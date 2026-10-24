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- Indian Railway: రైల్వే స్టేషన్లలో గడియారాలు 24 గంటల ఫార్మాట్లో ఎందుకుంటాయో తెలుసా.?
Indian Railway: రైల్వే స్టేషన్లలో గడియారాలు 24 గంటల ఫార్మాట్లో ఎందుకుంటాయో తెలుసా.?
Indian Railway: సాధారణంగా మన ఇళ్లలో ఉండే గడియారాలు ఉదయం 8 గంటలు, రాత్రి 8 గంటలు అని ఒకే విధంగా చూపిస్తాయి. కానీ రైల్వే స్టేషన్లలో మాత్రం ఉదయం 8 గంటలకు 08:00 అని, రాత్రి 8 గంటలకు 20:00 అని చూపిస్తారు. ఈ టైమ్ ఫార్మాట్కి కారణం ఏంటంటే?
రైల్వే స్టేషన్లలో 24 గంటల గడియారాలనే ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు?
మనలో చాలామంది సాధారణంగా 12 గంటల గడియారాన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇందులో ఒక రోజును రెండు భాగాలుగా విభజిస్తారు. మొదటి భాగాన్ని AM అని, రెండో భాగాన్ని PM అని సూచిస్తారు. ఉదాహరణకు ఉదయం 7 గంటలకు 7 AM అని, సాయంత్రం 7 గంటలకు 7 PM అని రాస్తారు. అయితే రైల్వే స్టేషన్లలో ఈ విధానానికి బదులుగా 24 గంటల సమయ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో అర్ధరాత్రి నుంచి మరుసటి అర్ధరాత్రి వరకు సమయాన్ని 00:00 నుంచి 23:59 వరకు సూచిస్తారు. ఉదయం 7 గంటలకు 07:00 అని, సాయంత్రం 7 గంటలకు 19:00 అని చూపిస్తారు. దీని వల్ల సమయాన్ని చూసిన వెంటనే అది ఉదయమా, సాయంత్రమా, రాత్రా అనే విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. రైళ్ల రాకపోకల విషయంలో సమయంపై ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా ఉండేందుకు ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుంది.
AM, PM వల్ల వచ్చే గందరగోళానికి చెక్
సాధారణ గడియారంలో 8 గంటలు అని మాత్రమే రాస్తే అది ఉదయం 8 గంటలా? రాత్రి 8 గంటలా? అనే సందేహం రావచ్చు. దీనిని స్పష్టంగా చెప్పాలంటే AM లేదా PM అని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనాలి. ఉదాహరణకు ఒక రైలు ఉదయం 8 గంటలకు బయలుదేరితే 08:00 అని, రాత్రి 8 గంటలకు బయలుదేరితే 20:00 అని రాస్తారు. అలాగే రాత్రి 11 గంటలకు 23:00 అని సూచిస్తారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు 00:00 అని చూపిస్తారు.
ఈ విధానంలో సమయాన్ని చదవడానికి AM, PM అవసరం ఉండదు. రైలు టికెట్పై ఉన్న సమయాన్ని చూసినా, స్టేషన్లోని డిజిటల్ గడియారాన్ని చూసినా ప్రయాణికులకు స్పష్టత లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ ప్రయాణించే వారికి ఈ విధానం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
రైళ్ల రాకపోకల్లో సమయానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం
రైల్వే వ్యవస్థలో సమయం చాలా కీలకం. ఒక రైలు ఎప్పుడు బయలుదేరాలి? ఏ స్టేషన్కు ఎప్పుడు చేరుకోవాలి? మరో రైలుకు ఎక్కడ మార్గం ఇవ్వాలి? వంటి అంశాలన్నీ నిర్ణీత సమయాల ఆధారంగా నిర్వహిస్తారు. రైళ్లు పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా నడుస్తుంటాయి. అందువల్ల సమయాన్ని స్పష్టంగా సూచించడం చాలా అవసరం. ఒకవేళ సమయాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే ప్రయాణికులు రైలును మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. రైల్వే సిబ్బంది మధ్య కూడా గందరగోళం ఏర్పడవచ్చు. 24 గంటల సమయ విధానం వల్ల ఈ సమస్యలు తగ్గుతాయి. రైళ్ల టైమ్ టేబుల్స్, టికెట్లు, రైల్వే కార్యకలాపాల్లో సమయాన్ని ఒకే విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. అందుకే రైల్వే వంటి నిరంతర కార్యకలాపాలు జరిగే వ్యవస్థలో ఈ విధానం ఎంతో అవసరం.
రైల్వే సిబ్బందికి కూడా ఇదే సమయ విధానం ఉపయోగం
24 గంటల సమయ విధానం ప్రయాణికులకే కాదు.. రైల్వే సిబ్బందికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. రైళ్లను నడిపే సిబ్బంది, స్టేషన్ మాస్టర్లు, గార్డులు తమ విధుల్లో సమయాన్ని కచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. రైలు బయలుదేరే సమయం, స్టేషన్కు చేరుకునే సమయం, ఇతర రైళ్లతో సమన్వయం వంటి అంశాల్లో స్పష్టమైన సమయ సూచనలు అవసరం. ఉదాహరణకు ఒక రైలు 18:30 గంటలకు బయలుదేరాలని నిర్ణయిస్తే, అది సాయంత్రం 6:30 గంటలని ఎలాంటి సందేహం లేకుండా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
భారతీయ రైల్వేలో రైళ్ల నిర్వహణకు నిర్ణయించిన అధికారిక సమయాన్ని పాటించడం ముఖ్యం. విధుల్లో భాగంగా సిబ్బంది తమ గడియారాలను కూడా అధికారిక సమయానికి అనుగుణంగా సరిచూసుకుంటారు. ఇలా అందరూ ఒకే సమయాన్ని అనుసరించడం వల్ల రైళ్ల నిర్వహణలో సమన్వయం మెరుగుపడుతుంది.
24 గంటల గడియారాన్ని ఎలా చదవాలి?
రైల్వే స్టేషన్లలో కనిపించే 24 గంటల సమయ విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభం. ఉదయం 1 గంట నుంచి 11 గంటల వరకు సాధారణంగా గంటకు ముందు సున్నా చేర్చి చూపిస్తారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత సమయాన్ని 13 నుంచి 23 వరకు సూచిస్తారు. 14:00 అంటే మధ్యాహ్నం 2 గంటలు, 18:00 అంటే సాయంత్రం 6 గంటలు, 20:00 అంటే రాత్రి 8 గంటలు ఇలా ఉంటుంది.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. రైల్వే స్టేషన్లలో 24 గంటల గడియారాలను ఉపయోగించడం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం సమయాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయడం, రైళ్ల రాకపోకల్లో గందరగోళాన్ని తగ్గించడం. సాధారణంగా కనిపించే ఈ చిన్న మార్పు రైల్వే వ్యవస్థ సజావుగా పనిచేయడానికి, ప్రయాణికులు తమ రైళ్ల సమయాలను సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.