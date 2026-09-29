- Home
- Business
- Post Office: ప్రధాని మోదీ కూడా ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.. మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా.?
Post Office: ప్రధాని మోదీ కూడా ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.. మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా.?
Post Office: డబ్బును భద్రంగా దాచుకోవాలని భావించే వారికి పోస్టాఫీస్ పొదుపు పథకాలు ఒక ఎంపికగా నిలుస్తాయి. ఇందులో నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ (NSC) ఒకటి. ఈ పథకంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా పెట్టుబడి పెట్టినట్లు ఎన్నికల అఫిడవిట్లో వెల్లడించారు.
పోస్టాఫీస్లో NSC అంటే ఏమిటి?
నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది పోస్టాఫీస్ ద్వారా అందించే చిన్న పొదుపు పథకం. మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడులతో పోలిస్తే ఇందులో రాబడిపై మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం ఉండదు. మధ్యకాలానికి కొంత మొత్తాన్ని భద్రంగా దాచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక ఎంపికగా ఉంటుంది. ఈ పథకంలో కనీసం రూ.1,000తో పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు. ఆ తర్వాత రూ.100 చొప్పున పెట్టుబడి పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. గరిష్ఠ పెట్టుబడి పరిమితి లేదు. అయితే NSCలో పెట్టిన మొత్తాన్ని సాధారణంగా 5 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ వరకు కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది.
రూ.5 లక్షలు పెడితే ఎంత వస్తుంది?
ప్రస్తుతం NSCపై ఏడాదికి 7.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఇందులో వడ్డీకి చక్రవడ్డీ ప్రయోజనం ఉంటుంది. అయితే వడ్డీ మొత్తాన్ని మధ్యలో చేతికి ఇవ్వకుండా మెచ్యూరిటీ సమయంలో అసలు మొత్తంతో కలిపి చెల్లిస్తారు. ఉదాహరణకు రూ.5 లక్షలను NSCలో ఐదేళ్ల కాలానికి పెట్టుబడి పెడితే.. మెచ్యూరిటీ సమయంలో సుమారు రూ.7,24,517 అందుతుంది. అంటే పెట్టిన రూ.5 లక్షలపై సుమారు రూ.2,24,517 వడ్డీ రూపంలో లభిస్తుంది. వడ్డీ రేట్లు ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుండటంతో భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
పన్ను ఆదా చేసే అవకాశం కూడా
NSCలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి పన్ను ప్రయోజనం కూడా ఉంటుంది. పాత పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకున్న వారికి ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద అర్హత ఉన్న పెట్టుబడులపై మొత్తం రూ.1.5 లక్షల వరకు మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. NSCలో ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే వడ్డీని తిరిగి పెట్టుబడిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల మొదటి నాలుగు సంవత్సరాల వడ్డీని కొన్ని నిబంధనల ప్రకారం 80C కింద పన్ను ప్రయోజనం కోసం పరిగణించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే NSC వడ్డీపై ప్రత్యేక పన్ను మినహాయింపు లేదని గుర్తుంచుకోవాలి. పన్ను ప్రయోజనం పొందాలంటే పాత పన్ను విధానంలోని అర్హతలు వర్తిస్తాయి.
మోదీ NSCలో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారు?
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎన్నికల అఫిడవిట్లో వెల్లడించిన ఆస్తులు, పెట్టుబడుల వివరాల్లో NSC కూడా ఉంది. 2019 ఎన్నికల సమయంలో ఈ పథకంలో రూ. 7.61 లక్షలున్నట్లు మోదీ ప్రకటించారు. ఈ లెక్కన ప్రస్తుతం ఆ మొత్తం సుమారు రూ. 9 లక్షలకు చేరి ఉంటుంది. ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా రిటర్న్స్ పొందాలనుకునే వారికి ఈ పథకం మంచి ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు స్థానికంగా మీకు సమీపంలో ఉన్న పోస్టాఫీస్ సంప్రదించండి.