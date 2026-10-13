ఐరన్ చేసేప్పుడు దుస్తులపై నీళ్లు ఎందుకు చల్లుతారు.? దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటంటే.?
Dress Ironing: దుస్తులు ఉతికిన తర్వాత వాటిపై ముడతలు పడటం సహజం. వాటిని చక్కగా, అందంగా మార్చేందుకు ఇస్త్రీ చేస్తుంటాం. అయితే ఇస్త్రీ చేసేటప్పుడు చాలామంది బట్టలపై కొద్దిగా నీళ్లు చల్లడం గమనించే ఉంటారు. ఇంతకీ ఇలా ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా.?
దుస్తులపై ముడతలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి?
మన దుస్తులు వివిధ రకాల నారలతో తయారవుతాయి. కాటన్, లినెన్ వంటి సహజ నారలు తేమను పీల్చుకునే లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. బట్టలను ఉతికినప్పుడు, ఆరబెట్టినప్పుడు లేదా మడతపెట్టి ఉంచినప్పుడు వాటిలోని నారలు ఒక నిర్దిష్ట ఆకారంలో స్థిరపడతాయి. దీంతో బట్టలపై ముడతలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా దుస్తులు పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత ఈ ముడతలను తొలగించడం కొంత కష్టంగా మారుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో కొద్దిగా నీటిని చల్లడం వల్ల నారల్లో తేమ చేరుతుంది. ఆ తేమ నారలను కొంతవరకు వదులుగా మార్చి, ఇస్త్రీతో ముడతలను సులభంగా తొలగించేందుకు సహాయపడుతుంది.
నీళ్లు చల్లితే ముడతలు ఎలా తొలగిపోతాయి?
దీని వెనుక ప్రధానంగా నీరు, వేడి, బట్టల నారల మధ్య జరిగే మార్పులు ఉంటాయి. బట్టలపై నీటిని చల్లినప్పుడు నారలు ఆ తేమను పీల్చుకుంటాయి. అనంతరం వేడిగా ఉన్న ఇస్త్రీ పెట్టెను బట్టపై కదిలించినప్పుడు వేడి కారణంగా నారల్లోని తేమ ప్రభావం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల నారలు తాత్కాలికంగా మరింత సులభంగా వంగే స్థితికి వస్తాయి. ఇస్త్రీ పెట్టె ఒత్తిడితో దుస్తుల ఉపరితలం చదునుగా మారుతుంది. ఆ సమయంలో దుస్తులను సరిచేసి ఇస్త్రీ చేయడం వల్ల ముడతలు తొలగి, దుస్తులు చక్కగా కనిపిస్తాయి. అందుకే పూర్తిగా పొడిగా ఉన్న దుస్తులతో పోలిస్తే, తగినంత తేమ ఉన్న బట్టలను ఇస్త్రీ చేయడం చాలాసార్లు సులభంగా ఉంటుంది.
నీరు వేడితో ఆవిరిగా మారడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి?
ఇస్త్రీ చేసేటప్పుడు నీటిని ఉపయోగించడం వెనుక మరో ముఖ్యమైన శాస్త్రీయ కారణం ఆవిరి ఏర్పడటం. వేడిగా ఉన్న ఇస్త్రీ పెట్టె దుస్తులపై ఉన్న నీటిని వేగంగా వేడి చేస్తుంది. పరిస్థితులను బట్టి ఆ నీటిలో కొంత భాగం ఆవిరిగా మారుతుంది. ఈ వేడి, తేమ కలయిక బట్టల నారలను సులభంగా సరిచేయడానికి తోడ్పడుతుంది. ఆధునిక స్టీమ్ ఐరన్లలో ఇదే సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. వాటిలో నీటిని నింపితే, ఇస్త్రీ చేసే సమయంలో ఆవిరిని విడుదల చేయవచ్చు. దీంతో ప్రత్యేకంగా నీళ్లు చల్లాల్సిన అవసరం చాలాసార్లు ఉండదు. అయితే సాధారణ ఇస్త్రీ పెట్టెతో నీళ్లు చల్లినప్పుడు, అవన్నీ ఆవిరిగా మారకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ బట్టల్లో తేమ ఉండటం ముడతలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
దుస్తులు కాలిపోకుండా రక్షిస్తాయా?
దుస్తులపై నీళ్లు చల్లడం వల్ల అవి తప్పకుండా కాలిపోకుండా ఉంటాయని భావించడం పూర్తిగా సరైనది కాదు. నీటి తేమ బట్టలను ఇస్త్రీ చేయడానికి సులభతరం చేస్తుంది. అయితే ఇస్త్రీ పెట్టె ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటే లేదా దానిని ఒకే చోట ఎక్కువసేపు ఉంచితే బట్టలు పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సిల్క్, పాలిస్టర్ వంటి సున్నితమైన వస్త్రాలు అధిక వేడికి త్వరగా దెబ్బతినవచ్చు. అందువల్ల బట్టలపై నీళ్లు చల్లడం కంటే, వాటి రకానికి తగిన ఉష్ణోగ్రతను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కాటన్ దుస్తులకు సాధారణంగా ఎక్కువ వేడి అవసరమవుతుంది. సింథటిక్ దుస్తులకు తక్కువ వేడి సరిపోవచ్చు. దుస్తులపై ఉన్న సంరక్షణ సూచనలను పరిశీలించి ఇస్త్రీ చేయడం ఉత్తమం.
ఏ దుస్తులకు నీళ్లు చల్లాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
అన్ని రకాల దుస్తులకు ఒకే పద్ధతిలో ఇస్త్రీ చేయకూడదు. కాటన్, లినెన్ దుస్తులపై కొద్దిగా నీటిని చల్లడం వల్ల ముడతలు తొలగించడం సులభమవుతుంది. షర్టులు, ప్యాంట్లను ఇస్త్రీ చేసేటప్పుడు బట్టను సరిచేసి, అవసరమైన చోట మాత్రమే తేమను ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. సిల్క్, పాలిస్టర్ వంటి సున్నితమైన దుస్తులకు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను ఎంచుకోవాలి. వాటిపై నేరుగా నీళ్లు చల్లడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో నీటి మరకలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి దుస్తులను లోపలి వైపు నుంచి ఇస్త్రీ చేయడం లేదా పలుచని కాటన్ వస్త్రాన్ని మధ్యలో ఉంచడం మంచిది. అలాగే నీటిని అధికంగా చల్లకుండా చూసుకోవాలి. బట్టలకు తగిన వేడి, సరైన తేమ, ఇస్త్రీ పెట్టె ఒత్తిడి కలిసినప్పుడే దుస్తులు చక్కగా తయారవుతాయి.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. బట్టలపై నీళ్లు చల్లడం అనేది కేవలం ఒక అలవాటు మాత్రమే కాదు. నీటి తేమ, వేడి, ఆవిరి ప్రభావంతో బట్టల నారలను సులభంగా సరిచేయవచ్చనే శాస్త్రీయ సూత్రంపై ఆధారపడిన పద్ధతి. అయితే దుస్తుల రకాన్ని బట్టి నీటిని, ఉష్ణోగ్రతను సరిగ్గా ఉపయోగిస్తేనే దుస్తులకు మంచి ఫినిషింగ్ రావడంతో పాటు అవి పాడవకుండా ఉంటాయి.