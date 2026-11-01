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- Saree Business: ఇక్కడ చీరలు రూ.30 నుంచి మొదలు, చీరల బిజినెస్ ప్రారంభించాలంటే ఈ హోల్సేల్ మార్కెట్కు వెళ్లండి
Saree Business: ఇక్కడ చీరలు రూ.30 నుంచి మొదలు, చీరల బిజినెస్ ప్రారంభించాలంటే ఈ హోల్సేల్ మార్కెట్కు వెళ్లండి
Saree Business: చీరల బిజినెస్ పెట్టాలనుకునేవారు ఎక్కడ చీరలహోల్ సేల్ మార్కెట్ ఉందో అని వెతుకుతూ ఉంటారు. గుజరాత్ లోని సూరత్లో చీరలు రూ.30 నుంచి మొదలవుతాయి. 30 రూపాయల చీరలు రూ.150 కి అమ్ముకోవచ్చు.
చీరల వ్యాపారానికి హోల్ సేల్ మార్కెట్
చీరల వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి గుజరాత్లోని సూరత్ నగరం భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద కేంద్రంగా నిలుస్తుంది. చిన్న వ్యాపారులు, ఆన్లైన్ విక్రేతలు లేదా ఇంటి వద్ద నుంచే వ్యాపారం చేసే మహిళలకు ఇక్కడి హోల్సేల్ మార్కెట్లు అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తాయి. సూరత్ టెక్స్టైల్ మార్కెట్, న్యూ టెక్స్టైల్ మార్కెట్ లలో సింథటిక్, ప్రింటెడ్ మరియు పార్టీ వేర్ చీరలు విస్తృతంగా లభిస్తాయి. రింగ్ రోడ్ మార్కెట్ రోజువారీ వాడే చీరలు, తక్కువ బడ్జెట్ రకాలకు ప్రసిద్ధి చెందగా, మిలీనియం మార్కెట్ సరికొత్త ట్రెండీ డిజైన్లకు, ఆన్లైన్ అమ్మకాలకు అవసరమైన ఫ్యాన్సీ చీరలకు కేంద్రంగా ఉంది. ఈ మార్కెట్లలో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు నాణ్యత, ధరలను బేరీజు వేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.
ఒక చీర రూ.30 మాత్రమే
కేవలం 30 నుంచి 50 రూపాయల అతి తక్కువ ప్రారంభ ధరతో చీరలు కావాలనుకునే వారికి సూరత్ రింగ్ రోడ్ పరిసరాల్లోని కొన్ని ప్రత్యేక మార్కెట్లు సరైన చిరునామా. ముఖ్యంగా రాధా రామన్ టెక్స్టైల్ మార్కెట్, అవధ్ టెక్స్టైల్ మార్కెట్, మరియు బేగంపురా ప్రాంతంలోని కట్ పీస్ లేదా లాట్-షాట్ మార్కెట్లలో ఈ చీరలు లభిస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా మిల్లుల నుంచి వచ్చే మిగులు స్టాక్, ప్రింటింగ్ లోపాలు లేని చిన్న సైజు కట్ పీసులు, లేదా రోడ్ సైడ్ మార్కెట్లు, ఉచిత పంపిణీలకు వాడే సింథటిక్ చీరలు. ఇంత తక్కువ ధరకు కొనేటప్పుడు ప్రతి చీరను స్వయంగా తనిఖీ చేయడం తప్పనిసరి, ఎందుకంటే చాలా దుకాణాల్లో ఈ రకాలను బండిల్స్ లేదా లాట్ రూపంలో మాత్రమే అమ్ముతారు.
కొత్త వ్యాపారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
సూరత్ వెళ్లి సరుకు కొనుగోలు చేసే కొత్త వ్యాపారులు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. మార్కెట్లోకి వెళ్లగానే మొదట కనిపించే దుకాణంలోనే సరుకు తీసుకోకుండా నాలుగైదు దుకాణాలు తిరిగి డిజైన్లు, రేట్లను పోల్చి చూడాలి. ఒకే డిజైన్లో కనీసం ఎన్ని చీరలు కొనాలి, వేర్వేరు రంగులు కలిపి బండిల్ ఇస్తారా అనే మినిమమ్ ఆర్డర్ వివరాలు ముందే తెలుసుకోవాలి. సరుకు కొన్న తర్వాత పక్కా బిల్లింగ్ వ్యవస్థ, జీఎస్టీ పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు ఎంత పడతాయో స్పష్టత తెచ్చుకోవాలి. స్థానిక కస్టమర్ల అభిరుచికి సరిపోయే ఫ్యాబ్రిక్ ఎంచుకుంటే తక్కువ పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టి మంచి లాభాలు పొందవచ్చు.