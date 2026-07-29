- Home
- Feature
- Rice Business: TCS జాబ్ను వదిలేసిన యువకుడు.. బియ్యం వ్యాపారంతో ఏడాదికి రూ.25 లక్షల ఆదాయం
Rice Business: TCS జాబ్ను వదిలేసిన యువకుడు.. బియ్యం వ్యాపారంతో ఏడాదికి రూ.25 లక్షల ఆదాయం
Rice Business: టీసీఎస్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి తానే యజమానిగా వ్యాపారం మొదలుపెట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు ఓ యువకుడు. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వద్దని బియ్యం వ్యాపారం మొదలుపెట్టి ఏడాదికి పాతిక లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు.
టీసీఎస్ ఉద్యోగం వద్దని
ఇంజినీరింగ్ పూర్తయిన వెంటనే మంచి ఉద్యోగం రావాలని ప్రతి యువకుడు కోరుకుంటాడు. కానీ ఓ యువకుడు మాత్రం అందరి కంటే భిన్నంగా ఆలోచించాడు. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ TCSలో ఉద్యోగం వచ్చినా దాన్ని అంగీకరించలేదు. ఉద్యోగం కంటే సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచనతో బియ్యం వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు. మొదట అతని నిర్ణయాన్ని చూసి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు తిట్టుకున్నారు. మంచి ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి వ్యాపారం చేయడం సరైన నిర్ణయం కాదని చాలామంది చెప్పారు. అయినా అతడు తన నిర్ణయం మార్చుకోలేదు. రైతుల దగ్గర నుంచి నేరుగా నాణ్యమైన బియ్యం కొనుగోలు చేసి, దాన్ని శుభ్రం చేయించి, ప్యాకింగ్ చేసి తన సొంత బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చాడు. మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా దుకాణాలకు సరఫరా చేయడంతో రైతులకు మంచి ధర దక్కగా, వినియోగదారులకు కూడా మంచి నాణ్యత గల బియ్యం అందుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ యువకుడి విజయగాథ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బియ్యం వ్యాపారం ఎలా చేయాలి?
వ్యాపారం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అతడు ఒక్కో అడుగు జాగ్రత్తగా వేశాడు. రైతులతో నేరుగా సంబంధాలు పెంచుకొని, మంచి నాణ్యత ఉన్న బియ్యాన్నే కొనుగోలు చేశాడు. ఆ తర్వాత బియ్యాన్ని శుభ్రం చేయించడం, ప్యాకింగ్ చేయించడం, రవాణా చేయించడం వంటి పనులను సక్రమంగా నిర్వహించాడు. కిలో బియ్యాన్ని సుమారు రూ.35కు కొనుగోలు చేసి, ప్యాకింగ్, రవాణా వంటి ఖర్చులతో కలిపి మొత్తం రూ.40 వరకు ఖర్చవుతుందని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత అదే బియ్యాన్ని రిటైల్ దుకాణాలకు కిలో రూ.50కు విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం. దుకాణాలు వినియోగదారులకు రూ.55 నుంచి రూ.57 మధ్య అమ్ముతున్నాయి. ఇలా ప్రతి కిలోపై సుమారు రూ.10 వరకు లాభం వస్తోందని వైరల్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 200 దుకాణాలకు బియ్యం సరఫరా చేస్తున్నట్లు, నెలకు సుమారు 20 వేల కిలోల బియ్యం అమ్ముతున్నట్లు ఆ పోస్టులో వెల్లడించారు. దీంతో ఏడాదికి దాదాపు రూ.25 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తోందని చెబుతున్నారు.
వైరల్ అవుతున్న స్టోరీ
అతడి గురించి వివరాలన్నీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక పోస్టు ఆధారంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ కథ చాలామందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది. ఉద్యోగమే విజయానికి ఒక్కటే మార్గం కాదని, సరైన ప్రణాళిక, కష్టపడే తత్వం, కొత్త ఆలోచన ఉంటే వ్యాపారంలో కూడా మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఈ ఉదాహరణ చెబుతోంది. ముఖ్యంగా యువత తమకు ఉన్న ఆసక్తి, మార్కెట్ అవసరాలను అర్థం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తే కొత్త అవకాశాలను సృష్టించుకోవచ్చని నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ యువకుడి విజయగాథ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.