Public Transport: మెట్రో, బస్సు ఎక్కేముందు ఈ విషయాలు కచ్చితంగా తెలుసుకోండి
Public Transport: డైలీ మెట్రో, బస్సుల్లో ప్రయాణించేవాళ్లు ఎన్నో వస్తువులను తాకుతుంటాం. హ్యాండిల్స్, టికెట్ మెషీన్లు.. వందల మంది ముట్టుకోవడం వల్ల వీటిపై దుమ్ము, క్రిములు పేరుకుపోయి ఉంటాయి. అందుకే ప్రయాణాల వేళ ఈ విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
నిత్యం మెట్రో, బస్సుల్లో ప్రయాణించేవాళ్లు ఎన్నో వస్తువులను తెలియకుండానే తాకుతుంటారు. నిలబడేందుకు పట్టుకునే హ్యాండిల్స్ నుంచి టికెట్ మెషీన్ల వరకు.. వందల మంది ఉపయోగించే ఈ ప్రదేశాలపై దుమ్ము, క్రిములు పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్రయాణ సమయంలో కొన్ని విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
ఉదయం ఆఫీసుకు వెళ్లాలన్నా, సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగి రావాలన్నా చాలామంది పబ్లిక్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ వాడుతుంటారు. బస్సు లేదా మెట్రోలో ఎక్కినప్పటి నుంచి దిగే వరకు ఎన్నో చేతులతో తాకుతుంటారు. రద్దీగా ఉండే సమయాల్లో ఒకే హ్యాండిల్ను, రైలింగ్ను వందల మంది ఉపయోగిస్తుంటారు. వీటిని శుభ్రం చేసినప్పటికీ, శుభ్రం చేసిన తర్వాత మళ్లీ చాలామంది తాకడం వల్ల వాటిపై క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ప్రయాణ సమయంలో ఏయే ప్రదేశాలను తాకినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
జర్నీ పూర్తయ్యాక శుభ్రం చేసుకోవాలి
1. హ్యాండిల్స్, పట్టుకునే కబడ్డీలు
బస్సులోనైనా, మెట్రోలోనైనా నిలబడి ప్రయాణించేవాళ్లు బ్యాలెన్స్ కోసం హ్యాండిల్స్, ఇనుప కడ్డీలను పట్టుకుంటారు. వాహనం అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసినా, మలుపు తిరిగినా పడిపోకుండా ఉండేందుకు వీటిని గట్టిగా పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలా రోజంతా ఎంతోమంది తాకడం వల్ల వీటిపై చెమట, దుమ్ము, సూక్ష్మజీవులు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ప్రయాణం పూర్తయ్యాక చేతులను శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిది.
2. తలుపుల హ్యాండిల్స్, బటన్లు
బస్సు లేదా మెట్రోలో ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు కొన్ని చోట్ల తలుపుల హ్యాండిల్స్, బటన్లను తాకాల్సి వస్తుంది. రద్దీ సమయాల్లో వీటిని అనేకమంది ఉపయోగిస్తుంటారు. అలాంటి ఉపరితలాలను తాకిన వెంటనే చేతులతో కళ్లను రుద్దడం, నోటిని తాకడం వంటివి చేయకూడదు. వీలైనంత త్వరగా చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి.
శానిటైజర్ ఉపయోగించడం మంచిది
3. సీట్ల పక్కన ఉండే హ్యాండిల్స్, ఆర్మ్రెస్టులు
ప్రయాణంలో ఖాళీ సీటు కనిపించగానే కూర్చోవాలని అనిపిస్తుంది. అయితే సీటు పక్కన చేతులు పెట్టుకునే ఆర్మ్రెస్టులు, పట్టుకునే హ్యాండిల్స్ను కూడా చాలామంది ఉపయోగిస్తుంటారు. కూర్చునేటప్పుడు, లేచేటప్పుడు వీటిని పట్టుకుంటారు. అవి శుభ్రంగానే కనిపించినా, వాటిపై సూక్ష్మజీవులు లేవని చెప్పలేం. కాబట్టి వీటిని తాకిన తర్వాత చేతులతో ముఖాన్ని తాకకుండా ఉండటం మంచిది.
