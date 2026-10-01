Price, Cost రెండింటి మీనింగ్ ధరే, అయినా మీనింగ్ తేడా ఉంటుంది.. దేని అర్థం ఏంటో తెలుసా?
price (ప్రైస్) అన్నా, Cost (కాస్ట్) అన్నా ఒక్కటేనని… రెండింటి మీనింగ్ ధరే అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఈ రెండు పదాల మధ్య చాలా తేడా ఉంది… అదేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Price Vs Cost
రోజువారీ జీవితంలో మనం ఎన్నో వస్తువులు కొంటుంటాం. వాటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు Price (ప్రైస్), Cost (కాస్ట్) అనే రెండు ఇంగ్లిష్ పదాలు తరచుగా వినిపిస్తాయి. తెలుగులోకి అనువదిస్తే రెండింటికీ సాధారణంగా ‘ధర’ అనే అర్థమే వస్తుంది. దీంతో చాలామందికి ఈ రెండు పదాలు ఒకటేనేమో అనే సందేహం కలుగుతుంది. కానీ ఇంగ్లిష్లో వీటి అర్థం, ఉపయోగించే సందర్భం ఒకేలా ఉండదు. ముఖ్యంగా వ్యాపారం, కొనుగోలు, ఉత్పత్తి వంటి విషయాల్లో Price, Cost మధ్య తేడా చాలా ముఖ్యమైనది.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే.. ఒక వస్తువును కొనడానికి లేదా అమ్మడానికి నిర్ణయించే మొత్తాన్ని Price (ప్రైస్) అంటారు. ఆ వస్తువును తయారు చేయడానికి లేదా పొందడానికి వెచ్చించిన మొత్తాన్ని Cost (కాస్ట్) అంటారు. ఈ తేడాను కొన్ని సులభమైన ఉదాహరణలతో చూద్దాం.
Price అంటే ఏమిటి?
Price అంటే ఒక వస్తువు లేదా సేవను కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగదారుడు చెల్లించాల్సిన మొత్తం. అంటే మార్కెట్లో ఒక ఉత్పత్తిపై కనిపించే అమ్మకపు విలువను సాధారణంగా Priceగా భావించవచ్చు.
ఉదాహరణకు ఒక షాపులో షర్ట్ ధర రూ.1,000 అని ఉందనుకుందాం. ఆ షర్ట్ను కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి చెల్లించాల్సిన మొత్తం రూ.1,000. ఇక్కడ రూ.1,000 అనేది ఆ షర్ట్ Price.
అదే విధంగా ఒక రెస్టారెంట్లో భోజనం ధర రూ.500గా ఉంటే, కస్టమర్ చెల్లించాల్సిన మొత్తం దాని Price. ఒక సినిమా టికెట్ రూ.250 అయితే.. ప్రేక్షకుడికి ఆ టికెట్ Price రూ.250.
అంటే వినియోగదారుడి కోణంలో చూస్తే Price అనేది చాలా సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
Cost అంటే ఏమిటి?
Cost అంటే ఒక వస్తువు లేదా సేవను తయారు చేయడానికి, కొనుగోలు చేయడానికి లేదా అందించడానికి వెచ్చించే మొత్తం ఖర్చు. ఉదాహరణకు ఒక షర్ట్ను తయారు చేసే కంపెనీకి వస్త్రం, కుట్టు, కార్మికుల జీతాలు, విద్యుత్, ప్యాకింగ్, రవాణా వంటి వాటిపై ఖర్చు అవుతుంది. వీటన్నింటినీ కలిపిన మొత్తం ఖర్చు ఆ షర్ట్కు సంబంధించిన Costలో భాగం.
ఒక షర్ట్ తయారు చేసి షాపుకు పంపే వరకు కంపెనీకి రూ.700 ఖర్చయిందనుకుందాం. ఆ షర్ట్ను మార్కెట్లో రూ.1,000కి విక్రయిస్తే.. రూ.700 అనేది కంపెనీకి Cost కాగా, రూ.1,000 అనేది వినియోగదారుడికి Price. ఇక్కడే ఈ రెండు పదాల మధ్య ఉన్న ప్రధాన తేడా స్పష్టమవుతుంది.
ఒకే వస్తువుకు Price, Cost రెండూ ఎందుకు ఉంటాయి?
ఒక ఉత్పత్తిని తయారు చేయడానికి కంపెనీకి అయ్యే ఖర్చు, దాన్ని వినియోగదారుడికి విక్రయించే మొత్తం ఒకేలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక కంపెనీకి ఒక మొబైల్ ఫోన్ తయారు చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి మొత్తం రూ.12,000 ఖర్చయిందనుకుందాం. అదే ఫోన్ను కంపెనీ రూ.15,000కి విక్రయిస్తే.. రూ.12,000 దాని Cost (తయారీ ధర). రూ.15,000 దాని Selling Price (అమ్మకం ధర).
ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రూ.3,000 తేడా కంపెనీకి ఇతర ఖర్చులు, మార్జిన్ లేదా లాభం వంటి అంశాలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చు. అయితే వాస్తవ వ్యాపారంలో పన్నులు, డిస్ట్రిబ్యూషన్, మార్కెటింగ్ వంటి ఇతర ఖర్చులు కూడా ఉండొచ్చు.
