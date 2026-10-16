ఒక్క ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కూడా లేని దేశం.. మరి వాహనాలను ఎలా నియంత్రిస్తారో తెలుసా?
Facts: సాధారణంగా ఏ దేశంలో చూసినా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే కూడళ్లలో వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రించేందుకు వీటిని ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఒక దేశంలో మాత్రం ఒక్క ట్రాఫిక్ లైట్ కూడా కనిపించదు. ఇంతకా దేశం ఏదంటే?
రాజధానిలోనూ కనిపించని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్
భూటాన్ ప్రపంచంలో ప్రకృతి అందాలకు పేరుగాంచిన దేశం. ఇక్కడి రోడ్లపై ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కనిపించకపోవడం మరో ప్రత్యేకత. దేశ రాజధాని థింపూలో కూడా ట్రాఫిక్ లైట్లు లేకుండానే వాహనాల రాకపోకలు సాగుతాయి. సాధారణంగా ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ భూటాన్లో మాత్రం వాటికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులను అనుసరిస్తారు. దీంతో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లేకపోవడం అక్కడి ప్రజలకు అలవాటుగా మారింది.
ట్రాఫిక్ పోలీసుల చేతి సంజ్ఞలతో నియంత్రణ
భూటాన్లో రద్దీగా ఉండే కూడళ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రిస్తారు. చేతి సంజ్ఞల ద్వారా ఏ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఆగాలి, ఏ వైపు వాహనాలు ముందుకు వెళ్లాలనే విషయాలను సూచిస్తారు. వాహనదారులు కూడా పోలీసుల సూచనలను పాటిస్తూ ముందుకు సాగుతారు. దీంతో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అవసరం లేకుండానే వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరిస్తారు.
ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఏర్పాటు చేసినా.. తొలగించాల్సి వచ్చింది
భూటాన్లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి గతంలో ప్రయత్నించారు. 1990వ దశకంలో రాజధాని థింపూలో కొంతకాలం పాటు ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే దానిపై ప్రజల నుంచి అసంతృప్తి వ్యక్తమైంది. దీంతో ప్రభుత్వం ఆ సిగ్నల్ను తొలగించి, మళ్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసుల ద్వారా వాహనాలను నియంత్రించే పద్ధతిని కొనసాగించింది. అప్పటి నుంచి చేతి సంజ్ఞల ద్వారా ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడం అక్కడి ప్రత్యేకతగా నిలిచింది.
క్రమశిక్షణతో పాటు రోడ్ల నిర్మాణం కూడా కీలకం
భూటాన్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తక్కువగా ఉండటానికి వాహనదారుల క్రమశిక్షణ కూడా ఒక కారణం. అక్కడి డ్రైవర్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించడంతో పాటు, పాదచారులు రోడ్డు దాటేటప్పుడు వారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అనవసరంగా హారన్లు మోగించడాన్ని కూడా మంచిపద్ధతిగా చూడరు. మరోవైపు, భూటాన్లోని కొండ ప్రాంతాలు, రహదారుల స్వభావం కారణంగా వాహనాలు సాధారణంగా తక్కువ వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. రహదారులపై రద్దీని తగ్గించేలా కూడళ్లు, రౌండ్అబౌట్లు ఉండటం కూడా వాహనాల రాకపోకలకు తోడ్పడుతుంది.
తక్కువ వాహనాలు.. పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం
భూటాన్ పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఆ దేశంలో వాహనాల సంఖ్య, వాటి వినియోగం వంటి అంశాలు ట్రాఫిక్ పరిస్థితులపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇతర రద్దీ నగరాలతో పోలిస్తే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడం సులభమవుతుంది. ట్రాఫిక్ లైట్లపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, పోలీసుల పర్యవేక్షణ, ప్రజల క్రమశిక్షణ, సరైన రహదారి నిర్వహణ ద్వారా రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరిస్తారు. అయితే ట్రాఫిక్ రద్దీ పూర్తిగా ఉండదని చెప్పలేం. మొత్తంగా చూస్తే, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఒక్కటే కాకుండా ప్రజల సహకారం, క్రమశిక్షణ కూడా ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో ఎంత ముఖ్యమో భూటాన్ ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.