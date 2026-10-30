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- SIP vs Lumpsum: నెలకు రూ. 15 వేలు కడితే రూ. 3 కోట్లు ఎలా వస్తాయి? ఈ సీక్రెట్ లంప్సమ్ ట్రిక్ ఇదే !
SIP vs Lumpsum: నెలకు రూ. 15 వేలు కడితే రూ. 3 కోట్లు ఎలా వస్తాయి? ఈ సీక్రెట్ లంప్సమ్ ట్రిక్ ఇదే !
SIP vs Lumpsum: రిటైర్మెంట్ నాటికి రూ. 3 కోట్ల ఫండ్ ఉంటే జీవితం ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది. కానీ ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి నెలకు రూ. 15,000 ఎస్ఐపీ లేదా రూ. 1 లక్ష లంప్సమ్ బెటరా? కాంపౌండింగ్ లెక్కలు, పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రిటైర్మెంట్ నాటికి రూ. 3 కోట్లు కావాలా? ఎస్ఐపీ, లంప్సమ్ లెక్కలు చూస్తే మీరే షాక్ అవుతారు
ప్రతి ఒక్కరికీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవించాలని ఉంటుంది. ప్రస్తుత రోజుల్లో రూ. 3 కోట్ల ఫండ్ అనేది రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని ఎంతో హ్యాపీగా, సెక్యూర్డ్గా మార్చే ఒక మ్యాజిక్ ఫిగర్. అయితే ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి పెట్టుబడిదారుల వద్ద రెండు ప్రధాన మార్గాలు ఉన్నాయి.
ఒకటి ప్రతి నెలా కొద్దిగా పొదుపు చేసే ఎస్ఐపీ (SIP), రెండోది ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో జమ చేసే లంప్సమ్ (Lumpsum) పెట్టుబడి. ప్రతి నెలా రూ. 15,000 ఎస్ఐపీ చేయడం లేదా ఒకేసారి రూ. 1 లక్ష లంప్సమ్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా రూ. 3 కోట్ల మైలురాయిని ఎలా చేరుకోవచ్చో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
ప్రతి నెలా రూ. 15,000 ఎస్ఐపీ: 12%, 15% రిటర్న్స్ లెక్కలు
షేర్ మార్కెట్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రిటర్న్స్ ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండవు. కాబట్టి వేర్వేరు రిటర్న్ రేట్లలో ఈ లక్ష్యం ఎంత కాలంలో పూర్తవుతుందో చూద్దాం.
• 12% సగటు రిటర్న్ వస్తే: మార్కెట్ సుదీర్ఘ కాలంలో 12 శాతం రిటర్న్ ఇస్తే, ₹3 కోట్లు చేరడానికి దాదాపు 25 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. ఇందులో మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 45 లక్షలు కాగా, వేల్త్ గేన్ లేదా వడ్డీ రూపంలో లభించే లాభం దాదాపు రూ. 2.11 కోట్లు . మొత్తం కార్పస్ సుమారు రూ. 3 కోట్లు అవుతుంది.
• 15% అగ్రెసివ్ గ్రోత్ రిటర్న్ వస్తే: మిడ్ క్యాప్ లేదా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ద్వారా మార్కెట్ 15 శాతం రిటర్న్ ఇస్తే, మీ లక్ష్యం కేవలం 22 ఏళ్లలోనే పూర్తవుతుంది. ఇందులో మీ పెట్టుబడి సుమారు రూ. 40 లక్షలు కాగా, లాభం దాదాపు రూ. 2.29 కోట్లు. మొత్తం కార్పస్ దాదాపు రూ. 3 కోట్లు అవుతుంది.
ఒకేసారి రూ. 1 లక్ష లంప్సమ్ పెట్టుబడి: ఎంత కాలం పడుతుంది?
ఒకవేళ మీ వద్ద ప్రతి నెలా ఎస్ఐపీ చేయడానికి డబ్బులు లేవు అనుకుందాం. కానీ మీ దగ్గర ప్రస్తుతం రూ. 1 లక్ష రూపాయిలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ రూ. 1 లక్షను ఏదైనా మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టి వదిలేస్తే, కాంపౌండింగ్ శక్తితో అది రూ. 3 కోట్లుగా మారడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో చూద్దాం.
• 12 శాతం చొప్పున వృద్ధి చెందితే, ఈ రూ. 1 లక్ష రూపాయలు రూ. 3 కోట్ల మార్కును తాకడానికి దాదాపు 50 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ సమయం పడుతుంది.
• ఒకవేళ స్థిరంగా 15 శాతం చొప్పున రిటర్న్స్ వచ్చినా కూడా, రూ. 1 లక్ష రూపాన్ని రూ. 3 కోట్లుగా మార్చడానికి దాదాపు 41 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది.
హైబ్రిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్: అతి తక్కువ సమయంలో లక్ష్య సాధన
మీరు నిజంగా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా రూ. 3 కోట్ల భారీ ఫండ్ను వేగంగా సృష్టించాలనుకుంటే, లంప్సమ్, ఎస్ఐపీ రెండింటినీ కలిపి పెట్టుబడి పెట్టే హైబ్రిడ్ అప్రోచ్ అత్యంత ప్రభావవంతమైనది. అంటే, మొదట్లోనే రూ. 1 లక్ష లంప్సమ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి, దాంతో పాటే ప్రతి నెలా రూ. 15,000 ఎస్ఐపీని కొనసాగించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కేవలం 12 శాతం రిటర్న్ వద్ద కూడా మీరు కేవలం 24 నుండి 25 సంవత్సరాలలోనే చాలా ఈజీగా రూ. 3 కోట్ల టార్గెట్ను చేరుకోవచ్చు.
మీ రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్కు ఏది సరైన మార్గం?
మీ వద్ద ప్రతి నెలా క్రమం తప్పకుండా ఆదాయం వస్తున్నట్లయితే ఎస్ఐపీ మార్గం ఎంతో సురక్షితమైనది, అనుకూలమైనది. కానీ ఒకేసారి చేతిలో ఉన్న డబ్బుతో పాటు ప్రతి నెలా కొంత పొదుపు చేసే అలవాటు ఉంటే హైబ్రిడ్ మార్గమే బెస్ట్ ఆప్షన్. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి సరైన ప్లాన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా రిటైర్మెంట్ సమయానికి పూర్తి ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందవచ్చు.