4. టికెట్ మెషీన్లు, కార్డ్ రీడర్లు
మెట్రో స్టేషన్లలో టికెట్లు తీసుకునే యంత్రాలు, కార్డులను ట్యాప్ చేసే పరికరాలు, టికెటింగ్ మెషీన్లను రోజూ వేల మంది ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుంది. వాటిపై ఉండే బటన్లు, టచ్స్క్రీన్లు, కార్డ్ రీడర్లను పదేపదే తాకుతుంటారు. వీటిని ఉపయోగించకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ప్రయాణం పూర్తయ్యాక, ముఖ్యంగా ఏదైనా తినే ముందు చేతులను సబ్బుతో కడుక్కోవడం లేదా హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఉపయోగించడం మంచిది.
ముఖాన్ని తాకకండి
5. ఎస్కలేటర్ హ్యాండ్రైల్స్, స్టేషన్ రైలింగ్స్
మెట్రో ప్రయాణం అంటే రైలు ఎక్కడం, దిగడంతోనే పూర్తికాదు. స్టేషన్లో మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు, ఎస్కలేటర్పై నిలబడినప్పుడు చాలామంది పక్కన ఉండే రైలింగ్స్, హ్యాండ్రైల్స్ను పట్టుకుంటారు. లగేజీతో ప్రయాణించేవాళ్లు, రద్దీలో త్వరగా వెళ్లేవాళ్లు వీటిపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంటారు. దీంతో ఈ ఉపరితలాలపైనా దుమ్ము, క్రిములు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని తాకిన తర్వాత చేతులను శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిది.
6. కిటికీల అంచులు, సీట్ల వెనుక భాగాలు
ప్రయాణం ఎక్కువసేపు ఉన్నప్పుడు కిటికీ అంచుపై చేతులు పెట్టడం, సీటు వెనుక భాగానికి ఆనుకోవడం లేదా అక్కడ బ్యాగులు పెట్టుకోవడం సాధారణమే. ఇవి హ్యాండిల్స్ అంత తరచుగా తాకే ప్రదేశాలు కాకపోయినా, దుమ్ము, మురికి పేరుకుపోవచ్చు. ముఖ్యంగా కిటికీ అంచులపై లేదా సీట్ల వెనుక భాగాలపై ఆహారాన్ని నేరుగా పెట్టకూడదు. మురికిగా కనిపించే ఉపరితలాలను తాకిన తర్వాత చేతులతో ముఖాన్ని తాకకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
ప్రయాణంలో పరిశుభ్రత కోసం ఏం చేయాలి?
ప్రజా రవాణాలో ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రతి ఉపరితలాన్ని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. క్రిములు ఉన్నాయంటే తప్పనిసరిగా అనారోగ్యం వస్తుందని కూడా కాదు. అయితే చేతుల ద్వారా కొన్ని సూక్ష్మజీవులు నోరు, ముక్కు, కళ్లకు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కొన్ని చిన్న అలవాట్లు పాటిస్తే మంచిది.
ప్రయాణం పూర్తయ్యాక, ముఖ్యంగా భోజనం చేసే ముందు చేతులను సబ్బుతో కడుక్కోవాలి.
నీళ్లు అందుబాటులో లేనప్పుడు హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఉపయోగించవచ్చు.
చేతులు శుభ్రం చేసుకునే వరకు కళ్లను, ముక్కును, నోటిని తాకకుండా ఉండాలి.
బ్యాగులు, ఆహార పదార్థాలను మురికిగా ఉన్న ఉపరితలాలపై పెట్టకూడదు.
చేతులకు కనిపించే మురికి అంటుకున్నప్పుడు శానిటైజర్ కంటే సబ్బు, నీటితో కడుక్కోవడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.