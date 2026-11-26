12 నెలలు కాదు, ఈ దేశంలో ఏడాదికి 13 నెలలు.. అసలు కారణం ఏంటంటే?
Unique Countries: ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం సాధారణంగా 12 నెలల క్యాలెండర్ను అనుసరిస్తుంది. కానీ ఓ దేశంలో మాత్రం ఏడాదికి 13 నెలలు ఉంటాయి. అక్కడ కొత్త సంవత్సరం కూడా జనవరిలో కాకుండా సెప్టెంబర్లో ప్రారంభమవుతుంది. ఇంతకా దేశం ఏదంటే.?
ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకమైన దేశం ఇథియోపియా
ఆఫ్రికా ఖండంలోని ఇథియోపియా ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల కంటే భిన్నమైన సంప్రదాయాలను పాటిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడి క్యాలెండర్ విధానం చాలా ప్రత్యేకం. ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ను అనుసరిస్తుంటే.. ఇథియోపియా మాత్రం పురాతన గీజ్ (Ge'ez) క్యాలెండర్ను ఇప్పటికీ ఉపయోగిస్తోంది. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇథియోపియా ప్రపంచ దేశాల కంటే సుమారు 7 నుంచి 8 సంవత్సరాలు వెనుకబడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల్లో 2026 సంవత్సరం కొనసాగుతుండగా.. ఇథియోపియాలో 2019 సంవత్సరం నడుస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం యేసు క్రీస్తు జనన సంవత్సరాన్ని లెక్కించే విధానంలో ఉన్న వ్యత్యాసమే.
ఏడాదికి 12 కాదు.. 13 నెలలు
ఇథియోపియా క్యాలెండర్లో మొత్తం 13 నెలలు ఉంటాయి. ఇందులో మొదటి 12 నెలలకు ఒక్కొక్కటి 30 రోజుల చొప్పున ఉంటాయి. చివరిగా వచ్చే 13వ నెలను 'పగుమే' (Pagume) అంటారు. ఈ నెలలో సాధారణ సంవత్సరంలో 5 రోజులు ఉంటాయి. లీప్ ఇయర్లో 6 రోజులు ఉంటాయి. ఈ విధంగా మొత్తం 365 లేదా 366 రోజులుగా ఏడాది పూర్తవుతుంది. మిగతా ప్రపంచ దేశాల్లో 12 నెలలతో ఏడాది ముగిస్తే.. ఇథియోపియాలో మాత్రం అదనంగా మరో నెల ఉంటుంది. ఈ ప్రత్యేక క్యాలెండర్ విధానం శతాబ్దాలుగా అక్కడి ప్రజల జీవితాల్లో భాగంగా కొనసాగుతోంది.
సెప్టెంబర్లోనే ఇక్కడ కొత్త సంవత్సరం
ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల్లో జనవరి 1న కొత్త సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకుంటారు. కానీ ఇథియోపియాలో మాత్రం సెప్టెంబర్లో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడ నూతన సంవత్సర వేడుకలను 'ఎంకుటటాష్' (Enkutatash) అని పిలుస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 11న ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. లీప్ ఇయర్లో సెప్టెంబర్ 12న కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు కొత్త దుస్తులు ధరించి, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వేడుకలు జరుపుకుంటారు. ఇక క్రిస్మస్ వేడుకలు కూడా ప్రపంచ దేశాల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ జనవరి 7న క్రిస్మస్ జరుపుకుంటారు. దీనిని 'గెన్నా' (Genna) అని పిలుస్తారు. ఇథియోపియన్ ఆర్థడాక్స్ చర్చి సంప్రదాయాల ప్రకారం ఈ తేదీని పాటిస్తారు.
ఇక్కడ సమయం కూడా భిన్నమే
ఇథియోపియాలో క్యాలెండర్ మాత్రమే కాదు.. సమయాన్ని లెక్కించే విధానం కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల్లో అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు కొత్త రోజు ప్రారంభమవుతుంది. కానీ ఇథియోపియాలో మాత్రం ఉదయం 6 గంటల నుంచి రోజును లెక్కిస్తారు. అక్కడి స్థానిక సమయ విధానం ప్రకారం ఉదయం 6 గంటలను 12 గంటలుగా పరిగణిస్తారు. అలాగే మధ్యాహ్నం 12 గంటలను స్థానిక గడియారంలో 6 గంటలుగా లెక్కిస్తారు. దీంతో అంతర్జాతీయ సమయ విధానంతో పోలిస్తే అక్కడి గడియారంలో ఆరు గంటల వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. అయితే అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు, వ్యాపారాలు, అధికారిక అవసరాల కోసం గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్తో పాటు అంతర్జాతీయ సమయ విధానాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తారు.
వలస పాలనకు లొంగని దేశం.. ఎన్నో ప్రత్యేకతలు
ఇథియోపియా ప్రత్యేకతలు కేవలం క్యాలెండర్, సమయ విధానాలకే పరిమితం కావు. ఆఫ్రికా చరిత్రలో యూరోపియన్ వలస పాలనకు పూర్తిగా లొంగని దేశంగా ఇథియోపియాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇటలీ ఆక్రమణకు గురైనప్పటికీ, ఎక్కువ కాలం స్వతంత్ర దేశంగానే తన ఉనికిని కొనసాగించింది. ఇక్కడ పురాతన చరిత్ర, విభిన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొండలను తొలిచి నిర్మించిన పురాతన చర్చిలు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి.
ఇక ఇథియోపియాలో రోజువారీ జీవితంలో పండుగలు, వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు, సంప్రదాయ వేడుకల కోసం స్థానిక గీజ్ క్యాలెండర్ను ఉపయోగిస్తారు. అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలు, ప్రయాణాలు, అధికారిక రికార్డుల కోసం గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ను అనుసరిస్తారు. ఇలా రెండు క్యాలెండర్లను ఉపయోగిస్తూ 2026లోనూ తమ ప్రత్యేక సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తున్నారు.