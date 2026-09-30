PM Modi: పీఎం మోడీ ఫోన్ కాలర్ ట్యూన్ ఏంటో తెలుసా? మీరూ వినేయండి
PM Modi: మన దేశ ప్రధాన మంత్రి పీఎం మోడీకి ఫోన్ చేయగానే అతని మొబైల్ నుంచి ఒక కాలర్ ట్యూన్ వినిపిస్తుంది. ఆ కాలర్ ట్యూన్ ఏంటో తెలుసా? ఈ మధ్య అది బయటపడింది. కొందరు విద్యార్థులు ఆ కాలర్ ట్యూన్ కనిపెట్టేశారు.
నరేంద్రమోదీ కాలర్ ట్యూన్
భారత దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రోజువారీ దినచర్యలు, ఆహారపు అలవాటు, ఆయన వ్యక్తిగత వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ప్రజలకు ఆసక్తి ఉంటుంది. అయితే, ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన నేతల్లో ఒకరైన మోదీ ఫోన్కు ఎవరైనా కాల్ చేస్తే ఎలాంటి కాలర్ ట్యూన్ వినిపిస్తుందో తెలుసా? తాజాగా కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ వీరేంద్ర కుమార్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకున్న ఒక ఆసక్తికర వీడియో ద్వారా ఈ రహస్యం బయటపడింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్లో తెగ చక్కర్లు కొడుతూ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.
ఆ కాలర్ ట్యూన్ ఇదే
వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియో క్లిప్లో స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్కు చెందిన యువ శాస్త్రవేత్తలు ఒక బహిరంగ వేదికపై నుంచి నేరుగా ప్రధానమంత్రికి ఫోన్ కాల్ చేశారు. స్పీకర్లో ఒక అద్భుతమైన కాలర్ ట్యూన్ మోగింది. అత్యంత ప్రశాంతమైన, శ్రావ్యమైన వేణువు (ఫ్లూట్) నాదం బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపించడంతో అక్కడ ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. దేశ ప్రధాని ఫోన్లో ఎంతో హాయినిచ్చే వేణుగానం కాలర్ ట్యూన్గా ఉండటం అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేసింది.
వీడియో వైరల్
ఆ మధురమైన ట్యూన్ పూర్తయ్యాక ప్రధాని మోదీ ఫోన్ ఎత్తారు. ఆయన తనదైన శైలిలో ‘ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు?’ అంటూ చమత్కారంగా సంభాషణ ప్రారంభించడంతో ప్రాంగణమంతా నవ్వులు విరిశాయి. అనంతరం యువకులు తమను తాము పరిచయం చేసుకోగా, ప్రధాని వారిని ఆప్యాయంగా అభినందించి మరింత ఉత్సాహపరిచారు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ప్రధాని హోదాకు తగ్గట్టుగా కాలర్ ట్యూన్ ఎంతో ప్రశాంతంగా, మనసుకు ఆహ్లాదాన్నిచ్చేలా ఉందని సోషల్ మీడియా వేదికగా కామెంట్లు కురిపిస్తున్నారు.