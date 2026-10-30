Snake: నాగుపాము, కట్లపాము, రక్తపింజరి.. వీటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ఏది?
Snake: నాగుపాము, కట్లపాము, రక్తపింజరి విషం మనిషి శరీరంపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది? వీటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ఏది? పాము కరిస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ప్రమాదకర లక్షణాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కట్లపాము vs నాగుపాము vs రక్తపింజరి: పాము కరిస్తే ఏం జరుగుతుంది?
భారతదేశంలో మనుషులకు అత్యధికంగా ప్రాణనష్టం కలిగించే పాముల గురించి మాట్లాడుకుంటే.. నాగుపాము, కట్లపాము, రక్తపింజరి మూడు అత్యంత భయంకరమైన విషసర్పాలుగా నిలుస్తాయి. అయితే వీటిలో ఏది అత్యంత ప్రమాదకరం అనే ప్రశ్నకు కేవలం విషం తీవ్రతను మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకోలేం.
పాము కరిచే అవకాశం, విషం శరీరంపై చూపే ప్రభావం, చికిత్స అందే సమయం వంటి అనేక అంశాలు దీని వెనుక కీలకంగా ఉంటాయి. భారతదేశంలో ఈ మూడింటితో పాటు సా-స్కేల్డ్ వైపర్ కూడా కలిపి వైద్యపరంగా అత్యంత ముఖ్యమైన నాలుగు విషసర్పాలను సాధారణంగా బిగ్ ఫోర్ అని పిలుస్తారు.
మూడు పాముల విషం ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ మూడు పాముల విషం మనిషి శరీరంపై వేర్వేరు రకాలుగా ప్రభావం చూపుతుంది.
• నాగుపాము (Indian Cobra): ఇది ప్రధానంగా నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. కనురెప్పలు వాలిపోవడం, చూపు మసకబారడం, మింగడంలో ఇబ్బంది వస్తుంది. విష ప్రభావం పెరిగితే కండరాల పక్షవాతం, శ్వాస తీసుకోవడంలో వైఫల్యం సంభవించవచ్చు. కాటు వేసిన చోట తీవ్రమైన నొప్పి, వాపు కూడా ఉంటుంది.
• కట్లపాము (Common Krait): ఇది అత్యంత తీవ్రమైన న్యూరోటాక్సిక్ విషాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రాత్రిపూట చాలా చురుకుగా ఉండి నిద్రలో ఉన్నవారిని ఎక్కువగా కాటు వేస్తుంది. కాటు వేసిన చోట నొప్పి లేదా వాపు చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల బాధితులకు పాము కరిచిందని వెంటనే తెలియకపోవడం దీని ప్రత్యేకత. శ్వాస కండరాలు పనిచేయకపోతే ఇది ప్రాణాంతకం అవుతుంది.
• రక్తపింజరి (Russell's Viper): ఇది హీమోటాక్సిక్ లేదా వాస్కులోటాక్సిక్ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. రక్తం గడ్డకట్టే వ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. చిగుళ్లు, ముక్కు నుంచి రక్తస్రావం జరగడం, రక్తపోటు పడిపోవడం, మూత్రపిండాలు పూర్తిగా దెబ్బతినడం వంటి ప్రమాదకర సమస్యలు దీనివల్ల వస్తాయి.
వీటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ఏది?
ఈ మూడింటిలో ఒకదానిని మాత్రమే అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా ఎంపిక చేయడం శాస్త్రీయంగా కుదరదు. ఎందుకంటే ప్రమాదం ఒక్కో పాము విషయంలో ఒక్కోలా ఉంటుంది. విషం బలం పరంగా చూస్తే కట్లపాము అత్యంత శక్తివంతమైనది. దీని విషం చాలా తక్కువ మోతాదులోనే ప్రాణాంతకం అవుతుంది.
అయితే, కాట్ల సంఖ్య, అంతర్గత రక్తస్రావం, కిడ్నీల వైఫల్యం, వైద్యపరంగా అత్యధిక కేసులకు కారణం కావడం వంటి అంశాల పరంగా చూస్తే రక్తపింజరి అత్యంత తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇక నాగుపాము త్వరితగతిన స్పందించి శ్వాసకోశ పక్షవాతానికి గురిచేస్తుంది.
పాము కరిస్తే కనిపించే లక్షణాలు ఏమిటి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
పాము కరిచినప్పుడు అందరిలోనూ ఒకేలా లక్షణాలు కనిపించవు. నాగుపాము కరిస్తే మాట్లాడటం, మింగడం కష్టమవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వస్తుంది. కట్లపాము విషయంలో కండరాల బలహీనత, శ్వాస ఆగిపోవడం జరుగుతుంది.
రక్తపింజరి కాటు వేసిన చోట తీవ్రమైన వాపు, మూత్రంలో రక్తం పడటం, కిడ్నీ ఫెయిల్ కావడంతో పాటు షాక్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. కొన్నిసార్లు ప్రారంభంలో ఎలాంటి లక్షణాలూ కనిపించకపోవచ్చు కాబట్టి లక్షణాలు వచ్చే వరకు ఎప్పుడూ వేచి చూడకూడదు.
పాము కరిస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి? చేయకూడని పనులు
పాముకాటుకు గురైన బాధితుడిని ప్రశాంతంగా ఉంచి కదలికలు తగ్గించాలి. కరిచిన చేతి లేదా కాలును కదలకుండా స్థిరంగా ఉంచి, వెంటనే 108 లేదా 112కు కాల్ చేసి సమీప ఆసుపత్రికి తరలించాలి. ఉంగరాలు, గడియారాలు ఉంటే వెంటనే తొలగించాలి. అయితే కొన్ని తప్పులు అసలు చేయకూడదు..
• కాటు వేసిన చోట గట్టిగా తాడు కట్టకూడదు.
• గాయాన్ని కోయడం లేదా నోటితో విషాన్ని పీల్చడం చేయకూడదు.
• మంచు పెట్టడం, మసాజ్ చేయడం, నాటు వైద్యాలు, మూలికలు వాడకూడదు.
• పామును పట్టుకోవడానికి లేదా చంపడానికి ప్రయత్నించకుండా, వీలైతే దూరం నుంచి ఫోటో తీయడం మంచిది. ఆసుపత్రిలో అందే యాంటీ స్నేక్ వెనం చికిత్సతో ప్రాణాలను పూర్తిగా కాపాడుకోవచ్చు.