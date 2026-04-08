Fact: లారీల వెనకాల రంగురంగుల బట్టలు ఎందుకు కడతారో తెలుసా.? అసలు కారణం ఇదే..
Fact: భారతదేశంలో రోడ్లపై ట్రక్కులు, లారీలపై రంగురంగుల పెయింటింగ్స్, స్లోగన్స్తో పాటు కొన్ని బట్టల ముక్కలు కనిపిస్తుంటాయి. అసలు ఇవి ఎందుకనే సందేహం మనలో చాలా మందికి వచ్చే ఉంటుంది. కానీ దీని వెనకాల ఒక శాస్త్రీయ కారణం ఉందని తెలుసా.?
ట్రక్కులపై కట్టే బట్టల అసలు ఉద్దేశం
చాలా లారీల వెనుక భాగంలో ఎరుపు రంగు బట్ట కట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఇదేదో డెకరేషన్ కోసం కట్టారని అనుకుంటాం. కానీ వీటిని ప్రధానంగా రోడ్డు భద్రత కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు నిర్మాణ పనుల్లో ఉపయోగించే పొడవైన ఇనుప రాడ్లు లారీ నుంచి బయటకు ఉంటాయి. ఆ రాడ్ల చివర ఒక వస్త్రం కట్టడం ద్వారా వెనుక వచ్చే వాహనాలకు అక్కడ వరకే లోడ్ ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అలాగే చీకట్లో లారీకి ఉన్న బట్టలు గాలికి ఊగుతుండడం వల్ల వెనకాల వస్తున్న వాహనదారులకు లారీ ఉనికి తెలుస్తుంది. దాంతో వెనుక వాహనాలు సరైన దూరం పాటించి ప్రమాదాలను నివారించగలుగుతాయి.
భారతదేశంలో ట్రక్ ఆర్ట్ ప్రత్యేకత
భారతదేశం రంగుల దేశం అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, పండుగలు, దుస్తులు, భవనాలు అన్నింటిలోనూ రంగులు ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ రంగుల సంస్కృతిని రోడ్లపై నడిచే ట్రక్కులు కూడా కనిపిస్తాయి. అందుకే భారతీయ ట్రక్కులను చాలామంది “మూవింగ్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలు” అని కూడా అంటారు. ట్రక్కులపై కనిపించే పెయింటింగ్స్, నినాదాలు, దేవతల చిత్రాలు, పక్షుల బొమ్మలు అన్ని డ్రైవర్ల భావాలను ప్రతిబింబిస్తాయి.
ట్రక్కులపై కనిపించే డిజైన్లు
ట్రక్కుల ముందు భాగంలో సాధారణంగా “Goods Carrier”, “National Permit” వంటి పదాలు రాసి ఉంటాయి. తయారీ సంస్థ పేరు కూడా మధ్యలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని ట్రక్కుల హెడ్లైట్లను కళ్లలా పెయింట్ చేస్తారు. వాటికి కనుబొమ్మలు, కాజల్ వంటి అలంకరణలు కూడా వేసి ప్రత్యేకంగా కనిపించేలా చేస్తారు. ట్రక్కుల వెనుక భాగంలో సాధారణంగా రాసే పదాలు రోడ్డు భద్రత కోసం ఇతర డ్రైవర్లకు సూచనలుగా ఉంటాయి.
ట్రక్కును ఇంటిలా భావించే డ్రైవర్లు
ట్రక్ డ్రైవర్లు ఎక్కువ సమయం రోడ్డుపైనే గడుపుతారు. చాలా రోజుల పాటు కుటుంబం నుంచి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అందుకే వారు తమ ట్రక్కును ఇంటి లాంటి స్థలంగా భావిస్తారు. ట్రక్కు క్యాబిన్ లోపల దేవతల చిత్రాలు, అలంకరణలు, రంగురంగుల లైట్లు, చిన్న షోపీస్లు ఉంచుతారు. డ్రైవర్ల అభిప్రాయం ప్రకారం ట్రక్కు వారి జీవనాధారం. అందుకే దాన్ని అందంగా అలంకరించడం తమ బాధ్యతగా భావిస్తారు.
ట్రక్ ఆర్ట్లోని సంస్కృతి, నమ్మకాలు
ట్రక్కులపై కనిపించే చిత్రాలు కేవలం అలంకరణ మాత్రమే కాదు. వాటిలో కొన్ని విశ్వాసాలు, సంప్రదాయాలు కూడా దాగి ఉంటాయి. చాలా ట్రక్కులపై దేవతల చిత్రాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి ప్రయాణంలో రక్షణ కల్పిస్తాయని డ్రైవర్లు నమ్ముతారు. కొన్నిసార్లు నిమ్మకాయ–మిర్చి కట్టలు లేదా నల్ల దారం కూడా కడతారు. ఇది చెడు దృష్టి దూరం అవుతుందని భావిస్తారు. అలాగే గద్ద వంటి కొన్ని పక్షుల చిత్రాలను కూడా వేసుకుంటారు. ఇవి వేగం, చురుకుదనాన్ని సూచిస్తాయి.