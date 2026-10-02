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- Beer vs Wine: బీరు vs వైన్.. తేడాలు ఏంటి? ఈ రెండింటిలో బాడీకి ఏది మంచిది? అసలు మేటర్ ఇదే
Beer vs Wine: బీరు vs వైన్.. తేడాలు ఏంటి? ఈ రెండింటిలో బాడీకి ఏది మంచిది? అసలు మేటర్ ఇదే
Beer vs Wine: బీర్, వైన్లకు అసలు తేడా ఏంటి? ఈ రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది? బీర్, వైన్ ల మధ్య ఆల్కహాల్, కాలరీలు, యాంటీఆక్సిడెంట్స్ తేడాలు, ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్న అసలు నిజాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డ్రింక్ చేసే అలవాటు ఉందా? బీర్, వైన్ మధ్య ఉన్న ఈ సీక్రెట్స్ మీకు తెలుసా
ఆల్కహాల్ ప్రియులలో ఎప్పుడూ నడిచే పెద్ద చర్చ ఏంటంటే.. "బీర్ బెటరా? లేక వైన్ బెటరా?". వైన్ తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచిదని కొందరు అంటే, బీర్లో ఎక్కువ పోషకాలు ఉంటాయని మరికొందరు వాదిస్తుంటారు. అసలు బీర్, వైన్ల మధ్య ఉన్న తేడాలు ఏమిటి? ఏది శరీరానికి ఎక్కువ మేలు చేస్తుంది? సైన్స్, హెల్త్ రీసెర్చ్ ప్రకారం అసలు నిజాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆల్కహాల్, కాలరీలు, పోషకాలు: బీరు, వైన్ అసలు తేడాలు ఇవే
బీర్, వైన్ తయారు చేసే విధానం నుండి వాటిలో ఉండే పదార్థాల వరకు చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. బీర్ను నీరు, మొలకెత్తిన ధాన్యాలు (బార్లీ, గోధుమలు), హాఫ్స్, ఈస్ట్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. వైన్ను పులియబెట్టిన ద్రాక్ష రసంతో తయారు చేస్తారు.
• ఆల్కహాల్ శాతం: సాధారణ బీర్లో 4% నుండి 7% వరకు ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. అదే వైన్లో చూసుకుంటే 11.5% నుండి 15% వరకు ఆల్కహాల్ ఉంటుంది.
• సర్వింగ్ సైజ్: ఒక స్టాండర్డ్ బీర్ సర్వింగ్ సైజ్ 355 మి.లీ కాగా, వైన్ స్టాండర్డ్ సర్వింగ్ సైజ్ 150 మి.లీ మాత్రమే.
• కాలరీలు: ఒక గ్లాస్ నార్మల్ బీర్లో దాదాపు 140 నుండి 180 కాలరీలు ఉంటాయి. ఒక గ్లాస్ డ్రై వైన్లో 120 నుండి 130 కాలరీలు ఉంటాయి.
• కార్బోహైడ్రేట్లు: బీర్లో 10 నుండి 15 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు ఉంటాయి. (లైట్ బీర్లో 3-6 గ్రామ్స్). డ్రై వైన్లో కేవలం 3 నుండి 4 గ్రాముల కార్బ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి.
రెడ్ వైన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు.. అసలు వాస్తవాలు ఇవే
ఆరోగ్య ప్రయోజనాల విషయానికి వస్తే రెడ్ వైన్కు పరిశోధనల్లో కాస్త ఎక్కువ మార్కులు పడుతుంటాయి. దానికి కారణం ద్రాక్ష తోళ్ళ నుండి లభించే బలమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లే.
• గుండె ఆరోగ్యం: రెడ్ వైన్లో రెస్వెరాట్రాల్, క్వెర్సెటిన్, ఆంతోసైనిన్స్ వంటి పాలిఫెనాల్స్ ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఆక్సీకరణను తగ్గించి, రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదాన్ని నివారిస్తాయి.
• జీర్ణవ్యవస్థ : వైన్లోని పాలిఫెనాల్స్ ప్రీబయోటిక్గా పనిచేసి, కడుపులో ఉండే మంచి బాక్టీరియా వృద్ధికి తోడ్పడతాయి.
• తక్కువ షుగర్ లోడ్: డ్రై రెడ్ వైన్లో మిగిలిన చక్కెర లేదా కార్బోహైడ్రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
అయితే, హార్వర్డ్, మేయో క్లినిక్ అధ్యయనాల ప్రకారం వైన్ తాగితేనే గుండె జబ్బులు తగ్గుతాయని పూర్తిగా నిరూపించలేదు.
బీర్ తాగడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగాలు ఉన్నాయా?
బీర్ను కేవలం ఆల్కహాల్గానే కాకుండా ఒక లిక్విడ్ ఫుడ్ అని కూడా అంటారు. వైన్తో పోలిస్తే బీర్లో కొన్ని రకాల విటమిన్లు ఎక్కువ.
• బీ-విటమిన్లు, మినరల్స్: ఈస్ట్, ధాన్యాల వల్ల బీర్లో బీ-విటమిన్లు (నియాసిన్, ఫోలేట్, B6), మెగ్నీషియం, పొటాషియం ఉంటాయి.
• ఎముకల బలం: బీర్లో లభించే డైటరీ సిలికాన్ ఎముకల సాంద్రతను కాపాడటంలో సహాయపడుతుంది.
• ఆల్కహాల్ తక్కువగా ఉండటం: బీర్లో ఆల్కహాల్ పరిమాణం తక్కువగా ఉండి, ద్రవం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రక్తం లోపల ఆల్కహాల్ కలసిపోయే వేగం వైన్తో పోలిస్తే కాస్త నెమ్మదిగా ఉంటుంది.
మెడికల్ రియాలిటీ: డాక్టర్లు ఏమంటున్నారు?
సైన్స్ చెప్తున్న నిజం ఏంటంటే.. బీర్ లేదా వైన్ ఏదైనా సరే, ఆల్కహాల్ పరిమితి దాటితే ప్రమాదకరం. మితంగా అంటే మహిళలకు రోజుకు 1 డ్రింక్, పురుషులకు రోజుకు 2 డ్రింక్స్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల హెచ్డిఎల్ కాస్త పెరగొచ్చు. కానీ, ఈ కొద్దిపాటి ప్రయోజనం కోసం అసలు మద్యం అలవాటు లేని వారు తాగడం ప్రారంభించకూడదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO), అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల లివర్ సమస్యలు, క్యాన్సర్ (రొమ్ము, పేగు క్యాన్సర్లు), హై బీపీ, గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
ఎవరు ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండాలి?
గర్భవతులు, గర్భం దాల్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నవారు, చట్టబద్ధమైన వయస్సు లేనివారు, కాలేయ వ్యాధులు ఉన్నవారు, ఆల్కహాల్తో ప్రతికూలంగా పనిచేసే మందులు వాడుతున్నవారు, డ్రైవింగ్ చేసే ముందు మద్యం పూర్తిగా తీసుకోకూడదు.
• బీర్ కంటే వైన్ ఆరోగ్యానికి పూర్తి సురక్షితం అని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవు.
• వైన్లో పాలిఫెనాల్స్ ఎక్కువ, బీర్లో బి-విటమిన్లు ఉంటాయి. కానీ రెండింటిలోని ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యానికి హానికరమే.
• హెల్త్ కోసం డ్రింకింగ్ స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికే తాగే అలవాటు ఉంటే, తక్కువ పరిమాణంలో తాగడమే సురక్షితమైన మార్గం.