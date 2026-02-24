- Home
- T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యధిక స్కోర్లు.. చరిత్రలో టాప్ 10 టీమ్స్ ఇవే
T20 World Cup: క్రికెట్లో వేగవంతమైన ఫార్మాట్ అయిన టీ20లో ఒక ఇన్నింగ్స్లో 200 పరుగులు చేయడం పెద్ద విషయం. కానీ టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో కొన్ని జట్లు 220–260 పరుగుల వరకు భారీ స్కోర్లు నమోదు చేశాయి. చరిత్రలో అత్యధిక జట్టు స్కోర్లలో టాప్ 10 జట్లు ఇవే.
శ్రీలంక vs కెన్యా (2007) – 260/6
టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యధిక స్కోరు 2007లో నమోదైంది. కెన్యాపై శ్రీలంక 6 వికెట్లకు 260 పరుగులు చేసింది. సనత్ జయసూర్య 44 బంతుల్లో 88 పరుగులు చేయగా, మహేళ జయవర్ధనే 27 బంతుల్లో 65 పరుగులు చేశారు. లక్ష్య ఛేదనలో కెన్యా 88 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. శ్రీలంక 172 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలిచింది.
వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే (2026) – 254/6
ముంబై వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ 6 వికెట్లకు 254 పరుగులు చేసింది. ఇది ప్రపంచకప్ చరిత్రలో రెండో అత్యధిక స్కోరు. షిమ్రోన్ హెట్మేయర్ 34 బంతుల్లో 85 పరుగులు చేయగా, రోవ్మన్ పావెల్ 35 బంతుల్లో 59 పరుగులు చేశారు. జింబాబ్వే 147 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. వెస్టిండీస్ 107 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఐర్లాండ్ vs ఒమాన్ (2026) – 235/5
ఈ ప్రపంచకప్లో ఒమాన్పై ఐర్లాండ్ 5 వికెట్లకు 235 పరుగులు చేసింది. లోర్కాన్ టకర్ 51 బంతుల్లో 94 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. గారెత్ డెలానీ 56 పరుగులు, జార్జ్ డాక్రెల్ 9 బంతుల్లో 35 పరుగులు చేశారు. ఒమాన్ 139 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.