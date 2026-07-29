Eye Care: మీ కళ్లకు కళ్లజోడు పెట్టుకుంటే మంచిదా? లేక కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడితే మంచిదా?
Eye Care: చూపు తగ్గినప్పుడు కళ్లజోడు పెట్టుకుంటారు. కానీ కొంతమందికి అది నచ్చకపోవచ్చు. అలాంటి వారు కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడుతుంటారు. ఎక్కువకాలం పాటు కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఏది బెస్ట్? వాటి లాభాలు, వాడే పద్ధతులు, జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకోండి.
కళ్లజోడు వాడడం వల్ల లాభాలు
కంటి సైట్ పెరిగినప్పుడు కళ్లజోడు వాడటం ఎంతో మంచి పద్ధతి. దీని వల్ల ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ కంటికి రాదు. దుమ్ము, గాలి, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే UV కిరణాల నుంచి కళ్లకు ఈ కళ్లజోడు రక్షణను అందిస్తుంది. అలాగే వీటిని శుభ్రం చేయడం కూడా సులువు. వీటిని ఒకసారి కొన్నారంటే కొన్నేళ్ల పాటూ చక్కగా పనిచేస్తాయి.
కాంటాక్ట్ లెన్స్తో వల్ల లాభాలు
కళ్లజోడు పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేనివారు కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడడం మొదలుపెట్టారు. దీన్ని నేరుగా కనుగుడ్డుపైనే పెడతారు. కాబట్టి చూపు సహజంగా ఉంటుంది. ఆటలు ఆడేటప్పుడు, వ్యాయామం చేసేటప్పుడు ఇవి కంటి నుంచి కింద పడతాయన్న భయం ఉండదు. వానలో తడిసినా, వేడి పానీయాలు తాగినా ఎలాంటి సమస్యలు రావు.
కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తలు
కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఎక్కువ కాలం వాడితే కంటికి ఆక్సిజన్ తగ్గుతుంది. దీని వల్ల కళ్లు పొడిబారతాయి. చేతులు శుభ్రం చేసుకోకుండా ఈ లెన్స్ ముట్టుకుంటే కెరటైటిస్ వంటి తీవ్ర ఇన్ఫెక్షన్లు రావచ్చు. లెన్స్ పెట్టుకుని నిద్రపోకూడడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు.
నిజానికి కొన్ని సార్లు కాంటాక్ట్ లెన్స్, కొన్నిసార్లు కళ్లజోడు వాడడం మంచిది. ఎప్పుడూ ఒకటే కాకుండా, అవసరాన్ని బట్టి రెండింటినీ మార్చి వాడటం మంచిది. ఆఫీసులో, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కళ్లజోడు పెట్టుకోవచ్చు. పార్టీలు, ఫంక్షన్లు, బయటకు వెళ్లినప్పుడు కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడుకోవచ్చు.