుతాయి. మనకు అల్లంత దూరాన ఉన్నా... కమ్మని వాసనతో స్వాగతం చెబుతాయి. అదెక్కడో ఇప్పుడు చూద్దాం..
మసాలాలా పుట్టిల్లు...
మీకు అచ్చమైన, స్వచ్ఛమైన మసాలాలు కావాలి అంటే.. కేరళ లో అడుగుపెట్టాల్సిందే. కేరళలోని కొచ్చిలో స్పెషల్ స్పైసీ మార్కెట్ ఉంటుంది. కేరళ చూడటానికి వచ్చిన పర్యాటకులు అందరూ కచ్చితంగా ఈ మసాలా మార్కెట్ లో అడుగుపెట్టకుండా ఉండలేరు. అరబ్బులు, పోర్చుగీసులు, డచ్, బ్రిటీష్ వ్యాపారులు అందరూ ఒకప్పుడు ఇక్కడి నుంచే ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసేవారు. అందుకే కొచ్చినీ " Spice Capital of India" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇప్పటికీ కొచ్చిలోని మట్టంచెరి, జ్యూటౌన్ ప్రాంతాల్లో అనేక మసాలా దుకాణాలు, హోల్ సేల్ వ్యాపారులు కనిపిస్తూనే ఉంటారు.
ఈ మార్కెట్ లో ఏ మసాలాలు దొరుకుతాయి..?
ఈ కొచ్చి స్పైస్ మార్కెట్ లో నల్ల మిరియాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, జాజికాయ,జాపత్రి, స్టార్ అనీసా, ఎండు మిర్చి, అల్లం, పసుపు, జీలకర్ర, సోంపు లాంటివన్నీ లభిస్తాయి. ఇక్కడ మనకు తక్కువ ధరకు మసాలాలు లభిస్తాయి. అయితే.. మనం హోల్ సేల్ మార్కెట్ లో లేదా నేరుగా వ్యాపారుల దగ్గర కొనుగోలు చేస్తే మీకు మంచి రేటు కి లభిస్తాయి.
ఇక్కడ మనకు మసాలాలు తక్కువ ధరకే ఎందుకు దొరుకుతాయి..?
ఈ కొచ్చి మార్కెట్ లో మనకు మసాలాలు తక్కువ ధరకే దొరకడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మసాలా తోటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాదు.. ఈ మసాలాలు అమ్మడానికి మధ్యవర్తులు తక్కువగా ఉంటారు. ఇక్కడ వ్యాపారం చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఎక్కువగా ఇక్కడి నుంచే ఎగుమతులు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే.. మనకు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. అయితే, కనిపించిన మొదటి దుకాణంలోనే కొనేయకూడదు. రెండు, మూడు షాపులు తనిఖీ చేసి ఆ తర్వాత ఎక్కడ తక్కువకు లభిస్తే అక్కడ కొనుక్కోవడం మంచిది. సీజన్ బట్టి, ధరలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ.. ధర తక్కువకు లభించినా.. క్వాలిటీ మాత్రం టాప్ నాచ్ ఉంటుంది. మీకు చాలా ప్యూర్ గా లభిస్తాయి. ఈ కొచ్చి మార్కెట్ కు వచ్చే చాలా మసాలాలు కేరళలోని ఇడుక్కీ, వయనాడ్, తెక్కడి వంటి ప్రాంతాల నుంచి వస్తాయి. ఈసారి కేరళ వెళ్లినప్పుడు.. ఈ స్పైస్ మార్కెట్ కి వెళ్లడం మర్చిపోకండి.