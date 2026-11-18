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- Beautiful Village: మన దేశంలో అందమైన గ్రామం.. నది, సరస్సు, సముద్రం కలిసే ఏకైక గ్రామం ఇది..!
Beautiful Village: మన దేశంలో అందమైన గ్రామం.. నది, సరస్సు, సముద్రం కలిసే ఏకైక గ్రామం ఇది..!
Beautiful Village: మన దేశంలోని అందమైన గ్రామాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. గోల్డెన్ కలర్ బీచ్, అందమైన బ్యాక్ వాటర్స్, దట్టమైన అడవుల కలయికతో పాటు... నది, సరస్సు, సముద్రం ఒకే చోట కలిసిన గ్రామం ఒకటి మన దేశంలో ఉందని తెలుసా?
భూలోక స్వర్గం..
కేరళ అనగానే.. మనకు ప్రకృతి అందాలే గుర్తుకువస్తాయి. చాలా మంది కేరళ ట్రిప్ అనగానే.. అలెప్పీ, మన్నార్ మాత్రమే వెళ్లి వస్తారు. కానీ, కేరళ చివరలో ఓ అందమైన గ్రామం ఉంది. ప్రకృతి ఒడిలో దాగి ఉన్న ఈ గ్రామం మాత్రం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. తిరువనంతపురం సమీపంలో ఉన్న ఈ గ్రామం పేరు పువార్. ఒకవైపు బంగారు వర్ణంతో బీచ్, మరోవైపు ప్రశాంతమైన బ్యాక్ వాటర్స్, ఇంకోవైపు దట్టమైన అడవులతో చూసేవారికి భూలోక స్వర్గంలా కనిపిస్తుంది.
ఈ గ్రామానికి పువార్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది..?
ఈ పేరు వెనక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. పూర్వం ఈ గ్రామాన్ని పొక్కుమాసాపురం అని పిలిచేవారు. 18వ శతాబ్దంలో ట్రావెన్ కోర్ మహారాజా మార్తాండ వర్మ శత్రువుల నుంచి తప్పించుకుని ఈ ప్రాంతంలో తలదాచుకున్నారు. ఆ సమయంలో వసంత ఋతువు కావడంతో నయ్యార్ నది ఒడ్డున ఉన్న చెట్ల నుంచి ఎర్రటి పూలు రాలి నది నీటిపై ఎర్రటి తివాచీ పరిచినట్లుగా కనిపించాయి. ఆ దృశ్యానికి ఆకర్షితులైన రాజు మళయాళంలో పూ ఆరు అని అన్నారంట. అంటే.. తెలుగులో పూల నది అని అర్థం. అది కాస్త కాలక్రమేణా పూవార్ గా మారిపోయింది.
పువార్ గ్రామంలోని ప్రత్యేకతలు...
ఇక్కడ నయ్యార్ నది, పూవార్ సరస్సు, అరేబియా సముద్రం ఒకేచోట కలుస్తాయి. బంగారు ఇసుక తిన్నెలు ఒకవైపు సముద్రాన్ని, మరోవైపు నదిని వేరు చేస్తూ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తాయి. పూవార్ బీచ్కు నేరుగా రోడ్డు మార్గం ఉండదు. మడ అడవుల మధ్య సాగే సన్నని నీటి కాలువలలో బోటులో ప్రయాణిస్తూ బీచ్కు చేరుకోవడం ఒక మరపురాని అనుభూతి. నీటిపై తేలియాడే రిసార్టులు, హౌస్బోట్లు ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణ. చుట్టూ పచ్చని కొబ్బరి తోటలు, పక్షుల కిలకిలరావాల మధ్య ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఇది బెస్ట్ ప్లేస్. ప్రాచీన కాలంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు, దంతాలు, కలప ఎగుమతులకు పూవార్ ఒక ప్రముఖ ఓడరేవుగా ఉండేది. గ్రీకు, రోమన్, అరబ్ వ్యాపారులు ఇక్కడికి వచ్చేవారని చరిత్ర చెబుతోంది.
ఎప్పుడు వెళ్లాలి? ఎలా చేరుకోవాలి?
అక్టోబర్ నుండి మార్చి వరకు వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో (జూన్ - సెప్టెంబర్) ఇక్కడి మడ అడవులు మరింత పచ్చగా మారి కనువిందు చేస్తాయి.
ప్రయాణ మార్గం: తిరువనంతపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, రైల్వే స్టేషన్ నుండి పూవార్ సుమారు 26-30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ప్రసిద్ధ కోవలం బీచ్ నుండి కేవలం 12 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది.
కోలాహలం లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరాలనుకునే పర్యాటకులకు కేరళలోని పూవార్ ఒక అద్భుతమైన గమ్యస్థానం.