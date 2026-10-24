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- AP Travel: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొండ ప్రాంతం ‘గాలి బండ’.. దీనిపైకి వెళితే తిరిగి రావాలనిపించనంత అందం
AP Travel: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొండ ప్రాంతం ‘గాలి బండ’.. దీనిపైకి వెళితే తిరిగి రావాలనిపించనంత అందం
AP Travel: ఆంధ్రప్రదేల్లోని ప్రముఖ కొండ ప్రాంతం గాలి బండ. దీనిపైకి వెళితే చాలు స్వచ్ఛమైన గాలి పలకరిస్తుంది. అక్కడ్నించి రావాలనిపించదు. ఈ గాలి బండ ఏకశిలా రాతితో ఏర్పడినది.
ఏపీలోని గాలిబండ
ఆంధ్రప్రదేశ్ చల్లని ప్రదేశాల్లో కేంద్రమైన హార్స్లీ హిల్స్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచే ప్రాంతం గాలిబండ. సహజసిద్ధంగా రూపుదిద్దుకున్న విశాలమైన ఏకశిలా రాతి ప్రదేశం ఇది. కొండ శిఖర భాగాన పరుచుకున్న ఈ ఏటవాలు బండరాయిపై అడుగుపెట్టగానే చుట్టూ విస్తరించిన లోతైన లోయలు, దట్టమైన అడవుల పచ్చదనం కనువిందు చేస్తాయి. ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా మైదాన ప్రాంతం వైపు నుంచి నేరుగా తాకే అతిశీతల గాలుల తాకిడి ఈ గాలి బండ ప్రత్యేకత. అందుకే దీనికి గాలిబండ లేదా విండ్ రాక్స్ అనే పేరు స్థిరపడింది. పట్టణ రణగొణ ధ్వనులకు దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో కాసేపు మనసును తేలికపరచుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన వేదిక.
వేగంగా వీచే గాలులు
ఈ పెద్ద రాయిపై నడుస్తుంటే వేగంగా వీచే చల్లని గాలులు శరీరాన్ని తాకుతూ సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. గాలి వేగానికి నిలబడటమే ఒక ఆహ్లాదకరమైన సవాలుగా మారి పర్యాటకులలో అమితమైన థ్రిల్ కలిగిస్తుంది. ఉదయం వేళల్లో పొగమంచు దుప్పటిని చీల్చుకుంటూ వచ్చే లేలేత కిరణాలు, సాయంత్రం వేళ ఆకాశం ఎరుపు రంగులోకి మారుతూ పశ్చిమాన జరిగే సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలు ఇక్కడి నుంచి అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు, రీల్స్ రూపొందించే వారికి ఈ బండరాయి ఒక సహజ సిద్ధమైన సుందర నేపథ్యాన్ని అందిస్తుంది. కుటుంబంతో వచ్చి కాసేపు సేదతీరడానికి, పిల్లలతో ఆహ్లాదంగా సమయం గడపడానికి ఇది అనువైన ప్రదేశం.
కిందకు దిగే మేఘాలు
హార్స్లీ హిల్స్ పర్యటనకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక సందర్శించాల్సిన ప్రధాన అనుభూతి గాలిబండే. వర్షాకాలం, శీతాకాల సమయాల్లో తేలియాడే తెల్లని మేఘాలు ఈ రాతిని తాకుతూ వెళ్తుంటే స్వర్గంలో విహరిస్తున్న భావన కలుగుతుంది. రాతి ఉపరితలం ఏటవాలుగా ఉండడం వల్ల నడిచే సమయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట చల్లదనంలో, సాయంత్రం వేళ సూర్యాస్తమయ సమయంలో వీచే పిల్లగాలులు సందర్శకులకు సరికొత్త ప్రశాంతతను అందిస్తాయి. ప్రకృతి అందించిన ఈ రాతి వింతను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడం ఒక మరపురాని మధుర జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోతుంది.