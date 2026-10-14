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- డీమార్ట్లు, మెట్రోలే కాదు.. హైదరాబాద్లో తక్కువ ధరలకు సరుకులు దొరికే మార్కెట్లు ఇవే
డీమార్ట్లు, మెట్రోలే కాదు.. హైదరాబాద్లో తక్కువ ధరలకు సరుకులు దొరికే మార్కెట్లు ఇవే
Hyderabad: హైదరాబాద్లో నెలవారీ సరుకులు కొనాలంటే చాలామంది ముందుగా డీమార్ట్, మెట్రో వంటి సూపర్మార్కెట్లకు వెళ్తుంటారు. అయితే వీటికంటే తక్కువ ధరకు సరుకులు లభించే మార్కెట్లు నగరంలో ఎన్నో ఉన్నాయని మీకు తెలుసా.?
బియ్యం, పప్పులు, మసాలా దినుసులకు ఈ మార్కెట్లు బెస్ట్
నెలవారీ ఇంటి సరుకుల్లో బియ్యం, పప్పులు, పసుపు, కారం, చింతపండు వంటి వాటికే ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. వీటిని సూపర్మార్కెట్లలో చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లలో కొనడం కంటే, అవసరాన్ని బట్టి టోకు దుకాణాల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తే డబ్బు ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
మలక్పేట మార్కెట్: బియ్యం, పప్పు దినుసులు, పసుపు, చింతపండు, ఎండుమిర్చి, ఉల్లిపాయలు, అల్లం, వెల్లుల్లి వంటి వస్తువుల కోసం మలక్పేట మార్కెట్ను పరిశీలించవచ్చు. ఇంటి అవసరాలతో పాటు హోటళ్లు, భోజనశాలలకు అవసరమైన సరుకులను కొనుగోలు చేసేవారికి ఈ ప్రాంతం బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు.
మహారాజ్గంజ్, ముక్త్యార్గంజ్: వివిధ రకాల పప్పులు, ఇతర కిరాణా వస్తువుల కోసం ఈ ప్రాంతాల్లోని టోకు దుకాణాలను సంప్రదించవచ్చు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ దుకాణాల్లో ధరలు తెలుసుకుని కొనుగోలు చేస్తే మంచి ధరకు సరుకులు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
గౌలీపురాలోని దాల్ మిల్లులు: పప్పులను ఎక్కువ మొత్తంలో కొనాలనుకునేవారు ఈ ప్రాంతంలోని దాల్ మిల్లులు, టోకు వ్యాపారుల వద్ద ధరలు తెలుసుకోవచ్చు.
బేగంబజార్: మసాలా దినుసులు, డ్రైఫ్రూట్స్, వంటింటి సామగ్రి, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, స్టీలు, ఇత్తడి, రాగి, అల్యూమినియం పాత్రలు వంటి అనేక రకాల వస్తువులకు ఈ మార్కెట్ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇంటి అవసరాలతో పాటు వ్యాపార అవసరాల కోసం కొనుగోలు చేసేవారికి కూడా ఇక్కడ అనేక దుకాణాలు కనిపిస్తాయి.
బట్టలు, చెప్పులు, బ్యాగులు.. తక్కువ ధరలకు ఎక్కడ కొనాలి?
బట్టలు, చెప్పులు, బ్యాగులు, ఇంటి అలంకరణ వస్తువులు కొనుగోలు చేసేవారికి హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల్లో అనేక టోకు మార్కెట్లు ఉన్నాయి. ఒకేసారి ఎక్కువ వస్తువులు కొనేవారికి, చిన్న వ్యాపారాలు నిర్వహించేవారికి ఈ మార్కెట్లు ఉపయోగపడవచ్చు.
పత్థర్ఘట్టి: రెడీమేడ్ దుస్తులు, హోజరీ వస్తువులు, చీరలు, సూటింగ్, షర్టింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ వంటి వాటి కోసం ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించవచ్చు. చెప్పులు, షూస్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు సమీపంలోని చత్తా బజార్ ప్రాంతాన్ని కూడా పరిశీలించవచ్చు.
టొబాకో బజార్, సికింద్రాబాద్: చీరలు, చేనేత వస్త్రాలు, దోతులు, లుంగీలు, బెడ్షీట్లు, తువ్వాళ్లు, దుస్తులకు సంబంధించిన ఇతర వస్తువుల కోసం ఇక్కడి వ్యాపారులను సంప్రదించవచ్చు. కొన్ని వస్త్ర మిల్లుల డీలర్లు, స్టాకిస్టుల దుకాణాలు కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాయి.
బేగంబజార్: పర్సులు, బ్యాగులు, ఎంబ్రాయిడరీ సామగ్రి, మేకప్ వస్తువులు, బొమ్మలు, ప్లాస్టిక్ సామగ్రి వంటి వాటి కోసం ఈ మార్కెట్లో వివిధ రకాల దుకాణాలు ఉన్నాయి.
గోషామహల్ నుంచి మహారాజ్గంజ్ మార్గం: మట్టిగాజులు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఈ ప్రాంతంలోని దుకాణాలను పరిశీలించవచ్చు.
జగదీశ్ మార్కెట్, ఆబిడ్స్: సెల్ఫోన్ యాక్సెసరీలు, మొబైల్కు సంబంధించిన చిన్న చిన్న ఉపకరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ మార్కెట్ ఉపయోగపడుతుంది.
ఇక్కడ కూడా దుకాణాల మధ్య ధరల్లో వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఒకే వస్తువును రెండు మూడు దుకాణాల్లో చూసిన తర్వాత కొనుగోలు చేయడం మంచిది.
ఎలక్ట్రానిక్స్ నుంచి ఇంటి నిర్మాణ సామగ్రి వరకు..
ఇంటి నిర్మాణం, మరమ్మతులు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, వ్యాపార అవసరాలకు సంబంధించిన సామగ్రి కొనుగోలు చేసేవారు కూడా హైదరాబాద్లోని ప్రత్యేక మార్కెట్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
గుజరాతీగల్లీ, పార్క్లేన్: ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, టీవీలకు సంబంధించిన ఉపకరణాలు, కంప్యూటర్ యాక్సెసరీల కోసం ఈ ప్రాంతాల్లోని దుకాణాలను పరిశీలించవచ్చు. అబిడ్స్, కోఠీ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ వస్తువులు లభిస్తాయి.
ట్రూప్ బజార్: ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు, వైరింగ్ సామగ్రి, శానిటరీ వస్తువుల కోసం ఇక్కడి దుకాణాల్లో ధరలు తెలుసుకోవచ్చు.
తూర్పు బజార్, కింగ్స్వే: శానిటరీ వేర్, టైల్స్ వంటి ఇంటి నిర్మాణానికి అవసరమైన వస్తువుల కోసం ఈ ప్రాంతాలను పరిశీలించవచ్చు.
రాణీగంజ్: పెయింట్లు, హార్డ్వేర్, టార్పాలిన్లు, నీటి పంపులు, పంపుసెట్లు, స్టీల్ షీట్లు, రాడ్లు వంటి వస్తువుల కోసం ఈ ప్రాంతంలో అనేక వ్యాపార సంస్థలు ఉన్నాయి.
గోషామహల్: ప్లైవుడ్, గ్లాస్, డెకరేటివ్ లామినేట్ షీట్లు, పీవీసీ తలుపులు, కిటికీల కోసం ఇక్కడి దుకాణాల్లో ధరలు పోల్చుకోవచ్చు.
అశోక్ బజార్, అక్బర్జా బజార్: డిస్పోజబుల్ ప్లేట్లు, గ్లాసులు, టిష్యూ రోల్స్, పేపర్ న్యాప్కిన్లు, ప్యాకేజింగ్కు ఉపయోగించే వస్తువులు, పీవీసీ షీట్లు వంటి వాటి కోసం ఈ ప్రాంతాలను పరిశీలించవచ్చు.