Price ఎవరిని బట్టి మారుతుంది?
Price ప్రధానంగా అమ్మకం జరిగే పరిస్థితికి సంబంధించినది. ఒకే వస్తువు వేర్వేరు దుకాణాల్లో, వేర్వేరు సమయాల్లో, వేర్వేరు ఆఫర్లలో వేర్వేరు ధరలకు లభించవచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక షాపులో షూస్ ధర రూ.2,000గా ఉండొచ్చు. అదే షూస్ను మరో షాపు డిస్కౌంట్లో రూ.1,700కి విక్రయించవచ్చు. ఇక్కడ ఉత్పత్తి తయారీకి కంపెనీకి అయిన Cost మారకపోయినా, వినియోగదారుడు చెల్లించే Price మాత్రం మారవచ్చు. డిమాండ్, సప్లై, డిస్కౌంట్లు, మార్కెట్ పరిస్థితులు, బ్రాండ్ విలువ వంటి అనేక అంశాలు Priceపై ప్రభావం చూపుతాయి.
Cost కూడా ఒకటే కాదు
Cost అంటే కేవలం వస్తువు తయారు చేయడానికి ఉపయోగించిన ముడి పదార్థాల ఖర్చు మాత్రమే కాదు. వ్యాపారంలో దీనికి అనేక రకాల ఖర్చులు ఉండొచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక రెస్టారెంట్లో ఒక ప్లేట్ బిర్యానీ తయారు చేయడానికి బియ్యం, మాంసం, మసాలాలు వంటి పదార్థాల ఖర్చుతో పాటు వంట సిబ్బంది జీతాలు, విద్యుత్, గ్యాస్, అద్దె, ప్యాకింగ్, ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. అందువల్ల ఒక ఉత్పత్తి లేదా సేవకు సంబంధించిన మొత్తం Cost అనేది దాన్ని అందించడానికి వెచ్చించిన వివిధ ఖర్చులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Price ఎక్కువైతే తప్పనిసరిగా లాభమేనా?
అలా అనుకోవడం కూడా సరైనది కాదు. ఒక ఉత్పత్తి రూ.10,000కి అమ్ముతున్నారని మాత్రమే చూస్తే రూ.10,000 మొత్తం కంపెనీకి లాభం అని చెప్పలేం. ఉదాహరణకు ఉత్పత్తి తయారీ, రవాణా, మార్కెటింగ్, ఉద్యోగుల జీతాలు, అద్దె, పన్నులు తదితర ఖర్చులు కలిపి కంపెనీకి రూ.9,000 ఖర్చయితే.. రూ.10,000కు విక్రయించినప్పుడు మిగిలేది రూ.1,000. అందులో కూడా మరికొన్ని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అందుకే Price, Cost మధ్య తేడా తెలుసుకోవడం ద్వారా ఒక ఉత్పత్తి అమ్మకపు ధరను మాత్రమే చూసి కంపెనీ లాభాన్ని అంచనా వేయకుండా ఉండొచ్చు.
కొనుగోలుదారుడికి Price.. వ్యాపారానికి Cost
ఈ రెండు పదాలను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక సింపుల్ పద్ధతి ఉంది.
Price = కస్టమర్ చెల్లించే మొత్తం
Cost = ఉత్పత్తి లేదా సేవ కోసం వెచ్చించే మొత్తం
అయితే ఇది ప్రతి సందర్భంలో పూర్తిస్థాయి నిర్వచనం కాదు. ఎందుకంటే వ్యాపారంలో ఒక కంపెనీకి మరో కంపెనీ నుంచి ఏదైనా వస్తువు కొనుగోలు చేసినప్పుడు, ఆ కొనుగోలు మొత్తం కూడా దానికి Cost అవుతుంది. కాబట్టి ఏ వ్యక్తి లేదా సంస్థ కోణంలో మాట్లాడుతున్నామనే దానిపై కూడా అర్థం మారవచ్చు.
Cost Price అంటే?
ఇక Cost Price అనే పదం కూడా మనకు తరచుగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా గణితంలోని లాభనష్టాల లెక్కల్లో ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేయడానికి వ్యాపారి చెల్లించిన మొత్తాన్ని Cost Price (CP) అంటారు. దాన్ని కస్టమర్కు విక్రయించే మొత్తాన్ని Selling Price (SP) అంటారు.
ఉదాహరణకు ఒక వ్యాపారి ఒక బ్యాగ్ను రూ.800కి కొనుగోలు చేసి రూ.1,000కి విక్రయించాడనుకుందాం. ఇక్కడ రూ.800 Cost Price కాగా, రూ.1,000 Selling Price. తేడా రూ.200.
చివరగా ఒక్క మాటలో గుర్తుపెట్టుకోండి
తెలుగులో Price, Cost రెండింటికీ సందర్భాన్ని బట్టి ‘ధర’ లేదా ‘ఖర్చు’ అనే అర్థాలు రావచ్చు. కానీ ఇంగ్లిష్లో వీటి ఉపయోగం వేరు. మీరు ఒక వస్తువును కొనడానికి చెల్లించేది Price. ఆ వస్తువును తయారు చేయడానికి లేదా పొందడానికి వెచ్చించేది Cost.