America: కారులో ఢిల్లీ నుంచి అమెరికాకు వెళ్లిపోవచ్చు తెలుసా? ఆ రోడ్డు మార్గం ఇదిగో
America: అమెరికా వెళ్లాలంటే విమానం ఎక్కే వెళ్లాలని మరొక దారి లేదని అనుకుంటారంతా. కానీ రోడ్డు మార్గంలో కూడా వెళ్లొచ్చు. కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ రోజులు, ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఆ వివరాలు పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
కారులో రోడ్డు మార్గంలో అమెరికాకు ఎలా వెళ్లాలి?
భారత రాజధాని ఢిల్లీ నుంచి అమెరికాకు కారులో ప్రయాణించడం సాధ్యమేనా అంటే.. సరైన ప్రణాళిక, సంకల్పం ఉంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యమే. సహజంగా ఖండాలు దాటి వెళ్లడానికి విమానాలు, ఓడలను ద్వారా ప్రయాణం చేస్తారు. అయితే రోడ్డు ప్రయాణాలను ఇష్టపడే సాహసికులు ప్రపంచ యాత్ర చేయాలన్న ఆలోచనతో ఇలా రోడ్డు మార్గాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. భారతదేశం, అమెరికా మధ్య నేరుగా భూమార్గం లేకపోయినా, ఆసియా, ఐరోపా ఖండాల మీదుగా రష్యా చేరుకుని, అక్కడి నుంచి పసిఫిక్ మహాసముద్రం మీదుగా కార్గో షిప్ ద్వారా వాహనాన్ని అమెరికా గడ్డపైకి చేర్చవచ్చు. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం అద్భుతమైన సాహసయాత్రలా అనిపిస్తుంది.
ఇండియా నుంచి అమెరికాకు రోడ్డు దారి ఎలా?
ఢిల్లీ నుంచి మీరు కారులో బయలుదేరి రోడ్డు మార్గంలో మొదట నేపాల్ లేదా మయన్మార్ చేరుకోవచ్చు. అక్కడ్నించి థాయిలాండ్, లావోస్ మీదుగా చైనా చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి మధ్య ఆసియా దేశాలైన కిర్గిజిస్తాన్, కజకిస్తాన్ గుండా రష్యా భూభాగంలోకి ప్రవేశించాలి. సైబీరియా మంచు దారులను దాటుకుంటూ రష్యా తూర్పు తీర నగరమైన వ్లాదివోస్తోక్ లేదా మగదాన్ పోర్టుకు చేరుకోవాలి. ఇక్కడితో భూమార్గం ముగిసిపోతుంది. మగదాన్ పోర్టులో కారును కంటైనర్ నౌకలో ఎక్కించి అలాస్కా లేదా సియాటెల్ రేవుకు పంపాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణికులు అక్కడ్నించి ఓడలో లేదా విమానంలో అమెరికా చేరుకోవాలి. అలాస్కా లేదా సియాటెల్ పోర్టులో కార్గో క్లియరెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇక అక్కడ్నించి అమెరికాలో మీకు నచ్చిన ప్రదేశానికి మీ కారులో వెళ్లిపోవచ్చు.
ఎంత ఖర్చవుతుంది?
ఇలాంటి అంతర్జాతీయ ట్రిప్ చేయాలంటే భారీగానే ఖర్చవుతుంది. అలాగే అనుమతులు, పత్రాలు కూడా అత్యంత ప్రధానమైనవి. అన్ని దేశాలకు సరిపడా వీసాలతో పాటు భారత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, అంతర్జాతీయ డ్రైవింగ్ పర్మిట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. విదేశాల్లో వాహనం నడపడానికి అవసరమైన కార్నెట్ డి పాసేజ్ డి డ్యూయెన్ (CPD) పత్రం పొందాలి. కారు ఒరిజినల్ ఆర్సీ, అంతర్జాతీయ బీమా, ఎమిషన్ సర్టిఫికెట్లు సిద్ధం చేసుకోవాలి. చైనా వంటి దేశాల్లో ప్రయాణించడానికి ముందస్తు ప్రభుత్వ అనుమతులు, స్థానిక గైడ్ అవసరం ఉంటుంది. రాళ్లూరప్పలు, మంచు దారులను తట్టుకునే ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ ఎస్యూవీ వాహనాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇలా రోడ్డు మార్గంలో అమెరికా చేరుకోవాలంటే దాదాపు అరవై నుంచి తొంబై రోజుల సమయం పడుతుంది. అలాగే రూ.35 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. కానీ ప్రయాణం మాత్రం చాలా సాహసోపేతంగా ఉంటుంది.