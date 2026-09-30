Holidays: ప్రపంచంలో అత్యధిక సెలవులు కలిగిన దేశం ఏదో తెలుసా? షాక్ అయిపోతారు
Holidays: ప్రభుత్వ హాలిడేస్ ఎన్ని ఉంటే.. అన్ని సెలవులు వస్తాయి. అయితే ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లో.. ఏ దేశం ఎక్కువ సెలవులను ఇస్తుందో తెలుసా? మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. అది ఏ దేశమో కాదో... మన దేశమే.
ఏడాదికి ఎన్ని సెలవులు?
ఉద్యోగులు, విద్యార్థులతో పాటు సామాన్య ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వ సెలవులు అంటే ఇష్టం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి దేశంలోనూ అక్కడి చారిత్రక నేపథ్యం, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, మతపరమైన విశ్వాసాల ఆధారంగా సెలవుల సంఖ్యను ఖరారు చేస్తారు. అయితే, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక అధికారిక సెలవులు కలిగిన దేశం ఏదో తెలుసా? మన భారతదేశమే. జాతీయ పర్వదినాలు, గెజిటెడ్ సెలవులు, ఐచ్ఛిక సెలవులతో పాటు విభిన్న మతాలు, రాష్ట్రాల వారీగా ఉండే ప్రాంతీయ పండుగలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే భారత్లో ఏడాదికి దాదాపు 42 సెలవుల వరకు ఉంటాయి. మన దేశంలోని సాంస్కృతిక వైవిధ్యం, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం వల్ల ఈ సెలవుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది.ఇవి కాకుండా ఇక స్కూలెు పిల్లలకు వేసవి సెలవులు అదనం.
నేపాల్ లో కూడా
ఈ జాబితాలో భారత్ తర్వాతి స్థానాల్లో ఆసియా దేశాలే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం. మన పొరుగు దేశమైన నేపాల్ ఏడాదికి సుమారు 35 సెలవులతో ప్రపంచంలో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. అక్కడ దశైన్, తిహార్ వంటి పెద్ద పండుగల సందర్భంగా వరుసగా సెలవులు ఇస్తుంటారు. ఇక ఇరాన్, మయన్మార్ దేశాలు చెరో 26 సెలవులతో ఉమ్మడిగా మూడో స్థానంలో ఉండగా, శ్రీలంక 25 అధికారిక సెలవులతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. శ్రీలంకలో బౌద్ధ, హిందూ, ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతాల ప్రధాన పండుగలకు సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అధికారిక సెలవులను కేటాయిస్తారు.
ఈ దేశంలో చాలా తక్కువ
ఇక కొన్ని అభివృద్ధి చెందిన, వర్ధమాన దేశాల్లో సెలవుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. ఉదాహరణకు బ్రిటన్లో ఏడాదికి కేవలం 10 ప్రభుత్వ సెలవులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక నెదర్లాండ్స్, సెర్బియా వంటి యూరోపియన్ దేశాల్లో ఈ సంఖ్య 9కి పడిపోగా, మెక్సికోలో ఏడాది మొత్తంలో 8 రోజులు మాత్రమే సెలవులు ఉంటాయి. ఇక ప్రపంచంలోనే అత్యల్పంగా కేవలం 6 అధికారిక సెలవులతో వియత్నాం ఈ జాబితాలో అట్టడుగున నిలిచింది.