Psychology: సైకాలజీ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఎక్కువగా ఏడ్చే 5 సందర్భాలు ఇవే!
Psychology: సాధారణంగా కొన్నిసార్లు చిన్న విషయానికే కళ్లలో నీళ్లు తిరిగితే, మరికొన్ని సార్లు ఎంత బాధ కలిగినా కన్నీళ్లు రావు. నిజానికి మన కన్నీళ్ల వెనుక ఎన్నో మానసిక అంశాలు దాగి ఉంటాయి. సైకాలజీ ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి ఎక్కువగా ఏడ్చే సందర్భాలేంటో చూద్దాం.
మనిషి ఎక్కువగా ఏడ్చే సందర్భాలు
ఏడుపు అంటే బలహీనతకు సంకేతమని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ సైకాలజీ ప్రకారం ఏడుపు అనేది మనిషి తీవ్రమైన భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరిచే సహజమైన మార్గాల్లో ఒకటి. దుఃఖం, కోపం, నిరాశ మాత్రమే కాదు.. ఆనందం, ఉపశమనం, గర్వం లేదా ఆశ్చర్యం కలిగిన సందర్భాల్లో కూడా కన్నీళ్లు రావచ్చు. సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఎక్కువగా ఏడ్చే 5 ముఖ్యమైన సందర్భాలేంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ముఖ్యమైన వ్యక్తిని లేదా సంబంధాన్ని కోల్పోయినప్పుడు
జీవితంలో ఎక్కువగా ఏడుపు వచ్చే సందర్భాల్లో ఒకటి ‘నష్టం’. మనకు దగ్గరైన వ్యక్తి మరణించడం, ప్రేమ సంబంధం ముగిసిపోవడం, స్నేహం దూరమవ్వడం లేదా జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమైన మార్పు రావడం వంటి సందర్భాలు మనలో తీవ్ర దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇందులో విచారం, ఆందోళన, కోల్పోయిన వ్యక్తి కోసం తపన, గందరగోళం వంటివి కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా మరణించిన వ్యక్తి జ్ఞాపకం, పుట్టినరోజు, వార్షికోత్సవం లేదా గతంలో కలిసి గడిపిన ప్రదేశం కనిపించడం వంటి విషయాలు పాత భావోద్వేగాలను మళ్లీ మేల్కొలిపి కన్నీళ్లకు కారణమవుతాయి.
ఒత్తిడి, నిరాశ ఒక స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు
రోజువారీ జీవితంలో పని ఒత్తిడి, కుటుంబ సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, బాధ్యతలు, సంబంధాల్లో సమస్యలు ఇలా అనేక విషయాలను మనం కొంతకాలం వరకు భరిస్తూ వస్తాం. అయితే భావోద్వేగ భారం ఎక్కువైనప్పుడు కన్నీళ్లు అకస్మాత్తుగా వస్తాయి. సైకాలజీ నిపుణులు ఏడుపును భావోద్వేగాన్ని వ్యక్తపరిచే ఒక మార్గంగా చూస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏడ్చిన తర్వాత కొంత తేలికగా అనిపించడానికి కారణం, వ్యక్తి తనలోని భావోద్వేగాన్ని అణచివేయకుండా బయటకు వ్యక్తపరచడమే.
చాలాకాలంగా దాచుకున్న ఎమోషన్స్ ఒక్కసారిగా బయటపడ్డప్పుడు
కొంతమంది “అస్సలు ఏడవకూడదు”, “నేను స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి”, “ఇతరుల ముందు ఎమోషన్స్ చూపించకూడదు” అంటూ కన్నీళ్లను అణచుకుంటారు. ఇలా చేయడం పరిస్థితులను బట్టి వారి అవసరం కావచ్చు. కానీ ఎమోషన్స్ ని నిరంతరం అణచిపెట్టడం ఆరోగ్యకరమైన మార్గం కాదు. కొన్నిసార్లు చిన్న సంఘటనకే ఎక్కువగా ఏడుస్తున్నట్లు అనిపించినా, దాని వెనుక చాలా కాలంగా పేరుకుపోయిన బాధ, అలసట లేదా నిరాశ ఉండవచ్చు.
మన బాధను ఎవరైనా నిజంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు
ఏడుపు దుఃఖాన్ని బయటపెట్టడానికి మాత్రమే కాదు, మన బాధను తీర్పు చెప్పకుండా విని, అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి కన్నీళ్లు రావచ్చు. ఏడుపు వచ్చినప్పుడు దాన్ని వెంటనే ఆపేయడం కంటే, ఆ కన్నీళ్ల వెనుక ఉన్న భావనను అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం ఇవ్వడం మంచిది.
తీవ్రమైన ఆనందం, లేదా భావోద్వేగానికి గురైనప్పుడు
“ఏడుపు అంటే బాధలోనే వస్తుంది” అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూసిన విజయం సాధించినప్పుడు, ప్రియమైన వ్యక్తిని చాలా కాలం తర్వాత కలిసినప్పుడు, పిల్లల విజయాన్ని చూసినప్పుడు లేదా ఒక అందమైన దృశ్యం, సంగీతం, సంఘటన మనసును లోతుగా తాకినప్పుడు కూడా కన్నీళ్లు రావచ్చు.