Cigarette: ప్రపంచంలో మొదట సిగరెట్ ఎక్కడ తయారైంది.? చరిత్ర ఏం చెబుతోంది
Cigarette: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉపయోగించే సిగరెట్కు ఎంతో చరిత్ర ఉందని మీకు తెలుసా? వేర్వేరు దేశాలు, సంస్కృతులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిసి ఆధునిక సిగరెట్ రూపుదిద్దుకున్నాయి. ఇంతకీ సిగరెట్ వెనకాల ఉన్న చరిత్ర ఏంటంటే?
మాయా నాగరికతలో మొదటి వినియోగం
సిగరెట్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే తంబాకు వినియోగం మొదట మెక్సికో, మధ్య అమెరికా ప్రాంతాల్లో కనిపించింది. సుమారు 9వ శతాబ్దంలో మాయా నాగరికత ప్రజలు తంబాకును ఉపయోగించేవారు. వారు తంబాకును ఖాళీ గడ్డి కాండాల్లో నింపి లేదా మొక్కల ఆకుల్లో చుట్టి కాల్చి పీల్చేవారు. తర్వాత యూరప్ దేశాల అన్వేషకులు అమెరికా ప్రాంతాలకు చేరుకున్నప్పుడు అక్కడి స్థానిక ప్రజలు తంబాకు ఉపయోగిస్తున్న విధానాలను గమనించారు. ఆ అలవాటు త్వరగా యూరప్ దేశాలకు వ్యాపించింది.
ఆధునిక సిగరెట్కు పునాది వేసిన స్పెయిన్
16వ శతాబ్దంలో స్పెయిన్లో ఆధునిక సిగరెట్ రూపుదిద్దుకోవడం ప్రారంభమైంది. సేవిల్ నగరంలో పేదవారు సిగార్ మిగిలిన తంబాకును సేకరించి చిన్న కాగితాల్లో చుట్టి కాల్చేవారని చెబుతారు. ఈ చిన్న రోల్స్ను "సిగారిల్లోస్" అని పిలిచేవారు. అంటే చిన్న సిగార్ అని అర్థం. తక్కువ ఖర్చుతో తయారయ్యే ఈ విధానం ప్రజల్లో త్వరగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇదే తర్వాతి కాలంలో సిగరెట్ రూపానికి పునాదిగా మారింది.
ఫ్రాన్స్లో "సిగరెట్" అనే పేరు
1830 ప్రాంతంలో సిగరెట్ అలవాటు ఫ్రాన్స్కు చేరింది. అక్కడే "సిగరెట్" అనే పదం విస్తృతంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. 1845లో ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం సిగరెట్లను వ్యాపార పరంగా తయారు చేయడం ప్రారంభించింది. దీంతో సిగరెట్లకు ఒక స్థిరమైన రూపం వచ్చింది. అక్కడి నుంచి ఈ అలవాటు యూరప్ అంతటా వ్యాపించింది.
యుద్ధాల ద్వారా విస్తరించిన అలవాటు
క్రిమియన్ యుద్ధం సమయంలో సిగరెట్ వినియోగం మరింతగా పెరిగింది. బ్రిటిష్, ఫ్రెంచ్ సైనికులు టర్కీ సైనికులు కాగితంలో తంబాకును చుట్టి పీల్చే విధానాన్ని చూసి నేర్చుకున్నారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత సైనికులు తమ దేశాలకు వెళ్లినప్పుడు ఈ అలవాటు కూడా తీసుకెళ్లారు. దీంతో యూరప్ దేశాల్లో సిగరెట్ వేగంగా విస్తరించింది.
యంత్రాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్త ప్రాచుర్యం
సిగరెట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించడానికి యంత్రాల అభివృద్ధి కీలక పాత్ర పోషించింది. 1847లో మెక్సికోకు చెందిన జువాన్ నెపోముసెనో అడోర్నో మొదటి సిగరెట్ తయారీ యంత్రాల్లో ఒకదానికి పేటెంట్ తీసుకున్నాడు. 1880లో అమెరికాకు చెందిన జేమ్స్ అల్బర్ట్ బోన్సాక్ ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు. ఈ యంత్రం రోజుకు సుమారు 1,20,000 సిగరెట్లు తయారు చేయగలిగేది. ఈ యంత్రాన్ని ఉపయోగించి వ్యాపారవేత్త జేమ్స్ బుకానన్ డ్యూక్ పెద్ద ఎత్తున సిగరెట్ తయారీ ప్రారంభించాడు. దీంతో సిగరెట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. ఈ విధంగా అనేక శతాబ్దాల అభివృద్ధి తర్వాతే ఆధునిక సిగరెట్ రూపుదిద్దుకుంది.