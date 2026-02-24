- Home
Kids Before marriage: పెళ్లికి ముందే అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి తిరిగితేనే ఎంతోమంది తిడుతూ ఉంటారు. కానీ మన దేశంలో ఉన్న ఒక తెగలో మాత్రం పెళ్లికి ముందు అబ్బాయి సహజీవనం చేయాల్సిందే. పిల్లల్ని కనాల్సిందే. నచ్చకపోతే విడిపోవచ్చు.
సహజీవనం చేసే జంటలు
మనదేశంలో వివాహం అనేది ముఖ్యమైన సాంప్రదాయం. ఇది కుటుంబ వ్యవస్థకు వెన్నుముకగా చెప్పుకుంటారు. ఎక్కడైనా కూడా పెళ్లికి ముందు జంటలు శారీరకంగా కలవకూడదనే నియమాలు ఉన్నాయి. పెళ్లి తర్వాతే ఒక శుభ ముహూర్తాన భార్యాభర్తలను శారీరకంగా ఏకం చేస్తారు మన పెద్దలు. అయితే రాజస్థాన్, గుజరాత్ వంటి ప్రాంతాల్లో నివసించే గరాసియా తెగ జీవన విధానం మాత్రం ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. వందల ఏళ్లుగా ఈ తెగలో ఉన్న అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు పెళ్లి కాకుండానే కలిసి జీవించడం ఒక సాధారణ సాంప్రదాయంగా మారిపోయింది. ఆ సమాజంలో ఇది సహజమైన ప్రక్రియ. అబ్బాయికి, అమ్మాయికి నచ్చితే చాలు.. కుటుంబానికి చెప్పి ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉండొచ్చు. పిల్లల్ని కనవచ్చు.
ఖర్చు తగ్గించుకోవడం కోసమే
గరాసియా తెగలో జంట పెళ్లికి ముందే కలిసి జీవిస్తే.. ఆ సహజీవనాన్ని దాపా అని పిలుస్తారు. ఒకరినొకరు ఇష్టపడిన యువతీ యువకులు దాపా విధానంలో కలిసి జీవిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు కూడా దీనికి ఒప్పుకోవాల్సిందే. కొన్నిసార్లు సహజీవనంతోనే ఆ బంధం ఆగిపోతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం పెళ్లి వరకు దారితీస్తుంది. ఆర్థికంగా బలపడిన తర్వాత పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. ఈలోపు పిల్లలను కని.. ఆ పిల్లలు పెద్దవాళ్లు కూడా అయిపోతూ ఉంటారు. వివాహ వేడుకలకు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందని చాలా కుటుంబాలు ముందుగానే కలిసి జీవించే విధానాన్ని ఇక్కడ ఎన్నుకుంటాయి. ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడమే వీరి ముఖ్య ఉద్దేశం.
నచ్చకపోతే వదిలేయచ్చు
సహజీవనంలో ఉన్నప్పుడే చాలామందికి పిల్లలు పుట్టేస్తారు. ఆ పిల్లలను కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూస్తుంది కుటుంబం. వారు సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతారు. గరాసియా తెగలో ఈ ప్రక్రియే వారిని ఎంతో ప్రత్యేకంగా ప్రపంచానికి చూపిస్తోంది. ఈ తెగలో మహిళలకు స్వేచ్ఛ కూడా ఎక్కువ. సహజీవనం చేస్తున్నప్పుడు అబ్బాయి నచ్చకపోతే వారు విడిపోవచ్చు. పెళ్లి ఖర్చులు, సామాజికంగా వచ్చే ఒత్తిడి వంటివేవి ఇక్కడ ఉండవు. పరస్పర గౌరవం, అంగీకారంతో ఈ వ్యవస్థ ఉందని చెప్పాలి.
జాతరలో ప్రేమలో పడి
యువతీ యువకులు తమకు నచ్చిన భాగస్వామ్యం ఎంచుకునేందుకు పండగలు కూడా నిర్వహిస్తారు. ఆ జాతరలో యువతీ యువకులు పాల్గొంటారు. ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకుంటారు. ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారాక కలిసి జీవించడం ప్రారంభిస్తారు. ఇప్పుడు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లు కొత్తగా వచ్చాయి అనుకుంటాం.. కానీ గరాసియా తెగలో మాత్రం గత వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతూనే ఉంది.