తిలక్ రోడ్, బొగ్గులకుంట: ఫినాయిల్, హౌస్కీపింగ్ ఉత్పత్తులు, శుభ్రతకు ఉపయోగించే కొన్ని రకాల ద్రవాలు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు సంబంధించిన రసాయనాల కోసం ఇక్కడి సరఫరాదారులను సంప్రదించవచ్చు.
స్టేషనరీ నుంచి మెడికల్ వస్తువుల వరకు..
ఇంటి అవసరాలే కాకుండా కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు, దుకాణాలు, ఇతర వ్యాపారాల కోసం సరుకులు కొనుగోలు చేసేవారికి కూడా ప్రత్యేక టోకు మార్కెట్లు ఉపయోగపడతాయి.
మహారాజ్గంజ్: స్టేషనరీ వస్తువుల కోసం ఈ ప్రాంతంలోని దుకాణాల్లో ధరలు తెలుసుకోవచ్చు.
ఇందర్బాగ్, సుల్తాన్బజార్: మెడికల్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఉత్పత్తుల కోసం సంబంధిత లైసెన్స్ కలిగిన సరఫరాదారులను సంప్రదించవచ్చు. మందులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గడువు తేదీ, తయారీదారు, నిల్వ పరిస్థితులు, బిల్లు వంటి వివరాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.
చేపలు, పండ్లు, పూలు.. టోకు కొనుగోళ్లకు ప్రత్యేక మార్కెట్లు
రోజువారీ ఆహార పదార్థాలు, పండ్లు, పూలు కొనుగోలు చేసేవారికి హైదరాబాద్లో కొన్ని ప్రత్యేక మార్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార అవసరాల కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేసేవారు ఈ ప్రాంతాల్లో ధరలను పోల్చుకోవచ్చు.
ఫీల్ ఖానా: చేపలు, ఎండు చేపలు వంటి వాటి కోసం ఈ ప్రాంతంలోని మార్కెట్లను పరిశీలించవచ్చు.
రాంనగర్: చేపల కొనుగోళ్ల కోసం స్థానికంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతాల్లో రాంనగర్ ఒకటి.
గడ్డి అన్నారం, ఎల్బీ నగర్: వివిధ రకాల పండ్లను ఎక్కువ మొత్తంలో కొనాలనుకునేవారు ఈ ప్రాంతాల్లోని పండ్ల మార్కెట్లను పరిశీలించవచ్చు. పండ్ల దుకాణాలు నిర్వహించేవారికి, జ్యూస్ సెంటర్లకు, ఫంక్షన్ల కోసం పండ్లు కొనేవారికి ఇవి ఉపయోగపడవచ్చు.
ఖేలా మండీ, నయాపూల్ పరిసరాలు: అరటిపండ్ల టోకు కొనుగోళ్ల కోసం ఈ ప్రాంతాల్లోని వ్యాపారుల వద్ద ధరలు తెలుసుకోవచ్చు.
గుడిమల్కాపూర్, మెహదీపట్నం: పూల కొనుగోళ్ల కోసం ఈ ప్రాంతాల్లోని మార్కెట్లను సందర్శించవచ్చు. పూజలు, వేడుకలు, వివాహాలు, పూల వ్యాపారాల కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో పూలు అవసరమైనవారు ధరలను పోల్చుకోవడం మంచిది.
పాన్ మండీ, ఘోషామహల్ పరిసరాలు: తమలపాకుల కొనుగోళ్ల కోసం ఈ ప్రాంతాల్లోని వ్యాపారులను సంప్రదించవచ్చు.
ఈ మార్కెట్లలో ధరలు రోజువారీ సరఫరా, సీజన్, నాణ్యతను బట్టి మారుతుంటాయి. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు ధరలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
అయితే టోకు మార్కెట్కు వెళ్లినంత మాత్రాన ప్రతి వస్తువు డీమార్ట్ లేదా మెట్రో కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తుందని భావించకూడదు. కొన్ని వస్తువులకు మాత్రమే మంచి ధరలు ఉండవచ్చు. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే టోకు దుకాణం ధరతో పాటు డీమార్ట్, మెట్రో, స్థానిక కిరాణా దుకాణాల్లోని ధరలను కూడా పరిశీలించండి.