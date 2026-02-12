Interesting Facts: ఈ గ్రామంలో అస్సలు వర్షం పడదు.. కారణం ఏంటో తెలుసా.?
Interesting Facts: ప్రపంచంలో ప్రకృతి అద్భుతాలు అనేకం ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి యెమెన్ దేశంలో ఉన్న అల్హుతైబ్ అనే గ్రామం. ఈ గ్రామంలో ఎప్పుడూ వర్షం పడదని చెబుతారు. ఇది ఎలా సాధ్యం? ఈ అరుదైన గ్రామం విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
మేఘాల కంటే ఎత్తులో ఉన్న గ్రామం
అల్హుతైబ్ గ్రామం సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3,200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. సాధారణంగా వర్షం కురిపించే మేఘాలు 1,500 నుంచి 2,000 మీటర్ల ఎత్తులో ఏర్పడతాయి. ఈ గ్రామం ఆ మేఘాల కంటే ఎత్తులో ఉండటంతో, మేఘాలు గ్రామం కింద భాగంలో చేరి అక్కడే వర్షం కురిపిస్తాయి. అందువల్ల గ్రామంలో మాత్రం ఒక్క చినుకూ పడదు. గ్రామ ప్రజలు తమ ఇళ్ల కింద భాగంలో మెరుపులు, గర్జనలు, భారీ వర్షం చూస్తుంటారు. అంటే వారు నిజంగానే మేఘాలపై జీవిస్తున్నట్టే.
విచిత్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు
వర్షం లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో వాతావరణం చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఎత్తైన ప్రదేశం కావడంతో ఉదయం వేళల్లో చాలా చలి ఉంటుంది. విపరీతమైన చలి ఉంటుంది. సూర్యుడు పైకి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారుతుంది. మేఘాల అడ్డం లేకుండా నేరుగా సూర్యరశ్మి పడటంతో మధ్యాహ్నం వేళల్లో తీవ్రంగా వేడి ఉంటుంది. ఒకే రోజులో చలి నుంచి వేడి వరకు తీవ్ర మార్పు కనిపిస్తుంది.
శాస్త్రవేత్తలను ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ప్రకృతి రహస్యం
ఈ గ్రామం భౌగోళిక నిర్మాణం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తలు, ప్రయాణికులు, భూగోళ శాస్త్ర నిపుణుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. సాధారణంగా వర్షం పడే విధానం ఇక్కడ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. గ్రామం కంటే దిగువన ఉన్న లోయల్లో వర్షం కురుస్తుంది. పైభాగం ఎండగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులు భూమిపై చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి.
బోహ్రా సమాజానికి పవిత్ర స్థలం
అల్హుతైబ్ గ్రామం కేవలం వాతావరణం వల్లే కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన ప్రదేశం. ఇది బోహ్రా సమాజానికి ముఖ్య తీర్థస్థలం. ఇక్కడ మూడో దాయి అల్ ముత్లాక్ సయ్యద్నా హాతిమ్ బిన్ ఇబ్రాహీం అల్ హమీది సమాధి ఉంది. భారతదేశం, పాకిస్తాన్, దక్షిణాసియా దేశాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడికి తరచూ వస్తుంటారు.
వర్షం లేకుండా సాగు ఎలా?
ఇంత ఎండగా ఉన్నా ఇక్కడ వ్యవసాయం కొనసాగుతోంది అనేది మరింత ఆశ్చర్యకరం. గ్రామస్థులు కొండలపై మెట్ల ఆకారంలో వ్యవసాయం చేస్తారు. వర్షం నేరుగా పడకపోయినా, వారు పాత పద్ధతుల్లో నీటిని సేకరిస్తారు. ఓస, పొగమంచు, కొండల నుంచి కిందకు జారే నీటిని నిల్వ చేసి పంటలకు ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్రాంతం ముఖ్యంగా యెమెన్ కాఫీకి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ పండే కాఫీ మంచి రుచి, సువాసనతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రకృతి ఎంత వైవిధ్యంగా ఉంటుందో అల్హుతైబ్ గ్రామం చూపిస్తుంది. మేఘాలపై ఉన్న ఈ గ్రామం నిజంగా భూమిపై ఒక అద్భుతంగా చెప్పవచ్చు.