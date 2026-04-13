Interesting Facts : ప్రపంచంలో అస్సలు వర్షమన్నదే కురవని 5 ప్రాంతాలివే..
ఈ భూమి మీద కొన్ని వింత ప్రదేశాలున్నాయి… అక్కడ అస్సలు వర్షమే కురవదు. దశాబ్దాలుగా వాన చినుకు పడకపోయినా, ప్రకృతి అందాలకు మాత్రం కొదవలేదు. ఇలా ప్రపంచంలో వర్షం పడని 5 ప్రాంతాలేవో తెలుసా..?
ప్రపంచంలో అసలు వర్షమే పడని ప్రదేశాలు..
ప్రకృతిలోని అద్భుతాలు ఒక్కోసారి మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. ప్రకృతి గురించి ఎంత తెలుసుకుంటే అన్ని వింతలు, విడ్డూరాలు బైటపడుతుంటాయి. కొన్నింటిగురించి తెలిస్తే అసలు నమ్మశక్యంగా అనిపించదు.
ప్రపంచంలోని చాలా మంది ప్రజలు గాలి, నీరు, జీవించడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్నచోట నివసిస్తున్నారు. కానీ మన భూమిపై కొన్ని ప్రదేశాలున్నాయి… అక్కడ ఏళ్ల తరబడి ఒక్క వాన చినుకు కూడా పడదు. అలాంటి 5 వింత ప్రదేశాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. నమీబ్ ఎడారి
నమీబియాలోని నమీబ్ ఎడారి ఎత్తైన ఎర్ర ఇసుక దిబ్బలకు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ ఏడాది పొడవునా వర్షాల జాడే ఉండదు. అయితే ఇక్కడి జంతువులు బతకడం కోసం సముద్రపు పొగమంచు నుంచే నీటిని గ్రహించే పద్ధతులను అలవర్చుకున్నాయి. ఈ ఎడారి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం తీరంలోనే ఉండటంతో, ఇక్కడి భారీ ఇసుక దిబ్బలు నేరుగా సముద్రపు అలలను తాకుతాయి.
వ్యాలీ ఆఫ్ ది మూన్
జోర్డాన్లోని వాడి రమ్ ఎడారి ఎర్రటి మట్టి, ఇసుకరాయి పర్వతాలతో ఏదో సినిమా సెట్లా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వర్షం చాలా అరుదు. రాత్రిపూట నక్షత్రాల కింద చేసే 'గ్లాంపింగ్' (Glamping) ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. అందుకే దీన్ని 'వ్యాలీ ఆఫ్ ది మూన్' (చంద్రుని లోయ) అని కూడా పిలుస్తారు.
అంటార్కిటికా
అంటార్కిటికాలోని మెక్ముర్డో డ్రై వ్యాలీస్లో తేమ ఎంత తక్కువగా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ మంచు కూడా గడ్డకట్టదు. ఇక్కడి గాలి చాలా చల్లగా, పొడిగా ఉంటుంది. ఈ ప్రదేశం మన సౌర వ్యవస్థలోని అంగారక గ్రహం (మార్స్) వాతావరణానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
అటకామా ఎడారి
చిలీలోని అటకామా ఎడారిని ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడి ప్రదేశంగా పరిగణిస్తారు. ఇక్కడి వాతావరణ కేంద్రాలు ఇప్పటి వరకు ఒక్క చినుకు వర్షాన్ని కూడా నమోదు చేయలేదంటే నమ్మాల్సిందే..! భూవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలకు, సాహస ప్రియులకు ఇది ఒక కలల ప్రపంచం లాంటిది.
డెత్ వ్యాలీ
అమెరికాలోని డెత్ వ్యాలీ మండిపోయే వేడికి, భయంకరమైన కరవుకు పేరుగాంచింది. ఇక్కడి ఉప్పు మైదానాలు (సాల్ట్ పాన్స్), రంగురంగుల కొండలు దీనిని ప్రమాదకరమైన కానీ చాలా అందమైన పర్యాటక ప్రదేశంగా మార్చాయి.